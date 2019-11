Guerra civil en ERC por el sentido del voto en la investidura

Esquerra Republicana ha convocado a toda su militancia a una consulta sobre el voto en la investidura, aunque con una pregunta que parece indicar la postura oficial del partido: “¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”.

Esa cuestión, que incluye la exigencia al PSOE de sentarse a negociar sobre el “conflicto político” en Cataluña, ha sido, según las fuentes consultadas por Confidencial Digital, la solución que ha encontrado el Consejo Nacional de ERC para dejar abierta una abstención si hay un “gesto” de Pedro Sánchez y, a la vez, contentar a los que apuestan por el “no”.

La dirección de Esquerra, afirman a este diario integrantes de la ejecutiva, se ha mantenido “inamovible” en su petición a Pedro Sánchez de volver a la vía del diálogo con Cataluña a cambio de la abstención. No obstante, también reconocen que han tenido que hacer frente a dos corrientes internas claramente enfrentadas.

Tardá y otros históricos piden la abstención...

Todo ello porque cargos históricos del partido, tanto en las administraciones catalanas como en el Congreso de los Diputados, han pedido, tanto en público como en privado, la abstención para evitar dar una tercera oportunidad a la derecha con unas nuevas elecciones generales.

El que más ha insistido en esa vía ha sido el ex diputado Joan Tardà, que primero afirmó que “es evidente que España es un Estado democrático y, después, dejó clara su apuesta por la abstención. El ex portavoz en el Congreso ha asegurado, incluso, que “sería difícil de entender que no seamos capaces de construir una solución”.

Estas declaraciones han provocado duras críticas al ex diputado. Tanto desde las bases de Esquerra como de la dirección del partido, donde se le ha recordado que “ahora es un militante más”.

Desde la ejecutiva, pese a todo, se reconoce que otros referentes del partido e incluso miembros del Consejo Nacional, incluido Oriol Junqueras, “preferimos la abstención”. No obstante, advierten que “eso no será posible si el PSOE no reacciona”. De ahí, la pregunta lanzada en la consulta a las bases.

… y las ejecutivas provinciales el “no”

Con esa pregunta, además, se evita también entrar en conflicto con la militancia, más partidaria del “no”, y con las direcciones provinciales del partido, que tienen a los socialistas “cruzados” desde hace meses.

Concretamente, desde que se empezaron a negociar gobiernos municipales y las presidencias de las diputaciones provinciales tras las elecciones del 26 de mayo.

Los republicanos aún recuerdan varios pactos del PSC que les apartaron de alcaldías pero, sobre todo, el acuerdo sellado con JxCAT en la Diputación de Barcelona para convertir a la socialista Nuria Marín en presidenta provincial.

Las fuentes consultadas explican que, tras ese acuerdo, dirigentes locales de Esquerra consideran que no se puede “premiar” a los socialistas manteniendo a Pedro Sánchez como presidente. Y menos, después de la campaña protagonizada por el líder socialista, que llegó a prometer, tras la sentencia del procés, recuperar el delito de convocatoria de referendos ilegales.