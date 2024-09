Exteriores no retiró al embajador en México porque “no fue un ataque personal” al rey

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

El Ministerio de Exteriores no contempló en ningún momento retirar al embajador de España en México después del desplante al rey Felipe VI, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes del departamento. Una decisión que sí tomó con Argentina después de que su presidente, Javier Milei, calificara como “corrupta” a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cartera dirigida por José Manuel Albares explica la diferencia entre ambos casos: en uno se trató de un “ataque personal” mientras que la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se limitó a no invitar al monarca español a su ceremonia de investidura.

Una decisión política, un roce institucional

En Exteriores limitan el gesto del Gobierno mexicano a una decisión que consideran equivocada, pero no lo califican de hostil, como sí sucede con Milei. La presidenta del país centroamericano informó en julio al Ejecutivo español de que solo estaba invitado el Gobierno, pero no notificaron convocatoria alguna para el jefe del Estado.

Moncloa se puso en contacto con el equipo de Sheinbaum para confirmar la no invitación a Felipe VI. El pasado miércoles, la nueva presidenta de México informó de que no invitaba al monarca por no haber respondido a la petición de disculpa que le exigió por carta su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, por la conquista de México en 1521.

Pero esta decisión la separan de las palabras de Milei. El Gobierno señala que una cuestión son decisiones políticas que institucionalmente generan ciertos roces, y otra muy distinta atacar directamente a la figura de un presidente o a su entorno cercano, que se sitúa fuera de la vida pública.

Llamada de Sánchez, queja formal y ausencia del Gobierno

El Gobierno de España sí traslado una queja formal a Ejecutivo mexicano para notificar su disconformidad con la decisión tomada, como publicó El País. También hubo reuniones y contactos entre representantes de ambos países, e incluso una llamada de Sánchez a la propia Sheinbaum, pero sin éxito alguno para revertir la situación.

“Agotados todos los cauces para transmitir respetuosamente el nivel de representación que corresponde a España, […] no habrá ninguna representación del Reino de España en la Transmisión de Poder Ejecutivo Federal en Ciudad de México”, afirmaba la nota verbal —como se la denomina en lenguaje diplomático— del Gobierno a la Administración mexicana.

El colmo de una serie de desplantes

La principal razón de Exteriores para no tomar decisiones drásticas con México se basa en el comportamiento de Milei. El mandatario argentino no solo calificó de “corrupta” a la mujer del presidente por su condición de investigada por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias —ambos en fase de instrucción— sino que dicho ataque supuso el colofón a una serie de comportamientos que el Ministerio consideró “inaceptables”.

Milei acudió a España en un acto de Vox en su primera visita al país desde que fue elegido presidente de Argentina. No se reunió con el líder del Ejecutivo ni con el rey, como suele suceder tradicionalmente siempre que un mandatario extranjero viene a España por primera vez desde que ostenta el cargo de primer ministro.

Exteriores consideró una grave “anomalía” y un desplante que Milei no mostrara ninguna intención de visitar a su homólogo en España, más aún cuando sí dispuso de los medios públicos habituales para recibir y proteger a un presidente extranjero. Flota de vehículos, aterrizaje en la base militar de Torrejón de Ardoz, efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.

El ataque personal a Begoña Gómez

Durante el mitin de Vox previo a las elecciones europeas, el líder argentino aprovechó para arremeter contra el presidente y su esposa: “No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”, afirmó en referencia a los días de reflexión que había anunciado Sánchez tras la imputación de Gómez.