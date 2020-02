Iván Redondo sale de la Comisión de Inteligencia en la que acaba de entrar Pablo Iglesias

La entrada de Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia ha provocado una polémica importante en los últimos días. Tras desvelar El Mundo esa decisión, Iglesias dijo que no había sido una exigencia de Podemos, sino que “es algo que me ha pedido Pedro Sánchez y por lo tanto me corresponde estar y asumir esa responsabilidad, que es de normalidad democrática”.

También Carmen Calvo defendió que el vicepresidente segundo del Gobierno se sentara en el órgano que desde el Ejecutivo coordina la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La oposición, sin embargo, ha salido en tromba a criticar esa decisión. Además, se han publicado distintas noticias en el sentido de que la presencia del líder de Podemos en este órgano inquieta a países que comparten información sensible con España, como Estados Unidos, Israel y Marruecos.

El recelo se debe a los vínculos del pasado entre Podemos e Iglesias con Venezuela e Irán, pero también a las simpatías de Unidas Podemos con la Autoridad Nacional Palestina o con los responsables de la República Árabe Saharaui Democrática.

Más cambios, además del de Iglesias

Para que entrara el vicepresidente de Derechos Sociales, el Consejo de Ministros tuvo que aprobar este pasado martes 25 un real decreto que sustituye a la anterior regulación sobre las comisiones delegadas del Gobierno.

Confidencial Digital ha comparado las dos regulaciones. La nueva, que entró en vigor este miércoles al publicarse en el Boletín Oficial del Estado, deroga la anterior, que se aprobó mediante el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre; es decir, la estableció el Gobierno de Mariano Rajoy nada más echar a andar.

Los cambios no sólo incluyen la inclusión del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Una modificación menos llamativa, pero relevante, afecta a quien está considerado la mano derecha de Pedro Sánchez. Iván Redondo, con la nueva regulación, dejará de asistir a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

Sale Iván Redondo, entra Félix Bolaños

Desde que existe esta comisión, e incluso antes cuando tenía un precedente similar en la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, formaba parte de ella el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Se le citaba después de los vicepresidentes y ministros (que han ido cambiando ligeramente) que integran la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, y justo antes del secretario de Estado de Seguridad y del secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, el nuevo real decreto que establece las comisiones delegadas del Gobierno indica, tras los vicepresidentes y ministros, que “asistirán asimismo a las reuniones de la Comisión Delegada el Secretario General de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria”.

Es decir, deja de forma parte de la comisión que controla el CNI Iván Redondo, pese a que en la formación del Gobierno de coalición se resaltó que ganaba competencias y funciones en La Moncloa.

Le sustituirá el número dos, el secretario general de la Presidencia del Gobierno. Ahora mismo ocupa ese cargo Félix Bolaños, otro hombre de confianza de Pedro Sánchez, que por ejemplo tuvo un papel importante en la exhumación de los restos mortales de Franco.

Entra el subsecretario de Defensa, ex del CNI

Hay más novedades, más incorporaciones a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Si hasta ahora sólo se indicaba, en cuanto a subsecretarios, que se convocaría a las reuniones al subsecretario de Presidencia, ahora además se sentará el subsecretario de Defensa.

En la actualidad, ese cargo lo ocupa Alejo de la Torre, quien precisamente trabajó en el CNI, e incluso llegó a jefe de la asesoría jurídica del servicio de inteligencia.

Se mantienen como integrantes la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, que preside la comisión, y los ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, de Interior y de Economía.