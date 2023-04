Jorge Javier Vázquez rompe con el PSOE y se va con Yolanda Díaz por su apoyo al animalismo

Jorge Javier Vázquez rompe con el PSOE y se va con Yolanda Díaz a favor del animalismo.

Continúa la resaca de la puesta de largo de Sumar. Jorge Javier Vázquez sorprendió el pasado domingo al convertirse en uno de los asistentes al acto de lanzamiento de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno, que contó con varios representantes de la izquierda social y política, excepto las líderes de Podemos.

Tras simpatizar con Pablo Iglesias primero, dar después su apoyo a Pedro Sánchez, y participar en actos de la campaña del 4-M en Madrid con Adriana Lastra y Ángel Gabilondo, el periodista de Telecinco acudió a la presentación de la candidatura de la vicepresidenta segunda del Gobierno.

“Me invitaron al acto y acudí como invitado a escuchar”, ha justificado el presentador de ‘Sálvame’. Jorge Javier es uno de los rostros conocidos que siempre se ha ‘mojado’ al hablar de política, y que incluso ha aparecido en actos electorales.

“Creo que escuchar y sobre todo de política es algo que practicamos poco”, ha añadido Vázquez, asegurando que lo que escuchó en el pabellón Magariños le encantó. “Faltan nueve meses para las generales y vamos a seguir escuchando”, ha explicado.

Sin embargo, el periodista ha evitado pronunciarse sobre las ausencias de Podemos en la presentación de la candidatura de Díaz, así como atacar a otras formaciones políticas. “Todo el mundo sabe que tengo mucha simpatía por Yolanda Díaz, de la misma manera que la tengo por Nadia Calviño, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Irene Montero y tanta otra gente de la izquierda”, ha afirmado.

Hacia posiciones más a la izquierda

Hay que recordar que la figura del presentador estrella de Telecinco siempre ha estado vinculada, por sí mismo en muchas ocasiones, a los socialistas. Hasta el punto de que, en plena búsqueda de candidato del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid hace un par de meses, se extendió el rumor infundado de que él se encontraba en las quinielas.

Jorge Javier Vázquez en televisión.

Pero las preferencias del presentador, que ya apoyó en 2019 a Manuela Carmena, han virado de un tiempo a esta parte hacia posiciones más a la izquierda. Hace menos de dos meses, fue uno de los acompañantes de Mónica García, líder de Más Madrid, en la multitudinaria manifestación por la sanidad pública en el centro de la capital.

Y el domingo arropó a Yolanda Díaz, junto a la propia García, en el lanzamiento de la candidatura de Sumar para las elecciones generales. Según fuentes del partido consultadas por Confidencial Digital, el periodista aceptó la invitación del equipo de la vicepresidenta segunda para acompañarla en el Palacio Magariños.

Rompe con el PSOE por el animalismo

Vázquez nunca ha ocultado su opinión sobre el PSOE. “No solo no me molesta que me relacionen con el PSOE, sino que, si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos”, reconoció en plena pandemia, mostrando además su descontento entonces con el PP: “No puedo imaginar un país gobernado por Casado”.

Ahora, en cambio, el periodista se decanta por el espacio político que lidera Yolanda Díaz a la izquierda del PSOE. Según recuerdan las fuentes políticas consultadas por ECD, Jorge Javier ha cargado duramente en los últimos meses contra el sector cinegético por la exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal.

La rectificación de los socialistas molestó al animalismo representado en figuras como la de Vázquez: “Romeo, Lima y Bart (sus tres galgos) estarán protegidos por la Ley de Protección Animal porque están conmigo, pero si estuvieran en manos de cazadores, a pesar de ser los mismos perros con las mismas necesidades, no. Eso es lo que pretende llevar a cabo el PSOE para satisfacer al lobby”, criticó.

Apoyó en campaña a Ángel Gabilondo

No se pasa por alto ahora que, tras participar en un acto electoral del 4-M en Madrid, se destacó que el apoyo del presentador al PSOE escondía en aquel momento un agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había apostado por Ángel Gabilondo como candidato a la Comunidad de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso.

Vázquez acompañó a Gabilondo en su recorrido hasta la plaza de la Constitución en Puente de Vallecas, donde tuvo lugar el mitin, y se sentó a su lado durante la intervención de otros dirigentes socialistas como la ex portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Muy pendiente del mitin, el presentador de ‘Sálvame’ aplaudió en todo momento los discursos, así como la intervención del candidato socialista. En un mensaje publicado en Twitter, Jorge Javier Vázquez manifestó después su apoyo al PSOE: “No existe equidistancia posible. O democracia o fascismo. Yo voto a Ángel Gabilondo”, afirmó.

Agradecimiento a Pedro Sánchez

Fuentes socialistas explicaron entonces que la implicación del presentador se producía después del agradecimiento que le había trasladado Pedro Sánchez cuando Vázquez se enfrentó tras el confinamiento a Belén Esteban en ‘Sábado Deluxe’, en horario de máxima audiencia en televisión, por criticar la gestión del Gobierno en la pandemia.

Una bronca tras la que el comunicador confesó estar pasando unos momentos duros. Y ahí encontró el apoyo del presidente del Gobierno. Jorge Javier Vázquez reveló meses después que Sánchez le mandó un mensaje tras el enfrentamiento con su colaboradora. “Después de la discusión con Belén Esteban, recibí un mensaje de Pedro Sánchez”, comentó entonces, aunque dejó claro que se quedó ahí. “Hablar, no hablamos”, subrayó.

La llamada de Sánchez a ‘Sálvame’

Hay que recordar que Pedro Sánchez llamó en 2014 al programa ‘Sálvame’ de Telecinco para aclarar su postura sobre el Toro de la Vega. Habló en directo con el presentador, Jorge Javier Vázquez, quien había criticado al PSOE por apoyar en el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) esta fiesta y había llegado a asegurar que no les votaría más.

Sánchez afirmó entonces que a él nunca se le verá “en una corrida de toros” y que se comprometía “a llevar al Parlamento una ley de protección de animales”.

“Si tú me dices que ese es tu compromiso, te devuelvo mi voto, qué le voy a hacer”, respondió Vázquez, quien instó al líder del PSOE a “pegar un zapatazo en el suelo” y no andarse “con paños calientes”.