Jorge Javier Vázquez saldrá menos en Telecinco por orden de la nueva dirección de Mediaset

Jorge Javier Vázquez durante la emisión de 'Sálvame', en Telecinco.

Mediaset está viviendo tiempos de alto voltaje informativo. La salida de Paolo Vasile, unido a las bajas audiencias y a la entrada de la nueva dirección comandada por Alessandro Salem, ha provocado que la compañía de televisión tenga numerosas apariciones en los medios de comunicación comentando posibles movimientos, estos últimos meses.

A la vuelta de las vacaciones de Navidad, comenzaron a salir numerosas noticias que hablaban de que Pedro Piqueras y Jorge Javier Vázquez habían sido señalados por la nueva dirección. Algunos incluso apuntaron que les quedaban pocos días en la empresa. Sin embargo, en ese momento, no se había tomado una decisión.

Por aquellas fechas la nueva dirección acababa de tomar plenos poderes en la compañía tras el regreso a Italia de Paolo Vasile. Por eso, se descartó adoptar cualquier cambio brusco y se apostó por ir impulsando movimientos de forma más progresiva.

Menos tiempo en televisión para Jorge Javier Vázquez

Con el paso de las semanas, la dirección de Borja Prado ha empezado a tomar decisiones. Una de ellas es de cierto calado. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de la alta dirección de Mediaset, a partir de este 2023 Jorge Javier Vázquez va a salir menos tiempo en televisión.

Según señalan estas fuentes, el plan de cara a los próximos meses es que Jorge Javier Vázquez pase a presentar menos horas, que ocupe menos tiempo de pantalla. La idea que manejan ahora mismo desde el equipo de Borja Prado y Alessandro Salem es que presente ‘Sálvame’una vez a la semana.

Respecto a la posibilidad de conducir otros programas, en estos momentos no se contempla esta opción. Jorge Javier Vázquez no va a presentar otro formato de la parrilla de Mediaset. Hay que recordar que, en los últimos años, el presentador ha estado al frente de ‘Gran Hermano’, ‘Mediafest Night Fever’, ‘En el nombre de Rocío’ y ‘Secret Story’. La única excepción será ‘Supervivientes’. Va a seguir al frente de este formato como presentador en la próxima edición.

Cabe recordar que el pasado año, todavía en tiempos de Paolo Vasile, Mediaset renovó el contrato de Jorge Javier Vázquez con la compañía. Esta ampliación se realizó cinco años después de la última firma, en el año 2017. El presentador lleva ligado a la cadena desde el año 2003.

Cambios dentro de la programación

Como ya adelantó Confidencial Digital, los directivos de la cadena están trabajando en una renovación de la programación. Fuentes de la cadena señalaron que durante estas semanas los responsables se están reuniendo con bastantes productoras para escuchar propuestas de nuevos concursos, series y documentales. También están estudiando otros programas internacionales. Se está todavía en una fase muy inicial y, posteriormente, cualquier decisión deberá ser debatida en la ejecutiva.

Antes de que se produzcan estos cambios, este mes se ha rehecho el‘prime time’, llevando el concurso de ‘25 Palabras’ de Christian Gálvez al sábado, eliminando el concurso musical ‘Mediafest’ y cambiando el ‘Deluxe’ a la noche del viernes.

Recortar ‘Sálvame’

Sobre la mesa sigue una de las ideas que se puso sobre la mesa tras el verano. Como ya contó Confidencial Digital, se baraja la opción derecortar la duración de ‘Sálvame’ a un máximo de dos horas. Borja Prado y Alessandro Salem no quieren eliminar este programa, pero están abiertos a que en las tardes de Telecinco haya un espacio antes y otro después.

También falta por saber el destino final de Paz Padilla. Ya se han grabado con ella varios programas pilotos con diferentes productoras. De momento, se ha anunciado que se pondrá al frente de la nueva etapa de ‘Déjate Querer’. De hecho, ya han empezado a buscar nuevas historias que “emocionen a todos”. Además, ha transcendido que ha grabado un programa piloto con Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana, para las tardes de Telecinco.

Finalmente, como ya se ha publicado, para la nueva Mediaset se quiere buscar nuevos contenidos más “influyentes”, más cercanos a cuestiones políticas y económicas, en un contexto en el que también España vivirá un periodo de nuevas elecciones a lo largo de este 2023.

No obstante, fuentes internas de la cadena señalan que no hay novedades sobre este plan, Aún no se ha decidido si se va a dedicar más dinero a la división de Informativos, o si hay otros candidatos para liderar los telediarios más allá del presidente del Consejo Editorial de The Objective y exdirector de El País, Antonio Caño.

Más unidos a Italia

En esta nueva etapa de Mediaset, aunque hay un compromiso por aumentar la inversión en contenidos locales, también se han establecido varias líneas de cooperación con Mediaset Italia. Por un lado, se van a centralizar la compra de contenidos, tanto para la televisión como para las plataformas digitales, entre los dos países con el objetivo de reducir costes.

Por otro lado, Alessandro Salem, el nuevo CEO de Mediaset España, va a seguir al frente de la dirección de Contenidos y la división de Cine en Italia, repartiendo sus horas de trabajo entre ambos países. Esta decisión es consensuada. Además, Salem, será el responsable de la relación con las productoras.