Mediaset busca a un italiano para sustituir a Paolo Vasile y dará más peso a la figura de Borja Prado

La era de Paolo Vasile, el creador y desarrollador del actual modelo de programación de Mediaset, ha terminado. El pasado lunes, el diario El Mundo adelantó la noticia que supone el final de una era en la televisión de nuestro país.

Con la retirada del máximo responsable de contenidos y publicidad de Mediaset España, se pone fin a un cuarto de siglo donde se han creado formatos como ‘Sálvame’ y adaptado con gran éxito programas internacionales como ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’, espacios de corazón y telerrealidad que supusieron un cambio en el modelo de la televisión en España.

Fuentes de la compañía apuntan a Confidencial Digital que, de cara a esta nueva etapa, MFE-Media For Europe, la compañía matriz responsable de la empresa que lidera Pier Silvio Berlusconi, tiene la intención de nombrar a un italiano como nuevo CEO de Mediaset España para sustituir a Paolo Vasile.

Otras fuentes especifican que la decisión sobre el nuevo consejero delegado “todavía no está tomada” pero que, en cualquiera de los casos, “habrá más peso italiano” dentro de la nueva estructura de Mediaset España.

También, en el nuevo organigrama se dará más peso a la figura de Borja Prado, actual presidente de Mediaset. Aunque todavía no se han concretado los detalles, se espera que en esta nueva etapa Prado tenga más capacidad de decisión, con funciones dentro del funcionamiento de la televisión que recaían antes en Vasile. Cabe recordar que Prado también es consejero de Media For Europe.

Nuevo modelo de televisión

Fuentes internas señalan que el actual modelo de Mediaset, más cercano al corazón, y que, hasta el último año, donde Antena 3 ha liderado, había generado buenas audiencias, “está ligado a la figura de Paolo Vasile”.

Por ello, cuando comience esta nueva etapa, se elaborará una nueva programación que seguirá nuevos criterios para la emisión de contenidos televisivos. Aunque todavía faltan puntos por debatir, fuentes internas adelantan que los contenidos deberán ser “influyentes”, más cercanos a temas políticos y económicos, en un contexto en el que también España vivirá un nuevo periodo electoral.

Cabe indicar que en este próximo periodo el grupo de comunicación europeo quiere mantener tanto los empleos ya existentes, como la producción de contenidos y un consejo independiente en el país. De hecho, existe el firme propósito de aumentar las inversiones en contenidos locales.

Otro tema importante a tratar será la digitalización de los contenidos en la lucha contra las plataformas de streaming. Fuentes del grupo señalan que se van a estudiar diferentes fórmulas, que todavía no han sido concretadas, para tratar de adaptar su programación “a estos nuevos hábitos”.

Vasile dejará su puesto en los próximos meses

Fuentes de MFE aseguran a ECD que Vasile no ha sido despedido, sino que su retirada fue “adoptada de común acuerdo hace bastante tiempo”. El CEO de Mediaset España dejará sus funciones en los próximos meses.

Media For Europe ha insistido en un comunicado que Vasile no fue despedido y que los resultados que ha obtenido en 23 años de gestión “son únicos y extraordinarios”, por lo que su relación con Media For Europe es y “seguirá siendo excelente”.

A destiempo

La publicación de la noticia en El Mundo ha provocado cierto malestar en los cuadros directivos de Mediaset ya que todavía se estaba estudiando cómo iba a ser el nuevo modelo de la televisión y se estaba a la búsqueda del relevo de Paolo Vasile en la posición de CEO de Mediaset España.

Fuentes financieras apuntan a Confidencial Digital que el origen de la filtración de esta noticia puede estar en sectores económicos italianos, interesados también en la gestión de los medios de comunicación en España. No obstante, destacan que ese es el origen de la publicación de esta noticia, no la fuente final de la publicación.

Movimiento sorpresa

La salida de Paolo Vasile era una operación sobre la que se llevaba especulando en los últimos tiempos, ya desde antes de la pandemia. No obstante, la publicación de la noticia en la tarde del pasado lunes fue una sorpresa incluso para varios de los presentadores más destacados de la cadena.

En conversación con ECD alguno ha reconocido que “no sabía nada” sobre cuáles iban a ser los movimientos posteriores y cómo va a ser el modelo de televisión que planteará la nueva directiva que aterrice en los próximos meses.

Por otro lado, fuentes financieras señalan que en los últimos días “les habían llegado comentarios” de que la retirada de Paolo Vasile “iba a darse a conocer próximamente”.

OPA de Mediaset

Este cambio se ha anunciado en un periodo en el que la OPA de Media For Europe sigue estando de plena actualidad. Como ya contó Confidencial Digital, la compañía consiguió el 82,92% del capital y los derechos de voto de Mediaset España. A lo largo de esa operación lanzada en junio, MFE logró el apoyo del 44,31% del capital de Mediaset que no controlaba.

Además, el grupo europeo tiene un plan que, en caso de que finalmente se lleve a cabo, la empresa europea pasará a cotizar en el IBEX 35, acción que llevaría a la salida de Mediaset España y la extinción de la división.