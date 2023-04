La amarga confesión de Sánchez sobre Pablo Iglesias: “Viene a por mí”

El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias no está dispuesto a ceder un milímetro en la presión al PSOE por la ley del “solo sí es sí” ni por el resto de cuestiones en las que Podemos discrepa de los socialistas. Pero Moncloa se ha hartado de las “mentiras” que el ex vicepresidente del Gobierno está lanzando sobre Pedro Sánchez. El líder socialista considera que el ex líder morado va a por él.

El líder fáctico de Podemos ha impuesto una línea del choque frontal con los socios de coalición, en lo que algunos miembros del espacio a la izquierda del PSOE interpretan como un deseo de que Sánchez acabe expulsando del Gobierno a las ministras del partido morado, Ione Belarra e Irene Montero.

Iglesias es consciente del coste que tendría para Podemos abandonar el Ejecutivo, pero cree que llegará un momento en el que el presidente no aguantará la presión y asumirá el precio de ser él quien rompa la coalición.

“Pablo Iglesias viene a por mí”

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas al jefe del Ejecutivo, Sánchez ha trasladado en privado a la dirección del PSOE que es consciente de que Pablo Iglesias quiere “destruir” la coalición, pero ha añadido que su intención es aguantar hasta el final de legislatura. “Viene a por mí”, ha lamentado a su equipo en las últimas semanas.

En unas semanas asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea, e interpreta que sería un “fracaso” llegar a ese cargo con el Gobierno roto. En su afán de protagonizar hitos ‘históricos’, se ha autoimpuesto que la primera coalición que gobierna en España perdure.

Sánchez, harto de las “mentiras”

Pero el presidente también ha advertido expresamente a los suyos de que “todo tiene un límite”, y que un día se le puede “agotar la paciencia”. Está convencido de que el objetivo de Iglesias es no desaprovechar ninguna oportunidad para ponerle a prueba. Incluso, asegura Sánchez en privado, con “mentiras”.

En Moncloa consideran ahora que el que fuera ex vicepresidente de Sánchez se ha situado en la misma estrategia que el prófugo ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont: “en el cuanto peor, mejor”.

Que iba a adelantar las generales

El entorno de Sánchez tiene en cuenta que, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la izquierda, Pablo Iglesias ha adoptado un papel activo para presionar a Yolanda Díaz.

Hasta el punto, según se quejan a Confidencial Digital fuentes de La Moncloa, de que Iglesias, con el fin de meter prisa a Díaz en la definición de su proyecto político, ha llegado a declarar que Sánchez se planteaba un adelanto electoral, vaticinando que podía convocar las generales haciéndolas coincidir con las municipales y autonómicas del 28 de mayo.

En el núcleo duro del presidente aseguran que, desde que abandonó el Consejo de Ministros, Iglesias no ha tenido nunca ninguna información fidedigna sobre los planes de Sánchez, lo que confirma que se trata de una maniobra de presión. Recuerdan que el líder del PSOE ha expresado en varias ocasiones su deseo de llegar al fin de la legislatura.

La ley del “sólo sí es sí”, con el PP

Según las fuentes consultadas por ECD, otra de las “mentiras” de Iglesias anotadas por el equipo de Sánchez es su afirmación de que el PSOE no pactaría con el PP la reforma de la ley del “sólo sí es sí”.

Otra falsedad, explica Pedro Sánchez. Además de modular los daños reputacionales que la norma de Igualdad está generando sobre las siglas del PSOE, y de atender al malestar del feminismo orgánico del partido, la decisión de actuar en solitario y llevar al Congreso una proposición de ley para reformar la ley de Irene Montero, con la única firma de los socialistas, responde a la estrategia de Moncloa de asfixiar el margen de Iglesias para hacer daño a Yolanda Díaz y de seguir entorpeciendo la continuidad de la coalición.

El PSOE no va a responder a Iglesias

Pese a todo lo dicho, el ala socialista del Ejecutivo ha decidido no entrar a responder a las críticas que Pablo Iglesias lanza cada día, desde su programa de televisión también sobre cuestiones como la monarquía o la relación España-Marruecos.

Los barones del PSOE consideran, sin embargo, que esa presión constante pasa alguna factura al partido de cara a las autonómicas y municipales, por lo que presionan a Sánchez para que rompa con Podemos si persiste en esa actitud.

Sin embargo, el entorno del jefe del Ejecutivo considera que la ira de Iglesias se debe más bien a su guerra con Yolanda Díaz, a cuenta de su negativa a pactar de igual a igual entre Sumar y Podemos. Y por ello no se plantean por ahora romper el Gobierno.

Busca dividir a Podemos y Sumar

En el equipo de Sánchez observan con preocupación la batalla por liderar el espacio a su izquierda, y se desmarcan de las acusaciones de Podemos y Pablo Iglesias de que el PSOE se ha movilizado para alejarlos del acuerdo con Yolanda Díaz.

Moncloa responde que esa afirmación no tiene fundamento, porque al PSOE no le interesa que se presenten divididos, sino todo lo contrario. Lo que busca es que Podemos se integre en Sumar.

Que Podemos se integre en Sumar

Sus cálculos son que, divididos, la vicepresidenta solo obtendría una “representación simbólica”. Es un escenario que mantiene en alerta al entorno del presidente, donde, pese a que esperan una remontada, saben que con tres partidos en la izquierda será muy complicado reeditar la coalición de gobierno. Así que lo más conveniente es mantenerla, a pesar de Iglesias.

Pese a lo que reflejan las encuestas, no temen que Yolanda Díaz desinfle al PSOE en las urnas. El análisis se basa en que, si finalmente Podemos se integra en Sumar y Díaz acepta en su lista a Montero y Belarra, la nueva plataforma no perderá frescura. “Será como Podemos, pero más amable”, explican.