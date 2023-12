Los Mossos recuperan los fusiles y Sánchez modera su inclinación ante la senyera

Pedro Sánchez y Pere Aragonès, ante la Guardia de Honores de los Mossos, el 21 de diciembre de 2023.

Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reunieron este jueves 21 de diciembre en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, el primer encuentro del reelegido presidente del Gobierno de España con un presidente autonómico tras la investidura.

Como es habitual en los encuentros entre autoridades nacionales y líderes independentistas, se produjeron gestos simbólicos muy comentados. Se repitió el detalle de que un trabajador del Palau retiró la bandera de España cuando Sánchez acabó su rueda de prensa, y antes de que compareciera Aragonès, ya sólo con la senyera catalana de fondo.

Pero si ahí sucedió lo mismo que en la anterior reunión entre los presidentes del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat de Cataluña, en otros aspectos también simbólicos hubo cambios.

Pere Aragonès recibió a Sánchez en la Plaza de Sant Jaume. Le saludó al salir del coche, y le condujo hacia el interior del Palau de la Generalitat.

En el interior estaba formada la Guardia de Honores (o Escamot de Gala) de los Mossos d’Esquadra, y el presidente del Gobierno y el presidente autonómico pasaron ante la formación de policías autonómicos.

Ahí sí hubo cambios respecto a hace dos años.

Los mossos presentan armas

En septiembre de 2021, Aragonès recibió a Sánchez dentro del Palau. Un mando de los Mossos saludó a los dos presidentes, y el agente que portaba la senyera cuatribarrada de Cataluña la inclinó hacia delante.

En ese momento, Pedro Sánchez se paró ante la senyera e hizo una inclinación pronunciada ante la bandera catalana.

Pedro Sánchez y Pere Aragonès, en septiembre de 2021 (Foto: Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa).

Después Sánchez y Aragonès pasaron ante los mossos, vestidos con uniforme de gala, con sombrero de copa y espardenyes, pero sin fusiles.

La llegada de Aragonès, de Esquerra Republicana de Catalunya, a la presidencia del Govern supuso que en las formaciones de la Guardia de Honores de los Mossos desaparecieran las armas largas cuando se rendían honores al presidente catalán. Por contra, con Quim Torra (de Junts) sí presentaban armas.

Pedro Sánchez y Quim Torra, en el Palau de la Generalitat.

Dos años después, en la visita de Pedro Sánchez este jueves al Palau de la Generalitat los agentes de los Mossos sí portaban fusiles.

Confidencial Digital ha podido saber que la decisión de los mandos de que la Guardia de Honores no portara armas en las formaciones con Pere Aragonès había provocado malestar entre los agentes. Algunos criticaron que se trataba de trasladar una imagen de la policía de la Generalitat “desmilitarizada, no marcial, no violenta”.

Finalmente, se volvieron a lucir los fusiles en ciertos actos, y también este jueves 21 con motivo de la reunión entre el presidente del Govern de la Generalitat de Cataluña y el presidente del Gobierno de España.

Menor inclinación ante la senyera

Otro detalle que cambió fue la reacción de Sánchez ante la senyera. Como se ha indicado, en 2021 recibió críticas por inclinarse, y mucho, ante la bandera autonómica de Cataluña.

Este jueves, el presidente del Gobierno hizo una inclinación mucho menos pronunciada, y más breve, al pararse ante la senyera.