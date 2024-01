Ofensiva del PSOE: atacará a cada diputado del PP por su “no” al decreto anticrisis

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

El Gobierno ha fracasado en el intento de sacar adelante las primeras medidas de la legislatura. Tres decretos con decenas de iniciativas sobre justicia y función pública, conciliación y medidas ‘anticrisis’ que prorrogan las aprobadas en la pasada legislatura por el Congreso de los Diputados. Una derrota contundente que fractura la mayoría de la legislatura en el primero de los asaltos. Pero el Partido Socialista no se va a quedar de brazos cruzados. Según ha podido saber Confidencial Digital, el PSOE va a contraatacar responsabilizando, individualmente, a cada parlamentario del PP por la no aprobación de estos tres decretos.

Responder ante sus pensionistas

La ofensiva busca que los diputados respondan ante los votantes de las circunscripciones por las que se presentaron en las elecciones generales del pasado 23-J. El rechazo del PP, Podemos, Junts y Vox ha impedido que se prorroguen las rebajas del transporte público o la subida de las pensiones que afectan a 11 millones de personas en España. “Que expliquen ante sus propios ciudadanos por qué les han dejado sin subida de las pensiones”, aseveran fuentes de la dirección socialista.

Responsabilizar al PP

Las críticas del PSOE van a centrarse en el Partido Popular y no en Junts ni en Podemos. Los socialistas guardan especial enfado por la falta de “sentido de Estado” que ha reflejado el “no” de los populares a los tres decretos que se han votado este miércoles en el Senado. Ferraz considera “incomprensible” que el principal partido de la oposición no respalde unas medidas que “benefician a millones de ciudadanos”: “No estamos hablando de nacionalizar el carbón o aprobar medidas soviéticas, esto va de subir las pensiones a once millones de personas”, argumentaban en la cúpula socialista.

Los socialistas han tomado nota e incluso aunque los decretos hubiesen salido adelante con el apoyo a última hora de Podemos y de Junts, la ofensiva del PSOE estaba clara: exponer a cada diputado del PP ante su propio electorado. Las fuentes consultadas no detallan de qué forma llevará a cabo este contraataque, pero sí establecen el objetivo del mismo: responsabilizar individualmente a los parlamentarios de haber votado "no" ante los pensionistas que les votaron.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid.

El PSOE busca así adentrarse en una materia especialmente sensible. La jubilación no solo ha sido una de las puntas de lanza del anterior Gobierno —recuperaron la revalorización conforme al IPC— sino que pretenden mantener las subidas en base al precio del consumo durante toda la legislatura. Sin embargo, el Gobierno ha incluido decenas de medidas al margen de la subida de las pensiones —que el PP ya ha rechazado en los últimos años— que han despertado críticas de algunos partidos que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez.

Podemos ha tumbado el decreto impulsado por Díaz por un desacuerdo con el subsidio por desempleo. Junts anunció su voto en contra de los tres decretos, aunque Puigdemont ordenó no votar a los parlamentarios independentistas para evitar la caída de las medidas que habría supuesto un duro golpe para los socialistas. Un apoyo implícito que no se supo hasta que se contabilizaron los votos telemáticos de todos los diputados y dejó a los morados como únicos responsables de tumbar el decreto impulsado por Trabajo.

Una estrategia “peligrosa”

Los socialistas reiteraban el peligro que corrían los populares al dejar caer estos decretos. "Jugar con las cosas del comer... Es bastante peligroso. A ver cómo lo justifican", aseveraban desde el PSOE. "Todos tenemos pensionistas en nuestro entorno y esto les afecta directamente", aseguraban desde la dirección de Sumar. Unas explicaciones que los socialistas exigirán a pesar de que dos de los decretos han obtenido luz verde del Congreso con la mirada puesta en las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero.