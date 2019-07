Por qué Sánchez quiere ahora un acuerdo con Iglesias: sabe que él quedaría como culpable si hay repetición electoral

El discurso del Gobierno y del PSOE respecto a Podemos y las opciones de un Gobierno de coalición dio un giro de 180 grados tras de la votación fallida para la investidura de Pedro Sánchez. El presidente en funciones ha decidido abandonar los reproches a Pablo Iglesias y buscar como sea un acuerdo.

El viraje empezó a visualizarse en las respuestas del propio Sánchez a los portavoces que intervinieron ayer en el Congreso. Insistió, una y otra vez, en que su prioridad era cerrar un gobierno de coalición con Unidas Podemos.

Esa voluntad fue ratificada después desde la tribuna por Adriana Lastra, que abandonó la línea dura que había mantenido con Podemos en las últimas semanas para apostar por un acuerdo: “Estamos obligados a entendernos”.

Podemos, por su parte, cambió a última hora su anunciado “no” por una abstención. Un giro inesperado que provocó que Irene Montero, con su voto registrado previamente de forma telemática, fuese la única integrante del Grupo que votó contra Sánchez.

Sánchez no quiere aparecer como culpable

Terminada la votación, y confirmado el cambio de voto de Podemos para “seguir negociando”, desde el equipo de Sánchez se quiso trasladar la total disposición del candidato a llegar a un acuerdo: “Ahora, lo lógico es retomar las conversaciones”.

Las fuentes consultadas por Confidencial Digital explican que, tras lo ocurrido en los últimos días, “existe el temor” dentro del Gobierno de que Sánchez quede ahora como culpable si se produce una repetición de las elecciones. Por ese motivo “se ha decidido echar el resto en las negociaciones”.

Hasta ahora, “las elecciones no se veían como una amenaza, sino como una oportunidad”. No obstante, vistas las reacciones a la primera jornada del debate, “unas nuevas generales son una moneda al aire, sin saber qué puede pasar”.

Nuevas llamadas y propuestas a Podemos

Así las cosas, fuentes de Moncloa confirmaron a ECD, a los pocos minutos de concluir la votación, que “va haber llamadas a Podemos, que se pueden convertir en reuniones, a lo largo del día de hoy y de mañana”.

La tesis de los colaboradores más próximos a Sánchez es que, “después del gesto de la abstención y nuestros discursos, hay camino para el entendimiento. Tenemos que llegar a un acuerdo”.

El mensaje de Ferraz, de hecho, coincidía, minutos después, con el de Moncloa: “Un 'no' de Podemos en primera votación no habría supuesto una ruptura total, pero está claro que la abstención pone las cosas más fáciles. Se van a ofrecer más cosas a Podemos”.

Sánchez reunió a su guardia pretoriana

Más allá de estos mensajes de Moncloa y Ferraz, Pedro Sánchez se puso a trabajar, nada más acabar el pleno, en la nueva estrategia de negociación con Pablo Iglesias.

El presidente en funciones, que tenía listo en el patio del Congreso el coche que le tenía que llevar de regreso a La Moncloa, decidió reunirse, en las dependencias reservadas para el Gobierno dentro del edificio, con sus más estrechos colaboradores, para decidir qué nueva oferta realizar a Podemos.

Junto a Pedro Sánchez estuvieron su jefe de gabinete, Iván Redondo; la vicepresidenta Carmen Calvo; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; y la vicesecretaria general del partido y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra.

Esta última tuvo que abandonar antes la reunión para resolver unos asuntos personales, mientras que el resto permanecieron hasta las seis de la tarde encerrados en las dependencias del Congreso decidiendo qué ministerios ofrecer a Podemos.

En ese lapsus de tiempo se produjo ya un primer contacto de Carmen Calvo con Pablo Echenique, responsable del equipo negociador de la formación morada.

Se prepara la consulta a las bases

De llegar a un acuerdo de Gobierno con Pablo Iglesias, el PSOE deberá celebrar, tal y como recoge el nuevo reglamento del partido, una consulta a la militancia sobre este asunto.

Integrantes de la ejecutiva del PSOE afirman que esa circunstancia se evaluará en la reunión de la dirección convocada este miércoles en Ferraz. Además, añaden, la secretaría de Coordinación Territorial, con Santos Cerdán al frente, ya está trabajando en la celebración de dicha consulta.

Con una segunda votación de investidura fijada para el jueves, la cúpula socialista se decanta por una consulta el próximo fin de semana, que sirva para “ratificar” el pacto que se firme con Podemos.

“La vuelta a la tortilla” de Podemos

Desde la formación morada se ha optado también por rebajar el tono agresivo empleado el lunes por Pablo Iglesias.

Después del debate de investidura, cargos del partido, muy cercanos al secretario general, acusaron al PSOE de ofrecer “ministerios inventados y vacíos de competencias”. No obstante, conforme avanzaban las horas, esos reproches fueron remitiendo.

Un grupo de diputados de Unidas Podemos comentaron, en una reunión informal en el Congreso, que la estrategia llevada a cabo desde el pasado viernes había logrado “dar la vuelta a la tortilla” y situar al PSOE en el disparadero.

Estos parlamentarios coincidían en señalar que la renuncia de Pablo Iglesias a entrar en el Gobierno, y su discurso del lunes haciendo públicos todos los vetos de Sánchez, han dejado al presidente “entre la espada y la pared”.

Desde Unidas Podemos tienen claro que Sánchez “no quería un gobierno de coalición” pero, añaden, “no le va a quedar más remedio, porque PP y Ciudadanos no se van a abstener. Y ha comprendido que las elecciones ya no le vienen tan bien como pensaba”.