El otro portazo de ERC: ya sólo se fía de Adriana Lastra

El fallo de Luxemburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras ya está afectando a las negociaciones para la investidura. ERC no volverá a sentarse con el PSOE si antes no se pronuncian sobre la sentencia que asegura que a Junqueras se le debió autorizar ser eurodiputado tras ser elegido en mayo. Pero no ha sido el único portazo de Esquerra.

Antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todo parecía ir bien en las negociaciones. Pero ERC comenzó por indignarse este miércoles por unas declaraciones del número tres del PSOE, José Luis Ábalos, y acusó a los socialistas de hacerles un “chantaje” para que aceptasen una investidura antes de finales de año.

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, el equipo negociador de Esquerra, antes de levantarse de la mesa, ha trasladado al PSOE que su única interlocutora válida es la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

ERC se ha hartado, y a la espera de que el PSOE y la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la sentencia, las indiscreciones y filtraciones han provocado también que haya descartado por ahora como interlocutores al propio presidente Pedro Sánchez, a la vicepresidenta Carmen Calvo y al ministro José Luis Ábalos.

El desliz de José Luis Ábalos

El último encontronazo entre el PSOE y Esquerra se desencadenó con unas declaraciones de José Luis Ábalos, quien mostró su convicción en TVE de que la investidura de Sánchez “está más cerca”.

El ministro de Fomento en funciones alentó la posibilidad de una investidura el día 30 de diciembre: “Como posible sería posible, e incluso deseable, pero no depende de nosotros. Esas fechas son fáciles de establecer, porque dependen de los plazos”.

Pero lo que terminó de indignar a ERC fue otra respuesta: “Creo que Esquerra ha renunciado a la vía unilateral [hacia la independencia de Cataluña]. Creo que sí, pero no tengo que hablar en nombre de otro”, dijo el dirigente socialista. Y ante una nueva pregunta, remachó: “Estoy convencido de que sí [han abandonado el unilateralismo]. El encuentro [entre PSOE y ERC] es parte de esa conclusión”.

Llamada a Lastra a La Moncloa

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, telefoneó este miércoles a media mañana a la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, tras el sonado desencuentro con ERC en plenas negociaciones para una investidura antes de fin de año.

Lastra tuvo que abandonar precipitadamente el Congreso de los Diputados, donde mantenía una reunión con el diputado de Teruel Existe, para acudir al Palacio de La Moncloa y gestionar la crisis con el jefe del Ejecutivo. El enfado de los republicanos era de tal calibre, que “solo Adriana era capaz en ese momento de templar los ánimos con Rufián”. De ahí, la urgencia de su salida hacia La Moncloa porque “en ERC ya solo se fían de ella en el PSOE. No quieren hablar por ahora con ninguna otra persona”, reconoce una fuente de alto nivel en Ferraz conocedora de las conversaciones.

La vicesecretaria general, que habla a diario con el portavoz de Esquerra en el Congreso, ya había ayudado a rebajar la tensión en los dos encontronazos anteriores, provocados por el propio presidente y la vicepresidenta del Gobierno.

La filtración de Carmen Calvo

Hay que recordar también que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aseguró efectivamente en el Congreso, durante la celebración del día de la Constitución, que “de aquí al día 31 de diciembre, hay tiempo” para convocar el pleno.

Días después, ERC echó el freno al PSOE y la decisión de llevar las negociaciones al mes de enero fue la respuesta al anuncio, indiscreto, del Gobierno de que trabajaba para una investidura de Pedro Sánchez entre Navidad y fin de año.

La filtración no gustó en Esquerra porque la interpretaron como una maniobra de presión. Pero aquella revelación suponía una importante novedad. Hasta entonces se apuntaba que la última fecha disponible en 2019 era el lunes 16 de diciembre para que la investidura de Sánchez pudiera materializarse el jueves 19, en segunda votación.

Por si esto fuera poco, los republicanos revelaron que “se enteraron por la prensa” de los planes del Gobierno. “El PSOE aprovechó que nosotros no estábamos en el acto de celebración del día de la Constitución para filtrarle la fecha a los periodistas”, se quejaban en privado.

La advertencia de Pedro Sánchez

Ferraz decidió “comenzar a caminar con pies de plomo” tras el incidente con Carmen Calvo. No se pasaba por alto que el PSOE ya había salido escaldado la semana anterior por una declaración pública del propio Pedro Sánchez.

El presidente en funciones realizó unas declaraciones en Londres, en las que aseguró que si hubiera investidura, los ciudadanos podían tener la certeza de que el pacto quedaría dentro de los márgenes de la Constitución y sería “público”.

ERC digirió mal también esas palabras porque interpretaron que Sánchez estaba dando por hecho el acuerdo. De ahí que Ferraz reclamara a partir de entonces “prudencia total”. Esquerra exigió al equipo negociador socialista “el mismo trato que a Podemos”, esto es: “ni filtraciones, ni presiones a través de los medios”.