El PSOE no confirma si Sánchez se presentará a la investidura sin tener los votos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el Rey Felipe VI (d), durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar en el Día de la Hispanidad, a 12 de octubre de 2022, en Madrid.

El Partido Socialista no confirma si su secretario general —y candidato designado por el rey Felipe VI— se presentará a la investidura en caso de que no logre los apoyos suficientes para ser elegido presidente del Gobierno, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes de la dirección del partido.

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, no pondrá fecha al Pleno hasta que "las negociaciones estén maduras" y Sánchez haya cerrado acuerdos con el resto de fuerzas parlamentarias.

"La fecha límite es el 27 de noviembre", reiteran desde la presidencia de la Cámara Baja, día en que se convocarán elecciones automáticamente al haberse superado sin tener presidente electo el periodo estipulado de dos meses, tras la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo .

Un nuevo escenario

La decisión de Armengol, consensuada con la dirección socialista, se basa en la actuación de su antecesora, Meritxell Batet, quien sostuvo la misma posición en 2019: no convocar el debate de investidura hasta que Sánchez cerrara un acuerdo.

Sin embargo, entonces no había habido antes una investidura fallida y, por tanto, no había plazos. La Constitución no fija cuándo se ha de celebrar el Pleno, pero sí señala que, desde que se celebre la primera votación, ha de elegirse un presidente en menos de dos meses.

La investidura de Feijóo ha dado el pistoletazo de salida y ahora se abre un escenario poco usual: qué sucederá si Sánchez no logra los apoyos antes del 27 de noviembre y si el presidente en funciones se presentará pase lo que pase a la investidura.

En Ferraz no quieren abrir ese debate ahora, pero tampoco rechazan la idea de que el presidente del Gobierno no acuda a la investidura en caso de que no recabe los apoyos necesarios. Evitaría así protagonizar un debate y una votación sabiendo que no saldría investido, como ha sucedido con Feijóo a finales de septiembre.

Pendientes de las negociaciones

El PSOE lleva semanas hablando con otras formaciones políticas y tratando de encarrilar un acuerdo que facilite la reedición de un Gobierno de coalición.

Mientras Feijóo se preparaba para su investidura, en Ferraz había pocas dudas de que el líder del PP fracasaría y de que el rey propondría a Sánchez como candidato. Con ello en mente, la primera idea fue conseguir una investidura rápida: ir tejiendo apoyos en esas semanas, para que no se prolongase la espera desde el encargo del Jefe del Estado y la formación del nuevo Ejecutivo.

Sin embargo, las posiciones de los partidos independentistas catalanes han provocado un cambio en el escenario. Como adelantó ECD, Sánchez ya prevé que su investidura será en noviembre, apurando el plazo que establece la legislación desde que fracasa la primera investidura —dos meses—.

El presidente en funciones admite en privado que las conversaciones serán "difíciles". Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han exigido a cambio de sus síes una amnistía acompañada de un referéndum —como adelantó ECD— para la autodeterminación de la región catalana.

Negociaciones "discretas"

Los socialistas trabajan desde hace tiempo en encontrar un encaje a la primera de las exigencias: una ‘ley del olvido’ complicada de enmarcar dentro de la Constitución. En Ferraz se mantienen convencidos de que conseguirán el apoyo de ambos partidos catalanes, además de los votos ya comprometidos de EH Bildu, PNV y Sumar, aliados habituales desde la pasada legislatura.

Las conversaciones avanzan, siempre con la máxima discreción, como ha pretendido la dirección socialista desde el pasado 23-J. El acuerdo para nombrar presidenta del Congreso a Armengol no se anunció hasta una hora antes de la votación.

"La fecha la marcará la evolución de las conversaciones", reiteran en la cúpula del PSOE sobre la semana en que se convocará el pleno.

Sin precedentes

Los socialistas no despejan las dudas y dejan en el aire si Sánchez se presentará a la investidura sí o sí, y se remiten a las negociaciones con el resto de formaciones políticas. Confidencial Digital ha preguntado a la cúpula del partido, sin que Ferraz resuelva las dudas planteadas

Sería la primera vez desde el inicio de la democracia que un candidato designado por el rey rechaza presentarse a la investidura. El caso que más se le aproxima es el de Mariano Rajoy. El expresidente del PP solicitó al monarca en la ronda de consultas que no le nombrara candidato porque no tenía los apoyos suficientes, y sugirió al monarca que volviera a convocar elecciones. Los populares habían ganado las elecciones, pero no alcanzaban la mayoría absoluta.

Tras una nueva ronda, Felipe VI le encargó intentarlo a Sánchez, que fracasó pese a su acuerdo con Ciudadanos. El bloqueo se prolongó hasta que se cumplieron los dos meses de plazo, y el país se sumergió en la primera repetición electoral desde la Transición.

Dudas jurídicas

La decisión de no presentarse, si se produjera, despertaría un nuevo debate jurídico. El artículo 99.2 de la Constitución dice: "El candidato propuesto (...) expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara". Es decir, el parlamentario que se presente a la investidura debe presentarse y "exponer" su programa. La Carta Magna no ofrece alternativa ni la opción de negarse.

Sin embargo, en la ronda de consultas con los partidos en 2015, el Jefe del Estado también protagonizó una excepción. El artículo 99.1 afirma en los mismos términos: "(...) el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria (...) propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno". Pero después de que Rajoy solicitara no ser designado como candidato, el monarca no propuso sobre la marcha a nadie sino que fechó una nueva ronda de reuniones con los representantes de las fuerzas parlamentarias.