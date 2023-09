Pedro Sánchez aplaza su investidura hasta mediados de noviembre.

Públicamente elude poner fecha a la investidura, pero Pedro Sánchez tiene un calendario de acción en su cabeza. El presidente en funciones había transmitido a sus ministros que el mes de octubre sería clave para la formación de Gobierno. Pero ahora ha asumido que tendrá que aplazar el pleno hasta al menos mediados de noviembre.

Según explican a Confidencial Digital altos cargos gubernamentales, Sánchez contaba con que, antes de finales de septiembre, sabría finalmente si podría gobernar.

Ha transmitido que hay “razones objetivas” para confiar en que la actual situación de parálisis política se desbloquee en las próximas semanas y, de esa forma, poder presentarse a la investidura.

Optimismo tras las lenguas cooficiales

El presidente en funciones destacó también que el hecho de haber logrado una gran discreción en las conversaciones para la Mesa del Congreso y la votación de las lenguas cooficiales le hacía pensar en las posibilidades de éxito, aunque asume ahora que esta negociación se presenta mucho más complicada.

El PSOE ha venido aprovechando el largo mes de foco sobre Feijóo para negociar con los independentistas catalanes y con PNV, EH Bildu y BNG, además de rematar un acuerdo de Gobierno con Sumar.

Descartada la investidura en octubre

El plan del equipo de Pedro Sánchez era que, tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo, se fuera a una investidura de Sánchez relativamente rápida. El presidente en funciones ya había fijado incluso una fecha en su calendario: la tercera semana de octubre .

Un horizonte temporal que había comunicado ya a los ministros, después de que varios miembros del Gobierno le hubieran trasladado la inquietud sobre cuánto tiempo deberán seguir en sus cargos en funciones.

Todos los altos cargos en los ministerios (secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales) recibieron hace unas semanas el aviso de Moncloa, ante la incertidumbre política que vive el país, de que se tomaran con paciencia el periodo de interinidad.

Aplazado el debate a mediados de noviembre

El líder del PSOE asume que las cosas están aún muy lejos, la negociación real no ha llegado a la fase de los papeles y pensar en una fecha de cierre no es fácil.

Se apunta como más realista ahora un debate a mediados de noviembre, pero sin apurar el plazo que conduciría inexorablemente a una repetición electoral, que concluiría el 27 de noviembre, al cumplirse ese día los dos meses de la primera votación de la investidura fallida de Feijóo.

En Moncloa explican que la semana del 23 de octubre no sería oportuna al haber reunión del Consejo Europeo en Bruselas y Sánchez acude a ella con España asumiendo la presidencia semestral, y a la siguiente, en concreto el 31 de octubre, la princesa Leonor, al cumplir ese día la mayoría de edad, jurará la Constitución en una sesión solemne de las Cortes.

No hay nada cerrado con los socios

Con esa agenda complicada, en el equipo del presidente en funciones admiten en privado a ECD que “no hay nada cerrado” con los socios, que las negociaciones van a ser “difíciles”, y aventuran que no parece que sea posible un debate inminente en el Congreso para investir a Sánchez tras rechazarse el viernes la candidatura del líder del PP.

El epicentro de esa negociación será la amnistía, o al menos la fórmula que se pacte de alivio penal. En octubre se intensificarán los trabajos, pero ya ha habido consultas informales sobre el margen legal para una ley de amnistía o soluciones parciales similares.

El asunto es extremadamente complejo, y lo más difícil es bajarlo del discurso político al terreno jurídico con garantías de que lo avalarán y aplicarán tanto el Tribunal Supremo o el Superior de Cataluña como el Constitucional, en el que sin duda acabará cualquier reforma porque la recurrirá el PP.

El 23-J avaló la estrategia del PSOE

Más allá del problema técnico, el político parece encaminado. Todos los grupos de la mayoría de la investidura respaldan la amnistía. Sumar ya habla abiertamente de ella. PNV, Bildu o BNG están a favor. Y hay una cuestión de fondo que alienta ante este complejo asunto: el aval de las urnas.

En la dirección del PSOE destacan que no hay apenas resistencias. “La campaña que tuvimos frente a una derecha tan dura ha hecho que esto sea ya cosa juzgada”, explica un dirigente del partido a nivel nacional. “Los españoles han votado sabiendo que las opciones eran PP-Vox o PSOE con esta mayoría. Y que estábamos dispuestos a hacer cosas como las que ya hicimos: indultos, reforma de la sedición, de la malversación... Hay un aval democrático innegable para esta negociación”, remata.

Sin Gobierno para la jura de Leonor

La decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de celebrar el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo el 26 y 27 de septiembre ya despejó las dudas que rodeaban el acto de juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias: esto es, que en la fecha prevista para esa ceremonia solemne, el 31 de octubre, las Cortes estuvieran disueltas por una repetición electoral.

Según las fuentes consultadas, Sánchez contaba también en su hoja de ruta con que el juramento o promesa de la heredera se realizara con el nuevo Gobierno. Algo que ahora, con el nuevo calendario trazado por Moncloa, se antoja complicado.

El hecho de que para el 31 de octubre aún no haya Ejecutivo y, en consecuencia, no se haya celebrado la sesión solemne de apertura de la legislatura, con la presencia del Rey, no impide, según expertos jurídicos, que se celebre el juramento de la Princesa pues, desde su constitución el pasado 17 de agosto, las Cortes están en pleno ejercicio de sus funciones.