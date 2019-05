Pedro Sánchez no consultará a los militantes si Ciudadanos le ‘regala’ la investidura

La apuesta del PSOE es formar un “Gobierno monocolor”. Lo ha repetido a lo largo de la semana posterior al triunfo electoral del 28-A. No obstante, sabe que podría verse forzado a llegar a acuerdos antes de la investidura que pueden incluir gobiernos de coalición o pactos para toda la legislatura.

Según reconocen al Confidencial Digital integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la reunión del lunes pasado no se abordaron, en ningún momento, los posibles acuerdos con otras formaciones para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente ha anunciado una especie de 'ronda de consultas' en Moncloa con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos, pero en Ferraz reconocen que esa iniciativa solo forma parte de la estrategia del presidente de tener “una primera toma de contacto”. Y que, por tanto, hasta después de las municipales y autonómicas del 26-M no se cerrará ningún tipo de alianza.

Aún no se ha hablado de consultar a la militancia

En este escenario, con todas las posibilidades abiertas, la ejecutiva del PSOE todavía no ha abordado si va a ser necesaria una consulta a la militancia sobre los acuerdos a que pueda llegar Pedro Sánchez para ser reelegido presidente del Gobierno.

Hay que recordar, en este sentido, que el nuevo reglamento interno del PSOE, aprobado por el Comité Federal en febrero de 2018, incluye la obligación de consultar a la militancia los pactos post-electorales. Un requisito que ahora Ferraz debería cumplir.

Las fuentes consultadas por ECD afirman, sin embargo, que “aún no hemos hablado de las consultas en la ejecutiva federal”. No se ha tratado el tema, añaden, “porque aún no es el momento, ya que no sabemos a qué pactos se va a llegar”.

Tres posibles escenarios

Desde Ferraz explican que existen tres posibles acuerdos para continuar en el Gobierno: una coalición de Gobierno con otro partido (Podemos); un pacto de legislatura con una o varias formaciones; lograr el compromiso de algunos grupos para que apoyen la investidura de Sánchez sin contrapartidas inmediatas.

De estos escenarios, solo en dos de ellos sería necesaria una consulta a los militantes del PSOE: “Tanto si formamos un Gobierno de coalición, como si alcanzamos un acuerdo con diferentes partidos para toda la legislatura, deberemos preguntar a nuestras bases”. En cambio, “si logramos que otras formaciones apoyen la investidura sin condiciones, la consulta no es necesaria”.

Integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE consultados explican que, para las dos primeras posibles alianzas “se llega a un compromiso programático y de acción de Gobierno”, que “los militantes deben ratificar”. En el tercer caso, el de un pacto con varios partidos únicamente para la investidura “no haría falta la consulta”.

Por ello, si Ciudadanos finalmente cede a las presiones del empresariado, y decide in extremis abstenerse en la votación de investidura de Pedro Sánchez; o ERC apoya también la reelección de Sánchez a cambio, por ejemplo, de la abstención socialista en algunos ayuntamientos catalanes, el PSOE no se vería obligado a consultar a sus bases.

Los socialistas se ahorrarían preguntar a su militancia por un acuerdo con Cs después del famoso “Con Rivera no” proclamado por la militancia en la noche del 28 de abril. Y lo mismo que se visibilizara un pacto tácito con los independentistas de Esquerra que pueda perjudicara al partido a medio plazo.

El precedente con Cs en 2016

El PSOE ya celebró, en febrero de 2016, una consulta a sus militantes para que se pronunciaran sobre los acuerdos que estaba negociando, tanto con Ciudadanos como Podemos, para lograr la investidura de Pedro Sánchez tras la renuncia de Mariano Rajoy.

En esa ocasión, los socialistas habían cerrado un acuerdo programático con los de Albert Rivera, que estaba abierto a la “incorporación y aportaciones” de Podemos.

Al existir un “compromiso programático”, destacan desde Ferraz, “fue necesaria la consulta a la militancia”.

Ahora, la apuesta del PSOE es llegar a un “acuerdo de programa” con Podemos pero “sin formar un Gobierno de coalición”. De prosperar esta iniciativa, concluyen los cargos socialistas contactados por ECD, “sí habría que preguntar a las bases”.