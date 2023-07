El PSOE se cree la remontada: duplica el número de actos en cada provincia

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de campaña del PSOE, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, a 13 de julio de 2023, en Santander.

Campaña total en un Partido Socialista que cree en la remontada. Quedan menos de siete días para las elecciones generales y Ferraz quiere apuntalar su presencia en todas las provincias para movilizar al máximo al electorado progresista. El partido va a duplicar los actos en cada circunscripción —el doble de los que se venían organizando hasta ahora—. La dirección socialista considera clave estos cinco días que quedan de campaña para decantar la balanza a favor del bloque de la izquierda.

A partir de este martes quedará prohibido publicar encuestas de intención de voto. Tampoco se podrán publicar los trackings internos que manejen las formaciones políticas y que realizan en los cuatro días anteriores a la apertura de las urnas. Sin embargo, en el PSOE ven más que posible dar la vuelta a los sondeos que se han publicado en las últimas semanas y conseguir gobernar aún quedando por detrás del Partido Popular.

Doblar el número de mítines

Una de las decisiones que evidencia la intención del PSOE de poner toda la carne en el asador es el número de actos. El partido ha decidido doblar los mítines que se celebrarán en estas jornadas y apretar al máximo en cada circunscripción —donde la pelea por los escaños se prevé muy ajustada—. Sin embargo, no solo se multiplican los eventos electorales, sino que también lo harán las reuniones con "movimientos sociales", y "sindicales", afirman fuentes del PSOE. Toda la maquinaria activa para maximizar el voto del electorado progresista y evitar que cualquier posible votante se quede en casa.

"Es el último esfuerzo", afirman desde la dirección socialista e insisten en que el partido en su conjunto está plenamente involucrado: "El presidente Sánchez y el PSOE están volcados". La cúpula apela, además, a la "responsabilidad" de todos los miembros que conforman el partido: "Toda la organización es consciente de que el PSOE tiene la responsabilidad histórica de seguir construyendo un país de progreso y parar a la alianza de ultraderecha que nos haría retroceder décadas", aseveran, justificando que cada edil, alcalde o candidato en listas se va a volcar en las próximas jornadas para que la suma de PP y Vox no alcance la mayoría absoluta.

"Buenos resultados"

El plan de comunicación no va a variar mucho en estos mítines. La clave para convencer a los indecisos pasará por alertar de la llegada de Vox y exponer la gestión del Gobierno de coalición durante esta legislatura.

"Todos los actos, desde los que hacemos en los pueblos más pequeños hasta los grandes mítines en las capitales, tienen la misma importancia para nosotros", explican en Ferraz, porque calculan que la diferencia es menor que la que han reflejado los sondeos en las últimas semanas. La campaña está dando sus frutos —según afirman— y ven una mejoría del PSOE en los sondeos internos y en los publicados antes de este martes. "Por eso vamos a seguir con la estrategia que nos está dando buenos resultados".

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene en un mitin electoral, en el Palacio de Congresos, a 16 de julio de 2023, en Barcelona.

Remontada

Desde que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero saliera a defender la gestión de los últimos cuatro años, los dirigentes socialistas han virado el rumbo para sacar pecho de las normas aprobadas por el Ejecutivo. Confían en que el balance resulta claramente positivo para el electorado: "Ha quedado claro que el Gobierno progresista ha sabido capear mucho mejor que el PP, la salida de una crisis", analizan.

Y enumeran datos que tratan de evidenciar la mejora económica del país frente a la gestión realizada por los populares en otras situaciones complicadas: "El PP tardó diez años en recuperar el PIB previo a la crisis financiera, con una menor caída. El Gobierno de progreso de España ha tardado tres años, con una caída que fue algo nunca visto en más de un siglo", señalan.

"Así que con toda la fuerza y la responsabilidad que nos toca, la última semana de campaña va a ser decisiva", concluyen.

La mayoría absoluta de la derecha

Toda esta movilización pretende sumar para impedir la mayoría absoluta de PP y Vox. Una cifra que no reflejan la mayoría de las encuestas publicadas hasta este lunes, en las que parece complicado que el bloque de la derecha vaya tenga asegurada la mayoría. En esa línea, los mensajes de los populares apelan al "voto útil" para reunificar los sufragios en torno al PP. A sabiendas de que es posible que no lleguen a los 175 escaños, Génova ha buscado el compromiso del presidente del Gobierno de abstenerse si no suma para dirigir el país cuatro años más. Aunque sin suerte.

Si finalmente no se da, el bloque progresista formado por PSOE, Sumar —con el apoyo externo de otros grupos que han votado con el Ejecutivo durante esta legislatura, como PNV, Esquerra Republicana, EH Bildu o Teruel Existe— albergarían una opción de mantenerse al frente del Gobierno de la nación. Por eso, en Ferraz consideran clave los escaños que aún no están decididos, pues podrían decantar la balanza hacia la izquierda, al margen de que las encuestas hayan venido reflejando una clara victoria del PP.