Indultos. Sánchez ha conseguido que Felipe González, Vara, Ibarra y Alfonso Guerra se queden callados

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes en Barcelona, entre gritos de “traidor” y “amnistía”, que el Gobierno aprobará este martes los indultos a los nueve líderes del ‘procés’ condenados por el 1-O. Pero el nerviosismo se ha rebajado sustancialmente en Moncloa y Ferraz tras conseguir que históricos del PSOE se mantengan en silencio.

Por lo pronto, en el equipo del presidente han trabajado a destajo este fin de semana para tener los expedientes listos en tiempo y forma. Es importante, les han insistido desde el Ministerio de Justicia, blindar ese decreto que aprobará el Consejo de Ministros de posibles recursos ante el Tribunal Supremo.

“He venido a Barcelona convencido de que la democracia española va a dar un gran paso hacia el reencuentro, que es necesario y urgente. No hay que esperar más”, ha proclamado el jefe del Ejecutivo este lunes en el Teatro del Liceu de Barcelona.

Sensación de alivio en Moncloa

Fuentes próximas a La Moncloa reconocen a Confidencial Digital que Sánchez llega al Consejo de Ministros clave para la aprobación de los indultos a los condenados del ‘procés’ “con una cierta sensación de alivio”.

Destacan que en el tiempo transcurrido desde que el presidente del Gobierno adelantó su posición, el pasado 25 de mayo en Bruselas, “el rechazo a la medida de gracia se ha ido atemperando”.

Pese a ello, en el Ejecutivo no se atreven a dar por hecho que el coste político de la decisión vaya a quedar rápidamente mitigado, pero sí destacan que las cosas pintan mejor ahora de lo esperado inicialmente. “Se va imponiendo el mensaje de concordia y comprensión entre empresarios, sindicatos y hasta entre los obispos”, destacan.

Intensas gestiones desde Presidencia

Además, los dirigentes del PSOE que, en los primeros días tras el anuncio de Sánchez, elevaron la voz contra los indultos se han replegado o incluso, en algunos casos, se han mostrado dispuestos a dar al presidente del Gobierno un voto de confianza.

Fuentes conocedoras de los contactos revelan a ECD que Moncloa ha desplegado intensas gestiones con destacados dirigentes del partido para apaciguar los ánimos. Aseguran que las llamadas han alcanzado a pesos pesados del PSOE como Felipe González, Guillermo Fernández Vara, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Alfonso Guerra.

“Os quedáis solos junto a PP y Vox”

El mensaje que se les ha transmitido en los últimos días ha sido determinante para lograr que los críticos hayan decidido quedarse callados. “Os estáis quedando solos junto a PP y Vox”, les han insistido altos cargos de Moncloa y de Ferraz a través de personas interpuestas.

Les han hecho ver que el discurso del PP sobre este asunto, y en particular la figura de Pablo Casado, va quedando arrinconado. Y más todavía cuando es censurado por dos sectores de la sociedad tradicionalmente afines a la formación conservadora, el clero y la patronal.

Obispos y empresarios se han pronunciado a favor de la medida de gracia, pese a que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha visto obligado a matizar sus palabras.

También ha bajado la crítica en el PSOE

Moncloa y Ferraz también han recordado a los históricos del PSOE que las voces críticas en el partido han bajado también el tono y los militantes arropan ahora los planes del Gobierno.

Prueba de ello es que los socialistas sólo en Castilla-La Mancha han avalado las iniciativas parlamentarias presentadas por la oposición en los parlamentos autonómicos contra la concesión de los indultos.

Moncloa admite “pedagogía en privado”

Así las cosas, el Gobierno cree que su trabajo de pedagogía con la vieja guardia del PSOE ha “calado”. Es consciente, en todo caso, de que fuera de Cataluña el porcentaje de ciudadanos que rechaza su estrategia es muy elevado.

“Como tema controvertido y complejo que es, estamos haciendo pedagogía en público, pero también en privado”, admiten a ECD fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación cuando se les pregunta por los contactos con históricos del partido que se han mostrado críticos públicamente con los planes de Sánchez.

El propio Pedro Sánchez prometió en campaña electoral el cumplimiento íntegro de las penas. Por eso, en el PSOE han reclamado al equipo del jefe del Ejecutivo que es necesario todavía realizar un esfuerzo extra para explicar este cambio de posición.

El presidente del Gobierno lleva semanas apelando a la “concordia” y a la necesidad de ser “magnánimos” para superar el “desgarro” que supuso el 1-O y ha intensificado su agenda en Cataluña en los últimos días.

Ha conseguido que se queden callados

Hay que recordar que algunas de las declaraciones iniciales más críticas con los indultos fueron protagonizadas por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, el ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez, y el actual, Guillermo Fernández Vara. También mostró su rechazo el ex vicepresidente del Ejecutivo, Alfonso Guerra.

En cambio, González afirmó hace unos días que él no tiene ningún “espíritu vengativo” ni quiere que los líderes del ‘procés’ “se queden en la cárcel”.

También el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró recientemente que puede “llegar a entender” que se intente hacer un “esfuerzo” para que acontecimientos como los de 2017 no se repitan.