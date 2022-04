Política Sánchez exige que las autonomías le pidan “por aclamación” la retirada de las mascarillas para que no le culpen si hay rebrotes Ha encargado a la ministra Darias que logre un acuerdo unánime en el Consejo Interterritorial. Sanidad no está segura de que no se vaya a producir una séptima ola en mayo

photo_camera Conferencia de Presidentes en La Palma.