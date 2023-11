Sánchez va a ofrecer ministerios a los presidentes autonómicos derrotados

Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Pedro Sánchez dará a conocer su nuevo Gobierno previsiblemente el lunes, a pesar de que en un principio se pensó que los nombramientos sería anunciados inmediatamente después de la toma de posesión, que se desarrolló el viernes, en La Zarzuela.

Los indicios apuntan que uno de los motivos del retraso está en los problemas que encuentra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, para nombrar a los ministros que le corresponde por ‘cupo’ pero sin contar con las líderes de Podemos, y sobre todo Irene Montero, a la que ha vetado.

Presidentes autonómicos

De cara a la formación de su nuevo Gobierno, Pedro Sánchez ha decidido ofrecer ministerios a algunos de los presidentes autonómicos que se han quedado fuera tras la derrota en las elecciones de mayo.

Además de la voluntad de rodearse de un equipo más ‘político’ y de gente veterana, detrás de la propuesta está la convicción de que el fracaso en algunas autonomías tuvo que ver con la existencia de un ‘voto anti Sánchez’ que ha castigado a los dirigentes regionales.

Respecto a esas ofertas, se cita sobre todo a Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara.

Dudas de Sánchez

Las quinielas de cara a la formación del nuevo Gobierno se han multiplicado, pero mucho más tras el actual retraso en los nombramientos.

Fuentes cercanas al Ejecutivo, consultadas por Confidencial Digital, han puesto de relieve algunas de las principales dudas que tiene Pedro Sánchez.

De entrada, la primera incógnita ha sido qué hacer con Nadia Calviño, dada su candidatura a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. El presidente contaba con que ese nombramiento ya se habría producido, y la demora le complica las cosas, porque debe decidir si la mantiene en el Consejo de Ministros.

Escrivá sube

Una salida de Calviño, ahora o más adelante, obliga al presidente a buscar otro ‘cerebro económico’. Una de las posibilidades es dar más peso al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, si no como vicepresidente, si como principal responsable o ‘peso pesado’, dada su capacitación y trayectoria. Se había hablado insistentemente de que había expresado su deseo de dejar la política, pero una oferta de ese estilo puede resultar muy atractiva para él.

Yolanda Díaz vicepresidenta

Otra hipótesis que se ha manejado es que en ausencia de Nadia Calviño, Yolanda Díaz se convierta en vicepresidenta primera. Sin embargo, es algo que en ambientes bien informados se considera improbable, porque Sánchez no puede colocar como “número dos” (que sería “número uno” en sus ausencias) a alguien que no sea del partido. No solo por imagen, sino también porque no tendría suficiente autoridad para imponerse a los ministros ‘del PSOE’.

Margarita Robles a Interior

La imprescindible salida de Marlaska, y la necesidad de colocar a alguien ‘solvente’ en ese ministerio, ha llevado a Sánchez a presionar a Margarita Robles para que pase a Interior, algo que a ella no le apetece nada.

Tal como se ha contado en Confidencial Digital, con eso busca también cortar la pugna que mantiene con Bolaños por el control del CNI, y proceder a una remodelación a fondo de la cúpula militar.

Bolaños y María Jesús Montero

María Jesús Montero y Félix Bolaños van a seguir siendo dos piezas fuertes del Gabinete. En el caso de Bolaños, se ha recuperado, tras una temporada en baja. Ha sido personaje clave en el diseño y ejecución de las negociaciones con el independentismo catalán, y en la redacción, por ejemplo, de una complicada Ley de Amnistía. De hecho, en el Pleno de investidura se le ha visto acompañando de cerca a Pedro Sánchez en entradas y salidas.

Algunas fuentes lo sitúan ahora en el Ministerio de Justicia, un departamento que va a tener mucho ‘trabajo’ como consecuencia de la Ley de Amnistía y, de cara al futuro, con un hipotético referéndum de autodeterminación.

Santos Cerdán

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, está en el aire, aunque se tiene en cuenta que ha gestionado con normalidad las ruedas de prensa de los consejos de ministros y se lleva bien con los periodistas.

Y se sigue apostando por el nombramiento como ministro del ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, en recompensa por su viajes a Waterloo y Bruselas.