Santiago Abascal asumirá el protagonismo de la campaña de Vox para salvar a Isabel Díaz Ayuso

Santiago Abascal se implicará en la recta final de la campaña electoral en Madrid. Asumirá el protagonismo de los actos con el objetivo de frenar la caída de Vox y apuntalar la mayoría absoluta con el PP. Una operación que permita a Isabel Díaz Ayuso mantener la presidencia y a Rocío Monasterio entrar en la Comunidad.

Hay que recordar que el estudio preelectoral del CIS sobre las elecciones autonómicas en Madrid colocó la semana pasada a Vox a unas décimas de quedarse fuera de la Asamblea. Unos datos que coincidían con los que comenzaban a manejar internamente el PP, lo que ha encendido las alarmas en Génova y en la Puerta del Sol.

Aquellas conclusiones contrastaban radicalmente con las encuestas que se venían publicando en las últimas semanas, ya que hasta ahora no se hablaba de un empate entre el bloque de la derecha y la izquierda.

Se abrió por primera vez entonces el escenario de que, pese a que Isabel Díaz Ayuso logre un gran resultado, no pueda gobernar y se quede sin socios.

Esto es: que la caída y estancamiento de Vox, y la desaparición de Ciudadanos, perjudiquen a la presidenta para consolidar la mayoría del bloque de la derecha frente al de izquierdas.

Salvar a Isabel Díaz Ayuso

Fuentes conocedoras de la campaña de Vox, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, advierten de que el equilibrio en el voto con el PP resulta imprescindible para conseguir la suma necesaria en bloque de la derecha para que Isabel Díaz Ayuso alcance la mayoría absoluta que necesita para revalidar la presidencia.

En la Comunidad de Madrid admiten también que el perfil de Ayuso complica encontrar ahora un equilibrio en su discurso y en su imagen pública que ayude a dar aire a Vox.

Protagonismo de Abascal

Por ello, según las fuentes del partido de Santiago Abascal consultadas por ECD, la estrategia del partido que lidera Rocío Monasterio en Madrid es dar al líder del partido el máximo protagonismo en la recta final de la campaña electoral.

Se prevé programarle un acto diario en la calle, en las últimas dos semanas antes del 4 de mayo, para sacar a Vox del estancamiento y lograr sumar con el PP una mayoría absoluta de derechas. “Un acto al día con el ruido como el de Vallecas”, resumen en el equipo de campaña de la formación.

Hace una semana, Vox estaba desaparecido de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. El partido de Abascal, por primera vez desde que en abril de 2019 entró con 24 diputados en el Congreso, se encontraba estancado en las encuestas y perdiendo el apoyo de una parte de sus votantes.

Atrapado por el ascenso imparable de Isabel Díaz Ayuso, que reúne en torno a su candidatura a una gran parte del voto de centro derecha, Vox se había quedado sin espacio. Así lo reconoció el propio Santiago Abascal en una entrevista en la Cadena COPE hace unos días: “Las encuestas no están dando los resultados que esperábamos”.

Tampoco se pasa por alto que, con un mejor resultado, la fuerza de Vox en la formación de Gobierno aumentará notablemente el valor de sus escaños.

Vox, fuera del Gobierno

Hay que destacar que Pablo Casado no quiere que Vox contamine su proyecto de fusión del centroderecha, y por eso rechaza que el partido de Santiago Abascal entre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en contra de lo que defiende Isabel Díaz Ayuso.

Casado y su equipo se oponen a que Vox pueda gobernar con el PP en la Comunidad, y auguran que eso no sucederá, y que el resultado el 4-M facilitará que Ayuso sea presidenta en solitario con el apoyo de la formación de Abascal desde fuera.

Giro al centro de Casado

El líder del PP, que sigue manteniendo una buena relación personal y política directa con Isabel Díaz Ayuso, tiene también muchas diferencias estratégicas y de estilo en cuanto a la manera de ejercer su labor, sin eludir la confrontación, y, sobre todo, en el tipo de relación a mantener con Vox.

Esa discrepancia respecto al trato con la formación de Abascal es la que más distancia al equipo de Casado con el de Ayuso, según las fuentes de la dirección nacional próximas al líder consultadas por ECD.

Recuerdan que Casado, no solo no ha rectificado ni corregido la abrupta ruptura ejecutada con Vox en la frustrada moción de censura que Abascal presentó Pedro Sánchez, sino que sostiene que fue una decisión acertada que no piensa desmentir. Por eso rechaza que, tras el 4-M, Vox pueda cogobernar con Ayuso.

Lucha por el liderazgo

Por si fuera poco, Isabel Díaz Ayuso se ha puesto en los últimos meses en el disparadero con un liderazgo nacional con tanto protagonismo como el de Pablo Casado.

Fue candidata por una apuesta personal del líder del PP, pero la desconfianza se ha abierto paso entre los miembros de la dirección nacional del partido.

En Génova admiten en privado que dudan de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a quien se le atribuye un intento de construir en torno a la líder madrileña una alternativa al liderazgo de Casado, como en su día pretendió Esperanza Aguirre frente a Mariano Rajoy.