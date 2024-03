Sumar reclama al PSOE que evite un año en blanco tras la renuncia a los Presupuestos

De izquierda a derecha. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños.

Sumar ha pedido al Partido Socialista evitar a toda costa que este primer año de legislatura quede en blanco a nivel legislativo. El "no" de Catalunya En Comú a los Presupuestos catalanes que ha provocado el adelanto electoral en Cataluña ha tenido más que ecos a nivel nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió renunciar a presentar las cuentas del Estado ante un panorama electoral que complica mucho las negociaciones con el resto de partidos y en la formación liderada por Yolanda Díaz temen que los socialistas aborten impulsar cualquier iniciativa parlamentaria ante la dificultad de sacarla adelante.

Los comicios vascos, fechados para el 21 de abril, los catalanes, que se celebrarán el próximo 12 de mayo, y las europeas, que tendrán lugar el 9 de junio, sitúan a todos los socios del Gobierno en una posición de máximos en cualquier negociación: el PNV y EH Bildu se la juegan en los primeros comicios, que dirimirán quién resulta primera fuerza en el País Vasco. Tanto ERC como Junts también se someterán a escrutinio pocas semanas después y todo esto como antesala de unos comicios comunitarios que el Partido Popular convertirá en un plebiscito nacional sobre la amnistía y el nuevo Ejecutivo de coalición. Una situación que en Moncloa consideran insostenible para abordar unas negociaciones tan importantes como los Presupuestos Generales del Estado.

Evitar que los Presupuestos sirvan de precedente

En Sumar no quieren que la renuncia a elaborar unas cuentas generales se convierta en un precedente. En las filas de la formación que dirige la vicepresidenta segunda de Gobierno y ministra de Hacienda, no ven con buenos ojos todo lo acontecido en la última semana y han pedido a los socialistas que no desistan en el empeño de continuar legislando durante los próximos meses.

Los argumentos del PSOE para no presentar unos Presupuestos se basan en que los socios parlamentarios, con sus respectivas elecciones regionales a la vista, van a adoptar una postura de máximos en todas las negociaciones y pondrán caro su "si" a las cuentas generales. En Sumar temen que esta justificación se extienda a otras iniciativas o incluso a todas las que el Gobierno se plantee impulsar, al menos, hasta que el horizonte electoral se solucione en Cataluña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en el Congreso de los Diputados, a 13 de julio de 2022, en Madrid.

Un horizonte complejo en Cataluña

Los votos de ERC y Junts son imprescindibles para sacar adelante cualquier proyecto o proposición de ley. Los comicios catalanes, fechados para el próximo 12 de mayo, no permitirán un nuevo Gobierno en la Generalitat hasta junio, pero el panorama que prevén los partidos de Gobierno se antoja mucho más complicado. La totalidad de las encuestas apunta a una victoria clara de Salvador Illa, candidato del PSC. Pero necesitará el apoyo de ERC y de los comunes para gobernar: es el objetivo de PSOE y de Sumar, pero los republicanos son más reacios a dar el Govern a un partido no independentista por primera vez en más de un decenio, lo que puede procrastinar la formación de un nuevo Ejecutivo en Cataluña.

Una decisión unilateral de Pedro Sánchez

En Sumar no ha gustado nada la decisión de renunciar a negociar y elaborar unos Presupuestos. Pese al adelanto electoral en Cataluña, provocado precisamente por un partido que forma parte de Sumar, el equipo de la vicepresidenta segunda contaba con confeccionar unas cuentas que consideraba fundamentales. "Es una noticias muy negativa", aseguran fuentes parlamentarias de la formación después de que la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda —encargada de hacer los Presupuestos— anunciara en la noche del miércoles que el Ejecutivo se centraba en los números de 2025 y abandonaba los de este año.

Sin embargo, mantiene su apoyo a la decisión de Jessica Albiach, líder de Catalunya En Comú, de no apoyar los Presupuestos que presentó el president Pere Aragonès porque suponían la construcción del Hard Rock, un complejo que incluiría uno de los casinos más grandes de Europa. "Contradice nuestro modelo de país", argumentan desde Sumar.

Enfado del presidente con Yolanda Díaz

Una decisión unilateral del presidente, Pedro Sánchez, que culpó a Díaz de no haber evitado que los comunes votaran en contra de las cuentas de la Generalitat, precipitando el anticipo de los comicios, como adelantó ECD. Los socialistas sí llegaron a un acuerdo con ERC y no querían unas elecciones en mitad de un semestre que ya alberga tres comicios. Este no supone el primer encontronazo entre Sánchez y Díaz. El líder del Ejecutivo ya le reprochó a la dirigente de Sumar no haber "controlado" a Podemos, que se marchó al Grupo Mixto para poder exigir sus propias condiciones en cada votación parlamentaria.