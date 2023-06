Elecciones al Consejo de la Policía: Jupol pierde la mitad de los vocales que consiguió hace cuatro años

Fernando Grande-Marlaska, el DAO de la Policía y Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía (Foto: Alberto Ruiz / Europa Press).

Las elecciones al Consejo de la Policía celebradas este miércoles 28 de junio arrojan un cambio destacado en el equilibrio de fuerzas entre los sindicatos de la Policía Nacional. Estas elecciones internas han acabado con la “mayoría absoluta” de Jupol, el sindicato que nació de la plataforma Jusapol por la equiparación salarial con los Mossos y otros cuerpos de policía autonómicos.

En esta ocasión, dos sindicatos han empatado a cuatro vocales: Jupol y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), y ambos reivindican su victoria en estas elecciones.

Reparto de vocales

Los resultados de estas elecciones han colocado a Jupol con cuatro vocales, los mismos que al SUP.

Les siguen la Confederación Española de Policía (CEP) con dos representantes, los mismos que el Sindicato Profesional de Policía (SPP).

Con un vocal cada uno quedan Unión Federal de Policía (UFP) y Equiparación Ya (EYA), este último un sindicato fundado por ex de Jupol.

Jupol gana la Escala Básica

En la Escala Básica (policías y oficiales de Policía), que concentra a la mayor parte del cuerpo, la candidatura más votada fue la de Jupol, que iba coaligado con Alternativa Sindical de Policía (ASP): lograron cuatro vocales, con el 42,95% de los votos (13.342 votos).

En segundo lugar quedó el Sindicato Unificado de Policía, con dos vocales gracias al 22,69% de los sufragios (7.049). Los mismos dos vocales obtuvo en esa escala la Confederación Española de Policía, que recibió el 13,56 de los votos entre los votantes de dicha escala (4.211).

Consiguieron un vocal cada uno Equiparación Ya (12,23%, 3.798) y Unión Federal de Policía (7,94%, 2.466). No logró representación la Agrupación Reformista de Policías (198 votos, el 0,64%.

La participación entre los policías de la Escala Básica fue del 52,96%, frente al 47,04% de abstención: votaron 31.462 y se abstuvieron 27.940.

Subinspección, Ejecutiva y Superior

En la Escala de Subinspección votaron el 61,57%, es decir, 3.542 subinspectores. El único vocal de esta escala fue para el SUP, que obtuvo el 31,54% de los votos, 1.099, por delante de Jupol-ASP (27,32%).

La Escala Ejecutiva (inspectores, inspectores jefes) tuvo un dato de participación similar: votaron el 62,8%, 3.938 efectivos.

En este caso, mantuvo la primera posición el Sindicato Profesional de Policía (SPP), con el 47,75% de los votos, si bien en vocales empató a uno con el SUP, que se quedó en el 22,89%.

Los comisarios y comisarios principales, que forman la Escala Superior, fueron los más movilizados. Votaron el 71,18%, y lo hicieron de forma abrumadora por el SPP, que se llevó el único vocal con más del 76% de los votos.

Jupol cae a la mitad

El cambio más significativo de estas elecciones es la caída de Jupol. Este sindicato irrumpió con mucha fuerza en 2019, en las primeras elecciones al Consejo de la Policía a las que se presentaba.

Estaba entonces en plena efervescencia el asunto de la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos. Jusapol había rechazado el acuerdo por la equiparación que firmaron los sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil con el Ministerio del Interior, por considerarlo insuficiente, que se quedaba corto y no garantizaría una equiparación real.

En aquellas elecciones sindicales, Jupol logró ocho de los 14 vocales de los sindicatos en el Consejo de la Policía. Arrasó en la Escala Básica, con seis de los diez vocales, se hizo con el único vocal de la Escala de Subinspección y logró uno de los dos de la Escala Ejecutiva.

Cuatro años después, Jupol ha visto rebajada su representación: obtiene cuatro vocales, todos en la Escala Básica, y pierde los que consiguió en las escalas de Subinspección y Ejecutiva.

El único vocal de los subinspectores y uno de los dos de la Escala Ejecutiva se los arrebata el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que remonta así de dos vocales a cuatro, manteniendo dos en la Escala Básica.

La Confederación Española de Policía (CEP) también mejora los resultados, de uno a dos vocales. Irrumpe con un vocal Equiparación Ya, continúa con un vocal de la Escala Básica la Unión Federal de Policía, y el Sindicato Profesional de Policía confirma su dominio en las escalas más altas, al ganar y conseguir sendos vocales en la Escala Superior y la Escala Ejecutiva.

Jupol denuncia “juego sucio” de Marlaska

Desde Jupol destacan que su sindicato “repite como fuerza sindical más votada con 16.000 papeletas frente al SUP con 9.000”, y que “se mantiene como sindicato hegemónico en la Escala Básica con el 42,93% del voto y 4 vocales, doblando en representación al SUP”.

Recuerdan que la Escala Básica abarca a 60.000 policías, un 85,7% de los 70.000 efectivos que componen la plantilla de la Policía Nacional.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, subraya que “Jupol mantendrá su línea de acción sindical reivindicativa para seguir luchando por los derechos de los policías”, y agradece “la confianza mayoritaria depositada en Jupol”.

Jupol llega a denunciar “juego sucio” del ministro del Interior, y por eso señalan que “el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha conseguido la victoria en las elecciones al Consejo de Policía”, pero que “a pesar del juego sucio y las trampas del Ministerio del Interior, Jupol se mantiene como sindicato hegemónico en la Escala Básica”.

Aunque no explican más, parece referirse a ciertas sentencias que se han conocido en la campaña de las elecciones al Consejo de la Policía. El mismo día de la votación, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebró que la Audiencia Nacional había estimado su recurso con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y había ordenado al Ministerio del Interior renegociar ciertas cláusulas del acuerdo por la equiparación salarial.

Jupol rebajó la importancia de esa sentencia, señalando que no tiene verdadera capacidad de forzar a Interior a mejorar el acuerdo, mientras otros sindicatos señalaron que el recurso no fue sólo del SUP con AUGC.

También se difundió que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había tumbado una querella de Jupol por el exceso de horas de los agentes.

Hubo polémica con el sindicato Equiparación Ya (EYA), que recurrió con éxito a los tribunales para poder presentarse, frente a las alegaciones de Jupol, que alegó que se podían confundir los lemas y nombres de EYA con los suyos.

El SUP también se proclama vencedor

Si Jupol reivindica su victoria en votos, el Sindicato Unificado de Policía celebra que “recupera el puesto de sindicato mayoritario en el Consejo de Policía” en estas elecciones.

Argumenta que Jupol no ha logrado cuatro vocales, sino tres, ya que el cuarto corresponde a Alternativa Sindical de Policía (ASP).

El SUP destaca que sienta a cuatro vocales en la mesa del órgano policial, “recuperando la hegemonía que ostentaba hasta las anteriores elecciones”.

Subraya que “obtiene el rotundo apoyo de la Escala Ejecutiva sentando a su candidato para la misma en el Consejo de Policía, con respecto a la Escala de Subinspección ha obtenido la confianza suficiente para sentar otro vocal más y en la Escala Básica ha obtenido dos vocales, convirtiéndose nuevamente en el sindicato mayoritario de Policía Nacional”.

Lamenta que “la participación no ha sido la esperada”, pero celebra que “el Sindicato Unificado de Policía ha recuperado su sitio en el Consejo de Policía”.

Avanza que sus líneas de actuación más inmediatas y urgentes serán mejorar los medios materiales con dotación de pistolas táser para todas las unidades que con mayor urgencia las requieren, la jubilación digna de los policías nacionales, el reconocimiento como profesión de riesgo para la Policía Nacional, la reclasificación al Grupo B para la Escala Básica y la revisión y actualización de las dietas de los policías que llevan estancadas desde hace dos décadas.