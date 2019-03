El grupo ultra de la Policía “Primavera Española” califica a ECD de “periodismo de mierda”

La noticia de ECD, revelando la existencia de “Primavera Española del CENEPE”, un grupo ultra dentro de la Policía Nacional que está siendo investigado por Asuntos Internos, ha provocado todo un terremoto en el Cuerpo. También en otros medios, que se han hecho eco de la exclusiva, y en el propio grupo, que ataca duramente a este periódico y su fuente de información.

El autor de los graves ataques contra Confidencial Digital y sus informadores es uno de los impulsores de “Primavera Española del CENEPE”, que ha publicado un vídeo y lo ha compartido con el resto de policías inscritos en el perfil de Facebook del colectivo.

Visiblemente alterado, el agente de Policía afirma que no conocía demasiado a ECD, un periódico “al cual, sinceramente, no había visto mucho”.

No obstante, saca rápidamente una conclusión sobre las noticias que publica este medio sobre el Cuerpo Nacional, llegando a asegurar que “sus noticias no son afines a nuestra empresa” -así se refiere a la Policía- y que a ECD “no le gusta la Policía Nacional”.

Después, tratando de calmarse, asegura que “si digo todo lo que pienso sacan otra noticia; no hay que darles carnaza”. A continuación, se acuerda por primera vez de la fuente de información de este diario: “Un saludo para la persona que esté filtrando cosas a periódicos como ese. No se dan cuenta que lo único que hacen es daño a la Empresa, a sí mismo y a su familia”.

Tampoco se olvida el promotor de “Primavera Española” de la investigación de Asuntos Internos, a quien también lanza el siguiente mensaje: “Saludarles también, por supuesto [...]. A algunos les he metido incluso yo en el grupo”.

Ya fue investigado por Asuntos Internos

Tratando de mantener un tono conciliador, el autor del vídeo reconoce posibles faltas de respeto en el grupo: “En algunos momentos se ha podido faltar al respeto y tomar parte por un partido político, un sindicato, una asociación, o lo que sea”.

No obstante, no logra comprender por qué se ha filtrado, desde el grupo, algunas de las conductas de “Primavera Española”: “Lo único que me duele es que haya gente en nuestra Empresa que haga este tipo de cosas. Porque van a hacer daño”.

En relación con lo anterior, recuerda que él mismo ya vivió en el pasado acusaciones de sus propios compañeros: “Ya me pasó a mí cuando me denunciaron por el audio de un atentado […]. Asuntos Internos no me trató muy bien [...]. No me gustó como hicieron la investigación”.

Llegan los insultos y las amenazas

Después de estas reflexiones, y ya sin poder controlar su enfado, carga duramente contra la fuente de información, sin descartar incluso que pueda ser un periodista infiltrado: “Algún compañero de la Empresa nos la ha podido haber colado”.

Lo que tiene claro el promotor de “Primavera Española” es que la fuente de información solo ha contado las cosas negativas del grupo: “Se le ha olvidado meter en la noticia las veces que nosotros como compañeros nos hemos ayudado gracias a este grupo […], este grupo a mandado muchísimas coronas a compañeros...”.

Después, totalmente fuera de sí, insulta gravemente a la fuente de ECD: “Eres un hijo de puta […], eso no lo pones […]. Al que lo filtra, de verdad, que te deseo lo peor en esta vida, el peor cáncer que pueda haber”.

A continuación, se acuerda también de Confidencial Digital: “Hay que ser impresentable. El periodismo que hay hoy en día es un periodismo de mierda”.

Por último, decide mandar un saludo a los integrantes del grupo: “Muchísimas gracias a los que están en Primavera Española... y a los que se han ido por miedo […]. No dejéis que esta gentuza nos intente joder, de verdad. Vamos a ir a por estas personas, a ver quién es, y hay que acabar con esta gentuza pero dentro de la Empresa, no en Primavera Española”.

Deserciones y sorpresa por el cambio de discurso

Tras escuchar el vídeo del administrador de “Primavera Española”, las fuentes consultadas por ECD no han podido ocultar su sorpresa por el cambio de discurso de su autor, ya que, en anteriores ocasiones, ha hecho vídeos pidiendo, precisamente, que se evitaran insultos y amenazas como las que él ha formulado.

En ese sentido, hace apenas unos días, pedía a los inscritos en el grupo “mesura” en comentarios contra sindicatos, además de suplicar un buen trato entre los agentes, ya que “censuraba” los “insultos entre compañeros”.

De hecho, llegó a advertir a los suyos de las consecuencias que podían tener algunos de los contenidos y mensajes publicados en el perfil: “Vamos a terminar todos en Régimen Disciplinario”.

La polémica generada por la exclusiva de ECD, y la reacción airada del administrador de “Primavera Española”, ha provocado que empiecen las deserciones dentro del grupo. De hecho, de los 13.062 inscritos que había en el momento de publicarse la noticia, se ha pasado ahora, al cierre de esta edición, a 13.007, por lo que han abandonado el colectivo 55 policías.

Vea, a continuación, una captura del vídeo publicado ayer en “Primavera Española”: