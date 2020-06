La Guardia Civil prohibió los recorridos de tiro con arma larga días antes del vídeo de los disparos a fotos de Pedro Sánchez

Un hombre dispara con una escopeta contra cinco blancos en la galería de tiro. En los blancos hay pegadas fotos de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska y Pablo Echenique. Tras dispararles, ríe ante la cámara.

La publicación de este vídeo por La Marea el pasado 18 de junio provocó un gran revuelo, y la alerta en las Fuerzas de Seguridad. La Policía Nacional pudo identificar al autor de esos disparos, y lo detuvo en la provincia de Málaga. El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha abierto diligencias por estos hechos.

El vídeo se había grabado en la galería de tiro de una armería deportiva en la ciudad de Málaga. Y precisamente a algunos aficionados al tiro olímpico les llamó la atención que en torno a las fechas de difusión del vídeo, la Guardia Civil restringió la celebración de una modalidad que podría asemejarse en parte a lo que se veía en esas imágenes difundidas por La Marea.

La modalidad de recorridos de tiro

Confidencial Digital ha podido consultar un oficio que la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Pamplona remitió a la Federación de Tiro Olímpico de Navarra, en la que le comunicaba una prohibición que afectaba a los recorridos de tiro.

La principal distinción de esta modalidad o rama del tiro olímpico es que si en todas las demás los disparos se efectúan de forma estática (el tirador no se mueve, se encuentra quieto detrás de una línea), en un recorrido de tiro el tirador avanza por la galería o campo, efectuando disparos a blancos dispuestos en distintos puntos. Es decir, no es estático sino en movimiento.

El 15 de junio, es decir, tres días antes de la difusión del vídeo de ese hombre disparando a fotos de miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE y Podemos, la Intervención de Armas de Pamplona comunicó las instrucciones que había recibido de la Intervención Central de Armas y Explosivos.

Por cierto, cabe señalar que dicha unidad de la Guardia Civil la dirige desde principios de este mes de junio el coronel Diego Pérez de los Cobos, cuyo cese como jefe de la Comandancia de Madrid el pasado mes de marzo desató una grave crisis interna en el cuerpo y en el Ministerio del Interior.

Prohibidas con armas largas

El oficio de la Intervención de Armas de Pamplona indicaba que el criterio de la Intervención Central de Armas y Explosivos, tras hacer una consulta, era “no considerar válidos los certificados federativos que incluyan resultados de campeonatos de recorridos de tiro con arma larga, a efectos de obtener, mantener y cambiar de categoría de la Licencia de armas F”.

Pero además establecía que “las actividades deportivas Recorridos de Tiro (IPSC) para modalidades con arma larga de fuego (rifle, carabina y escopeta) no se encuentran recogidas en la referida Circular [nº 4 de 28 de junio de 1996] y Orden del Ministerio del Interior [Orden INT/1715/2011], por lo tanto, no está permitido celebrar ni autorizar ninguna competición, en su modalidad correspondiente, que no estuviera recogida en dicha norma”.

Es decir, que quedan prohibidas las actividades de recorridos de tiros con armas largas (rifle, carabina y escopeta) y sólo se permiten con armas cortas (pistola y revólver).

Sospechas entre tiradores

Ese oficio circuló no sólo en la Federación de Tiro Olímpico de Navarra, sino por otras federaciones de tiro de toda España, que vieron con sorpresa esta decisión que, a su juicio, perjudica gravemente la actividad de determinadas modalidades deportivas de tiro.

Al haber circulado con posterioridad al día 15 de junio, y coincidiendo con la polémica del vídeo de un hombre disparando contra fotografías del presidente y varios ministros del Gobierno, muchos concluyeron que era una medida de respuesta, quizás como represalia o como prevención.

Responsables de otras federaciones de tiro olímpicos señalaron a ECD que se estaba extendiendo la sospecha de que aprovechando el clima político de tensión la difusión del vídeo en cuestión, se estaba empezando a aplicar “un plan de restricción y acoso a los deportistas que tienen armas o acceso a ellas”.

Teresa Ribera pregunta por la munición

Estas sospechas se acrecentaron con otro movimiento desde el Gobierno; en este caso, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, que de nuevo en fechas cercanas a la publicación del vídeo de los disparos contra fotos de Sánchez e Iglesias.

El departamento que dirige Teresa Ribera se puso en contacto con federaciones de tiro olímpico con el objeto de pedirles datos para un estudio sobre las municiones empleadas en tiro deportivo.

Explicaban que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas lidera una investigación sobre “una posible restricción al uso de municiones con plomo en todo tipo de caza y aparejos de pesca”, que se adoptaría en el marco del Reglamento CE nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, cuyo fin es “mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos derivados de las sustancias y mezclas químicas”.

Para ello, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas ha enviado una encuesta a los estados miembros, para que recaben información en sus campos de tiro sobre el alcance que tendría la propuesta de restricción.

Fuentes del mundo del tiro olímpico señalan que la prohibición del uso de municiones con contenido de plomo supondría un varapalo, ya que prácticamente todas las municiones usadas en este deporte contienen plomo.

La coincidencia temporal, en apenas unos días de este mes de junio, de todas estas limitaciones y polémicas relacionadas con la práctica del tiro es la que ha llevado a algunos aficionados a concluir que el Gobierno tiene voluntad de restringir y perseguir a los dueños de estas armas e incluso privarles de ellas.

Todo empezó en Valencia

ECD trató de recabar una explicación sobre la prohibición de los recorridos de tiro con arma larga por parte de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil.

Desde esa intervención aseguraron que no podían hacer declaraciones, y que toda consulta debía articularse a través de la Dirección General de la Guardia Civil. Al cierre de esta edición, la consulta de ECD a la Dirección General no había recibido respuesta.

Confidencial Digital sí pudo contactar con la Intervención de Armas y Explosivos de Pamplona, la que había emitido el oficio antes citado en el que se indicaba que no se pueden celebrar recorridos de tiro con armas largas.

Fuentes de esa intervención explican que todo surgió hace más de un mes, con una consulta que llegó a la Intervención de Armas en Valencia, acerca de la posibilidad de que los tiradores subieran de categoría en la Licencia F con calificaciones obtenidas en esa modalidad.

La Intervención de Valencia elevó la consulta a la Intervención Central de Armas y Explosivos, que tiene su sede en Madrid y que dirige precisamente desde principios de junio Diego Pérez de los Cobos.

Madrid unifica el criterio

Lo que hizo la Intervención Central fue unificar criterios, y transmitirlos a todas las intervenciones territoriales para que informaran a las federaciones de tiro respectivas.

En primer lugar, señalan que esta decisión “no tiene nada que ver” con el vídeo del tirador de Málaga que disparaba con una escopeta contra fotos de políticos del PSOE y de Podemos. De hecho, remarcan que fue un asunto que comenzó semanas antes y que se aprobó antes de difundirse el vídeo.

Según explican desde la Intervención de Armas y Explosivos de Pamplona, todo se reduce a que se ha recordado la normativa a las federaciones de tiro. En los últimos tiempos, en distintas partes de España habían empezado a proliferar los recorridos de tiro ya no con armas cortas, sino con armas largas.

Estas competiciones se celebraban, por así decir, tácitamente. Pero a raíz de la consulta, la Guardia Civil ha recordado que las armas largas no se contemplan para recorridos de tiro, por ejemplo en la Orden INT/1715/2011, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden INT/56/2011, de 13 de enero, por la que se determinan las armas que, amparadas con licencia de armas "F", son consideradas de concurso: para recorridos de tiro sólo se permite revólver y pistola.

Añaden que si los tiradores quieren incluir esa nueva modalidad, “la Federación Española de Tiro Olímpico tendría que cambiar sus estatutos, incluir en su normativa las armas largas para recorridos de tiro, y luego la Guardia Civil regularía el uso”.

Es decir, remarcan que ellos no han prohibido nada, simplemente han recordado que no está contemplado usar carabinas, rifles o escopetas en la modalidad de recorridos de tiro, y por ello no se pueden organizar competiciones de ese tipo.

Mini-rifle, escopeta y fusil

Con esas explicaciones discrepan en parte desde algunas federaciones autonómicas de tiro olímpico. Explican que si bien la rama de recorridos de tiro comenzó solo con competiciones de arma corta (pistolas y revólveres) y así está reflejado en la Orden INT/1715/2011, “de un tiempo a esta parte han surgido nuevas modalidades de recorridos de tiro con arma larga, como por ejemplo, de mini-rifle (una carabina de calibre 22), de escopeta (una escopeta de calibre 12 gauge), o de fusil”.

A renglón seguido sentencian que, frente a lo señalado por la Intervención de Armas de la Guardia Civil en Pamplona, “estas nuevas modalidades han sido homologadas y recogidas en los Estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, aprobados, a su vez, por el Consejo Superior de Deportes, aunque las instalaciones en las que se practican, no. Más aún, en años anteriores se han celebrado competiciones de carácter local, provincial, autonómico y nacional”. Es más, existen reglamentos oficiales de la federación para cada modalidad de Recorridos de Tiro: arma corta, escopeta, rifle, mini-rifle...

Como no hay una normativa específica para las instalaciones de recorridos de tiro, cada vez que se organiza una competición o incluso un entrenamiento de estas modalidades la galería o la federación tiene que solicitar autorización administrativa de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, y esa autorización pasa también por la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

Así se hacía hasta ahora con los recorridos de tiro, bien fueran con armas cortas o con armas largas. Por eso algunas fuentes ven “extremadamente relevante que se prohíbe la práctica de las modalidades de recorridos de tiro con arma larga, fundamentando la prohibición en que las armas que se utilizan en estas modalidades no están recogidas en la Orden INT/1715, sin actualizar desde 2011”.