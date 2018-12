Los homenajes a etarras aumentan un 158% en 2018

La etapa de los atentados de ETA va quedando en el pasado y pese a ello no terminan los homenajes a terroristas de la banda. De hecho, según datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), no sólo no descienden, sino que aumentan en el año en que ETA ha anunciado y escenificado su disolución, en el mes de mayo.

Covite, a través de su Observatorio de la Radicalización, vigila y registra minuciosamente cada acto que la izquierda abertzale organiza en el País Vasco y en Navarra -también en cárceles en otras partes de España y en Francia- para homenajear a miembros de ETA.

A lo largo de 2018 se han producido 196 actos de enaltecimiento de ETA. Dentro del total, destacan los “ongi etorri”, las concentraciones de bienvenida que el entorno proetarra organiza en los pueblos y ciudades de residencia de los terroristas cuando salen de prisión. Entre “ongi etorri” y homenajes a etarras muertos ha habido 62 actos de exaltación del terrorismo.

La otra gran categoría son las pintadas y pancartas, que en muchos casos contienen mensajes que alaban o dan las gracias a ETA por sus “años de lucha”. De este tipo ha habido 53, la mayoría de ellas entre mayo y junio, después de que los dirigentes que quedan de la organización terrorista en la clandestinidad anunciaran su disolución.

Además, Covite ha registrado este año 27 casos de fiestas populares en las que se alabó a ETA de forma explícito o se exhibieron retratos de presos de ETA para pedir su excarcelación. Y en 28 manifestaciones se reclamó de forma explícita la amnistía de los terroristas en prisión.

Por último, en “otros” se incluyen 26 actos de enaltecimiento que van desde la creación de una asociación en memoria del etarra Txabi Etxebarrieta (el primero muerto al enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad) hasta la celebración de una “cena de Nochebuena” en Galdácano para recordar a los terroristas del pueblo que están en la cárcel.

La cifra total de 196 actos supone un incremento notable, del 158% respecto al año pasado. En todo 2017 Covite documentó 76 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA.

Por provincias, 62 actos tuvieron lugar en Guipúzcoa, 58 en Vizcaya, 54 en Navarra, 16 en Álava, tres en otras provincias de España y tres en Francia.