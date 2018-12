Interior mantendrá “sí o sí” la equiparación salarial

Los policías y guardias civiles no verán congelado su sueldo si el Gobierno no logra sacar adelante los Presupuestos de 2019. La no aprobación de las cuentas del año que viene amenazaba la continuidad del plan para lograr la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza. Interior ya sabe cómo enfrentarse a ese problema si se produce.

El pasado 5 de octubre, Fernando Grande-Marlaska anunció que el Ministerio del Interior iba a hacer efectivo el pacto para la equiparación salarial a partir de la nómina de ese mes, cuando los agentes empezaron a cobrar la primera mejora mensual de las retribuciones junto con los pagos atrasados desde el mes de enero.

En ese acuerdo se planteaba un proceso de equiparación gradual de las condiciones económicas de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas que se desarrollaría a lo largo de tres ejercicios presupuestarios, 2018, 2019 y 2020, con un importe total de 807 millones de euros.

Para cumplir ese pacto, se tramitaron con la dirección general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, y con la dirección general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, los expedientes de incremento de productividad y los de transferencias y suplementos de crédito, para situar la dotación en los créditos adecuados y dar cumplimiento al acuerdo.

La inversión para 2019, sin aprobar

Con todo ello, se aprobó una partida presupuestaria de 310 millones de euros para el ejercicio de 2018, dejando para los meses siguientes la decisión sobre el dinero a invertir en 2019 y 2020 hasta alcanzar la cifra total de los 807 millones.

Esa circunstancia no preocupó, en su día, a los sindicatos de Policía Nacional y a las asociaciones de la Guardia Civil, que daban por hecha la aprobación de los Presupuestos de 2019 en los que se incluiría la partida destinada para la equiparación salarial.

No obstante, en las últimas semanas se ha impuesto la inquietud en ambos cuerpos ante las dificultades que está encontrando el Gobierno Sánchez para lograr los apoyos necesarios a sus cuentas. PDeCAT y ERC han amagado con votar en contra, lo que ha sido interpretado, tanto en la Policía como en el Instituto Armado, como una amenaza a la prometida subida de sueldos.

La equiparación, pidiendo un crédito

Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, confirman al Confidencial Digital que, en 2019, habrá, “sí o sí”, una partida económica destinada a la equiparación salarial, que permitirá lograr en 2020 una “igualdad total” entre los sueldos de los cuerpos policiales estatales y los autonómicos.

En ese sentido, las fuentes oficiales consultadas explican que, en el pacto sellado en octubre, se estableció un plan de inversión a tres años que “no puede ser bloqueado” en ninguna circunstancia, y que incluso se mantendrá sin haber Presupuestos.

En el caso de que se llegara a dar esa situación, añaden desde Interior, el Ministerio establecerá la inversión necesaria para 2019 y, tal y como pasó en octubre, aprobará por decreto un crédito con cargo a los Presupuestos, que, de no aprobarse los del próximo ejercicio, se computará con las cuentas prorrogadas de 2018.

Desde Interior concluyen afirmando que “siempre va a haber Presupuestos, bien sean los de 2019 o los de 2018 prorrogados. Por tanto, siempre será posible pedir un crédito que blinde la inversión para garantizar la equiparación salarial”.