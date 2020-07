La Policía cancela las pruebas de Aptitud Física por el coronavirus

No habrá pruebas del Grado de Aptitud Física de la Policía Nacional. Tras retrasarse por el estado de alarma y el confinamiento por el coronavirus, la persistencia de brotes de esta enfermedad en nuestro país ha llevado a la Dirección General a tomar esa decisión.

ECD ha podido consultar el aviso que el jefe del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, remitió hace unos días a todas las dependencias del cuerpo.

El aviso se refiere a “la convocatoria del Grado de Aptitud Física de la Policía Nacional, publicada en la Orden General 2.405, de fecha 6 de enero de 2020”.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) explican que los agentes del cuerpo renuevan periódicamente este grado, que supone unas pruebas físicas con unos requisitos que se han de superar.

Los miembros de algunas unidades especialmente operativas, como los antidisturbios de las UIP, deben renovar con mayor asiduidad el Grado de Aptitud Física. En otros unidades se exige menos, pero muchos agentes lo pasan para actualizar su calificación y aportarlo al presentarse a un ascenso o al pedir una plaza.

La Dirección General de la Policía tenía previsto celebrar las pruebas de Aptitud Física entre el 21 de abril y el 5 de junio.

Sin embargo, la epidemia de coronavirus y la declaración del estado de alarma para confinar a la población en toda España obligó a suspender las pruebas, como se hizo con todas las actividades formativas y de selección (cursos y juras en la Escuela de Ávila, procesos de ascenso...) en la Policía Nacional. Mediante un escrito del 1 de abril, las pruebas del Grado de Aptitud Física fueron aplazadas.

Han pasado meses desde entonces, pero pese a ello la Policía Nacional considera que las circunstancias siguen sin permitir celebrar estas pruebas: “Se comunica que las mismas quedan canceladas de forma definitiva debido a la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) en nuestro país”.

No se especifica qué significa “quedan canceladas de forma definitiva”, aunque parecen dar a entender que en 2020 no se van a organizar las pruebas de Aptitud Física en la Policía Nacional, o al menos no se contempla un escenario a corto plazo para recuperarlas.