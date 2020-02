La Policía Nacional busca fórmulas para permitir relojes en las oposiciones

El tira y afloja por la prohibición de entrar con reloj en los exámenes de las oposiciones en la Policía Nacional podría dar pronto un nuevo giro. Si en octubre se cerró en banda a considerar cualquier solución ante las quejas de los opositores y de los sindicatos policiales, ahora estudia formas de flexibilizar esta posición.

Así lo aseguran a Confidencial Digital desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP). El asunto es uno de los caballos de batalla de varios sindicatos en sus reuniones con mandos de la Dirección General de Policía en los últimos años.

Recientemente el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento mantuvo una reunión con representantes de los sindicatos del cuerpos. Fuentes del Sindicato Profesional de Policía explican a ECD que esa división, encargada de los exámenes y oposiciones, está considerando principalmente dos alternativas para que quienes se examinan puedan controlar el tiempo.

Dos opciones en estudio

La primera opción es permitir a los opositores entrar al aula con relojes analógicos. El veto a los relojes de muñeca se originó en la proliferación de relojes inteligentes, que sirven también para consultar información e incluso, en algunos casos, para acceder a Internet. La posibilidad de que estos relojes inteligentes sirvieran para copiar y guardar chuletas llevó a prohibir todos los relojes.

Hace unos meses, esta misma División de Formación y Perfeccionamiento respondió por escrito a otro sindicato, la Confederación Española de Policía (CEP), negándose a considerar su negativa a permitir relojes. Sobre los relojes analógicos indicó que no era viable revisar uno a uno los relojes que llevaran los examinados, y así ver si son analógicos o inteligentes.

La segunda opción que se estudia ahora es proyectar un reloj o cronómetro en las pantallas electrónicas que existen en las aulas de formación de los centros docentes.

Es cierto que en la respuesta escrita antes citada se apuntaba que sería un gasto excesivo comprar relojes de pared para las alrededor de 400 aulas en las que se examinan los opositores. Pero sí se admitía que se estaban estudiando “alternativas tecnológicas”.

Esa alternativa sería la de proyectar un reloj en las pantallas mencionadas.

Se avisaba con tiempo en voz alta

Entre los vaivenes y cambios de posición de la Dirección General de Policía -que ha permitido y prohibido los relojes en distintas convocatorias-, los años en los que no se ha podido utilizar reloj los profesores y examinadores han avisado del tiempo transcurrido a viva voz, algo que pone nervioso y desconcentra a algunos examinados.

Para la Dirección General, esta es una forma suficiente por la que los opositores pueden controlar el tiempo que les queda para finalizar el examen.

Pero sindicatos como SPP señalan que quienes se examinan necesitan controlar más el tiempo, requieren de un reloj porque tienen que contestar un gran número de preguntas y suelen ir con un tiempo tasado para no quedarse atascados en una cuestión que no saben responder, sino pasar a la siguiente y no perder tiempo.

De ahí que hayan estado durante años preguntando, insistiendo y proponiendo soluciones alternativas a las medidas restrictivas con los relojes que impuso la Dirección General de Policía para evitar que los relojes más modernos sirvieran para copiar en los exámenes escritos.