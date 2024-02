Marlaska desoye la voluntad de la viuda y trata de imponer la medalla al Guardia Civil asesinado David Pérez

La viuda de David Pérez Carracedo, guardia civil fallecido tras ser arrollado por una narcolancha en Barbate (Cádiz), se ha negado este domingo, durante la capilla ardiente que se ha celebrado en la Comandancia de la Guardia Civil en Pamplona, a que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fuera quien colocase una medalla en el féretro.

La Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona ha acogido este domingo una tensa capilla ardiente del guardia civil David Pérez Carracedo, asesinado en Barbate (Cádiz) al ser arrollada su patrullera por una narcolancha.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez (i), y la presidenta de Navarra, María Chivite (2d), a su llegada a la capilla ardiente de uno de los guardias civiles fallecidos en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha, en la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, a 11 de febrero de 2024, en Pamplona, Navarra (España).

David Pérez, agente del Grupo de Acción Rápida (GAR), de 43 años, nacido en Barcelona y padre de dos hijos de 6 y 9 años, residía en Sarriguren, en el municipio navarro del Valle de Egüés, de donde es originaria su familia. Llevaba 13 años destinado en Pamplona y es donde había hecho su vida familiar.

Según han confirmado a Europa Press varios asistentes a la capilla ardiente, Marlaska se ha dirigido a recoger la medalla que portaba un agente de la guardia civil para colocarla en el féretro. En ese momento, la viuda ha mostrado su disconformidad con que fuera el ministro quien realizase este acto alegando que su marido "no hubiera querido esto".

Durante la capilla ardiente se han vivido momentos de tensión, según han relatado algunos de los asistentes, ya que la viuda de David Pérez ha impedido al ministro Fernando Grande Marlaska que le impusiera a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

"Por él no. Él no lo hubiera querido. No me hagáis esto", han sido las palabras de la mujer en el momento en el que Grande Marlaska se ha acercado al féretro de David Pérez para imponer la condecoración.

Hay que recordar que Marlaska disolvió en 2022 la unidad de élite de la Guardia Civil que combatía a los narcos del Estrecho.

Poco antes de esos momentos vividos en el interior, en el patio de la comandancia el ministro ha saludo a las autoridades y a los mandos de la Guardia Civil tras lo que ha accedido a la capilla ardiente, donde se velaba el cuerpo en la intimidad.

Según relatan varios de los presentes, el ministro se ha detenido y ha evitado colocar la medalla y ha tenido que ser un compañero del Guardia Civil el que se la impusiera después de un largo silencio que se ha roto con los aplausos tras colocarle la medalla.

Según explican estas mismas fuentes, algunos asistentes han aplaudido a la viuda. Finalmente, ha sido el agente que portaba la medalla quien se ha encargado de colocarla en el féretro donde se encontraba el agente fallecido.

Fuentes del Ministerio del Interior han indicado que se trata de una ceremonia celebrada en la intimidad y no han querido hacer ninguna valoración sobre el acto.

En este sentido, han explicado que el ministro del Interior, junto al director general de la Guardia Civil y otras autoridades ha asistido a la capilla ardiente para mostrar sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido.

David Pérez Carracedo, de 43 años, era vecino de la localidad navarra de Sarriguren, donde vivía con su mujer y sus dos hijos de 9 y 6 años. Formaba parte del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil.