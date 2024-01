Estas son las razones de porque Alone in the Dark es uno de los videojuegos más esperados de 2024

Alone in the Dark, un videojuego creado por Infogrames en 1992 para PC, se destacó como un precursor en los géneros de terror y supervivencia, junto a otro título relevante, Sweet Home de Capcom en 1989. Este juego marcó el inicio de una tendencia que sería continuada por clásicos como Resident Evil de Capcom y Silent Hill de Konami.

Aspecto gráfico

El aspecto gráfico de Alone in the Dark presentaba objetos en pantalla con gráficos 3D poligonales en movimiento sobre fondos prerrenderizados en 2D, logrando una calidad visual excepcional para su tiempo. Para optimizar el rendimiento, se permitía omitir la texturización de las superficies.

Argumento

La trama se sitúa en Luisiana en 1924, donde Jeremy Hartwood, propietario de la mansión Derceto, se suicida. La mansión, vinculada a leyendas de fuerzas malignas, se convierte en el escenario para el jugador, quien asume el papel de Edward Carnby o Emily Hartwood. Ambos personajes comparten el desarrollo del juego, enfrentándose a criaturas sobrenaturales mientras exploran la mansión en busca de respuestas.

La narrativa revela que Derceto fue construida por el pirata ocultista Ezechiel Pregzt, y sus cavernas subterráneas fueron escenario de rituales oscuros. Jeremy Hartwood se suicida para evitar que su cuerpo sea poseído por Pregzt, desencadenando una trama de misterio y horror.

El juego se centra en la exploración, resolución de enigmas y búsqueda de pistas, destacándose por su no linealidad en comparación con otras entregas. La atmósfera se impregna de elementos inspirados en las obras de H. P. Lovecraft y Edgar Allan Poe.

A lo largo de la historia, se encuentra una salida hacia las cavernas subterráneas, donde Pregzt reside en un antiguo árbol. El jugador debe enfrentarse a criaturas y desafíos, y al arrojar una linterna al árbol, Pregzt es consumido por las llamas. La casa se libera de la influencia maligna, permitiendo la exploración segura.

Desarrollo

Alone in the Dark fue desarrollado por Infogrames, lanzado para PC en 1992 y posteriormente adaptado a 3DO por Krisalis Software en 1994. Entre las curiosidades del juego se encuentra su presupuesto inicial de 400.000 dólares, su inspiración en obras literarias y mitos, y su éxito comercial con más de 2,5 millones de copias vendidas hasta el año 2000.

El juego, originalmente planeado con el nombre "In the Dark", sirvió como base para varias secuelas y adaptaciones cinematográficas, consolidándose como un referente en el género de terror y supervivencia.