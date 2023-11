Truco para Youtube: Cómo crear un enlace para iniciar la reproducción de un video desde un momento específico.

En todo el mundo, YouTube se destaca como una de las principales plataformas de transmisión de contenido, atrayendo a millones de usuarios a diario que buscan una variedad de contenidos. En ocasiones, compartimos estos contenidos con colegas, amigos y familiares en lugar de simplemente reproducirlos. Sin embargo, a veces, deseamos compartir un momento específico de un video. A continuación, explicaremos cómo compartir un video de YouTube desde un minuto exacto para evitar la necesidad de ver el video completo.

En más de una ocasión, seguramente has recibido un video de YouTube con algo interesante, pero te has visto obligado a verlo completo para llegar a la parte deseada. Sin embargo, es posible compartir un video de YouTube comenzando en el minuto y segundo que elijas. De esta manera, las personas que lo reciban no tendrán que ver todo el contenido anterior hasta llegar al momento deseado.

Cuando decides compartir un video en un momento específico, los espectadores aún pueden reiniciar el video para verlo completo si lo desean. Por lo tanto, la duración del video no se acorta literalmente, y nadie está obligado a ver solo el fragmento que has especificado. El reproductor de videos de YouTube almacena en búfer y comienza a reproducirse en el momento elegido sin modificar el video original.

Compartir un video en un minuto exacto es posible tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, aunque las opciones de configuración varían. En la versión de escritorio, puedes realizar este proceso de la siguiente manera:

1. Abre el video en YouTube.

2. Reproduce el video y detenlo en el minuto deseado.

3. Haz clic en "Compartir" y busca la opción "Empezar en".

4. Marca esta opción y verás cómo se agrega un nuevo parámetro a la URL del video, indicando el momento de inicio. Puedes escribir el minuto y segundo exactos que prefieras en el campo junto a la casilla "Empezar en".

5. La URL resultante tendrá el símbolo de interrogación seguido de "t=X", donde X representa los segundos que debes saltar para comenzar en el minuto deseado.

Desde dispositivos móviles, la configuración es más sencilla. Abre la aplicación de YouTube, reproduce el video, detenlo en el minuto deseado y selecciona la opción "Compartir". Luego, copia el enlace y agrégale el parámetro de tiempo manualmente antes de compartirlo, por ejemplo, "?t=1m20s" o "?t=80".

También puedes usar servicios en línea como YouTubeTime, Youtubestartend o YouTube Embed para generar enlaces con tiempos de inicio y finalización específicos de manera automática. Estos servicios simplifican el proceso de compartir videos de YouTube con duraciones personalizadas.

En WhatsApp e Instagram, compartir videos desde un minuto concreto es posible siguiendo pasos adicionales. Puedes descargar el video, editarlo para ajustarlo a tus necesidades y luego compartirlo en estas plataformas. Sin embargo, es importante respetar los derechos de autor al hacerlo. En WhatsApp, puedes compartir videos de YouTube directamente en los chats o en tus estados. En Instagram, puedes compartir videos de YouTube en las historias siguiendo un proceso similar.

Sin duda, compartir videos de YouTube desde un minuto específico es una práctica común y se puede lograr de varias maneras, ya sea de forma manual o utilizando servicios en línea. Además, es importante respetar los derechos de autor al compartir contenido de esta manera.