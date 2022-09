Carlos Costa explica en "Mejor Conectados" de Telefónica "cómo formar al talento joven"

En la era de la comunicación, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, las empresas escudriñan su ingenio para no conformarse con vender su producto sin más. Las grandes compañías son conscientes de que conectar con su público de una manera más cercana, lleva aparejada la reputación de su marca. Y si lo que “venden” es hacer posible un mundo más humano, el éxito está asegurado.

Una de las grandes empresas españolas que ha puesto esta idea en valor es Telefónica. Hace tiempo crearon su plataforma de contenidos “Mejor Conectados”, porque como explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica, “en Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles”.

El lema de esta plataforma es: “Cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se lanza “Mejor Conectados”.

Carlos Costa

Uno de los últimos entrevistados en “Mejor Conectados” es Carlos Costa, ex-tenista profesional de gran renombre en la década de los 90 y actual mánager de Rafa Nadal, así como Head of Business Development de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

A lo largo de esta entrevista, Carlos Costa desarrolla todo un compendio de ideas y factores que son indispensables a la hora de impulsar el talento deportivo de los jóvenes. Factores que abarcan desde el entorno familiar a la buena selección de profesionales, pasando por la salud mental. A continuación tienes la entrevista completa en video.

Decálogo para formar al talento joven

Este es el decálogo que ha elaborado Confidencial Digital de las ideas que nos brinda Carlos Costa para formar al talento joven:

El papel del entorno, cada uno en su lugar. Sobre todo, el entorno familiar, es básico y en todo, no solo en el deporte, también en la vida. Valores bien asentados desde la infancia. La familia juega un papel fundamental. Formar a personas antes que a deportistas. En palabras de Carlos Costa, si solo formas al deportista y no a la persona, esto puede jugar en contra de su desarrollo deportivo. Si la persona está bien, el deportista está bien. Por eso, es tan importante el entorno familiar, el entrenamiento profesional y la salud mental. Transmitir cosas positivas. Si formamos deportistas sin que sean personas es muy difícil que tengan una larga vida en su carrera profesional o al menos, que transmitan cosas positivas a las generaciones posteriores. Referentes, no espejos. Líderes a los que seguir, pero sin compararse. Cada uno en lo suyo. Buena selección de profesionales. Para entrenar, es un dato indispensable el profesional que conoce por todo lo que pasa un deportista, los buenos y los malos momentos, así como la forma de afrontarlos. Atender la salud mental. Un deportista atravesará momentos de crisis y por altibajos, y contar con el apoyo de un profesional puede resultar muy beneficioso. La psicología deportiva es muy positiva. Aprender a perder. Gestionar la frustración y sobreponerse, son aspectos fundamentales para el desarrollo deportivo y personal. Todo formación deportiva y entrenamiento cuenta. El tenis, así como otro deporte, quizás no le convierta en un profesional, pero proporcionará formación para otras grandes salidas profesionales. Sacrificio y esfuerzo. Son virtudes para formar el talento joven, y sobre todo el deportista.

El papel de la familia

Carlos Costa da por tanto una serie de consejos a la hora de formar al talento joven. Como hemos apuntado en este decálogo, el papel que juegan los padres tanto en el entrenamiento de tenis de los niños, como en su desarrollo es fundamental.

Porque para Costa, muchas veces, los padres, buscando lo mejor para sus hijos, se entrometen e involucran más de la cuenta sin dejar que los profesionales se ocupen del entrenamiento. Esto es un error ya que, si bien es cierto que es muy importante el apoyo, y el preocuparse por el desempeño y desarrollo como deportista de su hijo, al final el papel del entrenador es entrenar, y el del padre educar, buscando desarrollar ante todo a la persona, y no al profesional.

El papel de la familia junto con la idea de formar a personas antes que a deportistas son claves: “Si formamos deportistas que no sean buenas personas, es muy difícil que tengan una larga vida como deportistas. Quizás esto pueda parecer contradictorio si estamos hablando de tratar de formar el talento deportivo de los jóvenes, pero es fundamental. Hay muchas carreras de los deportistas que se podrían truncar por un afán de protagonismo de los padres, o no dejar volar al hijo o a la hija con los profesionales adecuados”.

Profesionales adecuados

En esta línea, el manager de Rafa Nadal explica cómo ha sido la evolución del entrenamiento del tenis. Hace años era arcaico y poco especializado. Ahora, los ex-tenistas están formados y preparados para entrenar, y cuentan con preparadores físicos muy especializados.

“Hace años teníamos entrenadores que no sabían coger una raqueta. Hoy en día, jugadores como yo mismo, están formando a otros talentos. Y la formación es mucho más rápida porque tienes una experiencia de vida que puedes transmitir y además compartir los conocimientos que has ido adquiriendo en tu vida profesional”, cuenta.

Referentes deportivos

En este punto, explica que los “referentes deportivos son fundamentales, y si son compañeros, gente con la que has crecido como deportista y jugador, todavía más”. Pero hace una distinción: “Está bien tener referentes, pero no lo está compararse con el de al lado. Al final tienes que centrarte en tus entrenamientos, escuchar y hablar con las personas que tienes alrededor para no quedarte estancado como deportista y mejorar”.

En su caso, tuvo grandes referentes deportivos como Manolo Orantes o Manolo Santana, pero siempre destaca la importancia de Emilio Sánchez, gran exponente del tenis español y compañero de entrenamiento de Carlos Costa.

