Cheerz, ¡la vuelta a la rutina se hace menos dura!

En Cheerz han pensado en ti y en este momento. El resultado ha sido una categoría especial con 3 productos perfectos para inmortalizar los mejores momentos de tu fantástico verano 2018.

¡Descubre la nueva colección de verano Cheerz!

Septiembre ha llegado y como todos los años, parece que este mes nos pilla por sorpresa.

En estas primeras semanas, la rutina se apodera poco a poco de nuestras vidas y las vacaciones parecen cada vez más lejanas.

Sin embargo, este proceso no tiene por qué ser traumático si contamos con las herramientas precisas y prolongamos el verano un poquito más.

Los recuerdos y la idea de volver a esa playa o a ese instante provoca que miremos una y otra vez las fotografías que tomamos a través de nuestro móvil u ordenador. Sin duda todo un alivio para nuestra mente, aunque no tanto para nuestros ojos.

Por eso desde Cheerz, una empresa especializada en dar vida a las fotografías, propone a sus clientes una categoría especial dedicada a la vuelta de vacaciones.

Con nuevos diseños y formatos, esta colección limitada está destinada a que revivas todos esos momentos mágicos de tu verano 2018 sin tener que recurrir a la pantalla.

En esta colección encontrarás 3 productos:

Un álbum de fotos para todas aquellas personas que sean incapaces de escoger una única fotografía y prefieren recapitular cada una de sus fotos momento a momento.

Juega con todas las opciones (vertical, apaisado, retrato, cuadrado) y añade texto para hacer que tus recuerdos perduren para siempre de una forma original y totalmente personalizada con la mejor calidad del mercado.

Pero ahí no acaba la forma en la que recordar tus vacaciones. Si eres de esas personas que ha conseguido hacer LA foto de estas vacaciones, quizás te interese lucirla en los lienzos que ofrecen. Sólo tendrás que escoger la fotografía perfecta y el lugar privilegiado de tu casa para mostrarla a tus invitados.

No obstante, disfrutar de unas vacaciones no sólo es el paisaje si no también con quién lo compartes. Por ello, si quieres tener un detalle con esas personas que han hecho de tu verano algo increíble e inolvidable puedes regalarles una Cheerz Box donde podrán encontrar todos esos momentos tan divertidos que habéis vivido estos días.

Con estilo vintage y en una preciosa caja, podrás imprimir hasta 45 fotos en papel mate o brillante y escribir una pequeña dedicatoria a pie de foto. ¡Un regalo súper original sin lugar a dudas!

Además, ¡los recibirás en un abrir y cerrar de ojos! Sin duda, un momento perfecto para afrontar la rutina con una sonrisa.

Con el código de descuento de Cheerz SUMMERMEMORIES tendrás 5€ de descuento hasta el 25/10/18 en pedidos superiores a 25€ de compra.

*No incluye gastos de envío ni tarjetas regalo.