Una historia de emprendimiento: Álvaro Moral, CEO de PadelDrop y sus máquinas expendedoras de pelotas que apoyan jugadores profesionales

Partido de pádel. “¿Llevas pelotas?”. No, solo tengo las usadas de la semana pasada y ya no sirven, tengo que comprar. Y no tengo tiempo de acudir a ninguna tienda deportiva, y no hay stock en internet…no llegan a tiempo. ¿Crees que podremos comprar en el club?”

Esta es una clásica conversación de los habituales jugadores de pádel en España. Y es que al partido llegas muy justito y con poco tiempo como para preocuparte de las pelotas.

PadelDrop y TennisDrop

27 años y jugador amateur de pádel

No todos los clubes disponen de material para sus jugadores y, en muchas ocasiones, supone una inversión de tiempo y dinero poco rentable. Eso lo sabe muy bien Álvaro Francisco Moral. Por esta razón su negocio empezó con un:

Y sí el club se pudiera olvidar de invertir dinero en stock;

Y sí el club pudiera optimizar su personal para lo imprescindible;

Y sí el club pudiera vender sea la hora que sea material para sus jugadores;

Y sí el club pudiera ahorrar costes y vender más variedad gracias a nuestro catálogo.

Y lo hizo realidad. Con tan solo 27 años, Álvaro Francisco Moral, jugador amateur de pádel, se lanzó al mercado hace menos de un año para poner en marcha esta idea. Ahora es CEO de PadelDrop y sus máquinas expendedoras de pelotas y overgrips, está recorriendo los clubes de España y, pronto, en el extranjero.

PadelDrop Vending vende de manera automática el material necesario para tus jugadores.

Estrenar pelotas cada partido

“Lo óptimo es estrenar pelotas cada partido porque las nuevas facilitan el juego, el rebote y se producen menos lesiones. Y la comodidad que el club te dispense esos botes de pelotas de pádel, no tiene precio. Desde PadelDrop nos encargamos de todo: desde contactar con los proveedores de máquinas expendedoras, instalarlas en el club, suministrar distintas marcas de botes de pelotas y reponer cuándos se han terminado”, explica Álvaro a ECD.

Este emprendedor señala que en nuestro país este deporte sube como la espuma. “En España juegan habitualmente cuatro millones de personas una vez al mes. Existen más de 16.000 pistas contando urbanizaciones y otras instalaciones. Hay unos mil clubes. Nosotros explotamos el negocio de las pelotas en el club y éste se saca una comisión”.

PadelDrop y TennisDrop, ambas marcas aseguran los botes de pelotas y overgrips tanto de tenis como de pádel en el club perteneciendo al grupo SportDrop. “Nuestro lema es: aseguramos tus pelotas... y más en tu club”, cuenta Álvaro. Su mano derecha, Patricia Poveda, es la directora de Márketing. Además, cuentan con dos jugadores de pádel de reconocido prestigio en España que están dentro del proyecto, Arturo Coello y Javier Garrido.

En estos momentos la empresa tiene ya seis empleados para el desarrollo del negocio: cierre con proveedores, pedidos, funcionamiento de la maquinas, etc.

Expansión de la empresa

El CEO de PadelDrop explica también la expansión de la empresa en los últimos 6 meses. Con sede en Madrid, se fundó hace un año y actualmente están en 20 clubes, pero en previsión abrirán en cinco más y por toda España: Bilbao, Barcelona, Madrid, Córdoba, y Benisa (Alicante). Además, su negocio se ha extendido a dos clubes de Holanda y pronto comenzarán con una nueva franquicia en México.

Álvaro apunta que, aunque en España este deporte cada vez tiene más seguidores, todavía es más rentable fuera de España. Una pista en Miami, por ejemplo, cuesta 200 dólares hora y media. “El pasado noviembre me fui a México y contacté con un jugador mexicano que había jugado en un club español y pensó en montar el mismo negocio. Por lo tanto, hemos buscado la manera de crecer fuera de España con un modelo muy parecido a una franquicia: no cedemos el control ni la operativa, pero un socio local invierte en la explotación”, detalla.

Detalle de máquina expendedora de PadelDrop

Un servicio integral

Ciertamente, antes de poner en marcha este negocio, conocían que había cierta competencia en España. Sin embargo, PadelDrop ofrece un servicio más integral. “El club nos deja a nosotros todo el funcionamiento y, a cambio, exigimos exclusividad”, explica.

Nuestras máquinas tienen una capacidad de 300 botes. Lo cual nos permite, en promedio, visitar el club de manera mensual.

La relación con los clubes es fluida, como hemos explicado, el club se lleva una comisión, pero PadelDrop se encarga de todo el trabajo. “Los clubes no tienen que preocuparse por nada, olvidarse del stock y precios, porque nosotros nos encargamos de todo”, expresa Álvaro.

Padel Drop paga una comisión sobre la facturación al club por ceder el espacio y la exclusividad de venta de esos productos.

Pelotas de padel obtenidas mediante una máquina expendedora

Mejorar la experiencia de los jugadores en el club

Por lo tanto, PadelDrop Vending se ha posicionado como una de las mejores experiencias de los jugadores en el club. “Provisionamos todos los productos que el club deseé de nuestro catálogo; condicionamos y mantenemos el vending, asumimos toda la inversión, permitimos la venta 24x7 y hasta se puede pagar con tarjeta de crédito”, destaca Álvaro.

En 2023, Padel Drop busca convertirse en la empresa referente de venta de pelotas en el club, asentándose a nivel nacional con 100 clubes y expandiendo su marca a 5 nuevos países.

Algunos datos

Según la Federación Española de Pádel, este deporte se instituyó en España en 1974 de la mano del empresario germano-español Alfonso de Hohenlohe.

En la década de los 90, personalidades políticas, periodísticas y empresariales lo ponen de moda.

En 1991 se constituye la Federación Internacional de pádel estableciendo un reglamento a nivel mundial.

Aproximadamente, un 65% de hombres y un 35% de mujeres practican este deporte, aunque el número de mujeres se incrementa cada año un 10%.

En España, hay aproximadamente 80.000 jugadores de pádel federados.

Las tiendas tanto externas como online de equipamiento para jugar al pádel está alcanzando un incremento de cerca del 200%.