Cuando hablamos de deporte en Perú, todos piensan en el fútbol. Es el deporte estrella, sin objeción alguna. Sin embargo, hay otras disciplinas que están ganando popularidad y reconocimiento debido al ascenso de varios atletas que dejan en alto al país. Una de esas disciplinas es el Tenis, que cuenta con la participación de varios tenistas bien posicionados en el ranking de la ATP.

¿Te has preguntado quiénes son los mejores tenistas peruanos? Si la respuesta es sí, te recomendamos que nos acompañes. Preparamos una lista con los estandartes del deporte blanco en Perú.

Mejores tenistas de Perú

El tenis en Perú está en su mejor momento. Un fenómeno que atrae la atención de los peruanos debido a algunas hazañas realizadas por los atletas que dejan el alma en cada raquetazo.

Si tú, como nosotros, estás interesado en saber más sobre este deporte y los representantes, te aconsejamos que te pongas cómodo, ya que hablaremos de quiénes son los mejores tenistas de todos los tiempos y los actuales.

Los mejores tenistas peruanos

Jaime Yzaga

Si buscas el mejor tenista de Perú de todos los tiempos, aquí lo tienes. Jaime Yzaga es considerado como el jugador de tenis más destacado de la historia de su país. Su palmarés lo respalda. Logró ubicarse, ni más ni menos, que en el puesto 18 del ranking ATP. El lugar más alto registrado, hasta los momentos, para un tenista peruano. Pero eso no es lo único. Ganó 8 títulos durante su carrera y alcanzó los cuartos de final en el Australia Open y el US Open. Además, cosechó un total de 265 victorias y venció a Pete Sampras, número uno del uno en ese momento, en el US Open. También obtuvo victorias contra algunos nombres importantes, como André Agassi, Boris Becker y Jimmy Connors.

Juan Pablo Varilla

Trasladándonos a la actualidad, el mejor tenista del momento de Perú es el nacido en Lima, Juan Pablo Varilla, quien ha logrado el puesto número 60 en el ranking de clasificación de la ATP y número 1 de la clasificación para Perú. Al momento de redactar esta publicación ostenta cinco títulos en su carrera y varios títulos de ITF en modalidades individuales y dobles.

Pablo Arraya

Arraya es un tenista profesional argentino, nacionalizado peruano, que es conocido por ganar un título de ATP y ser finalista de otros 4. También consiguió la hazaña de llegar hasta semifinales en Masters 1000 (Roma 1982) y cuartos de final del mismo torneo. Consiguió 176 victorias en toda su carrera y alcanzó el puesto número 29 en la clasificación del ranking de ATP.

Luis Horna

Luis Horna es otro de los tenistas peruanos más destacados. Alcanzó el puesto 33 de la clasificación de ATP en el año 2004 y el número 20 en el año 2008. Ha tenido un buen número de victorias a lo largo de su carrera, en total 140, y cosecha dos títulos. También consiguió coronarse como vencedor en un doble de Roland Garros junto a Pablo Cueva. Tuvo una carrera destacada, dejando siempre en alto en Perú en cada una de sus competiciones.

Carlos Di Laura

Finalizamos la lista de mejores tenistas de Perú con otro nacido en la ciudad de Lima, Carlos Di Laura. Este atleta representó al país en diversas competiciones internacionales, como los Juegos Olímpicos y Copas Davis. Su mejor puesto en el ranking de clasificación de ATP fue el de 92 en individual y número 29 en el de dobles. Disputó un solo Roland Garros (el de 1986) y otro de dobles en 1989, donde llegaría hasta las semifinales.