Los diamantes han sido desde tiempos inmemoriales objeto de deseo. Su figura se asocia al romanticismo, la pasión y el lujo. También se consideran un valor refugio con revalorización garantizada, pero ¿realmente son una buena inversión?

Para salir de dudas nos dirigimos a Germán Joyero, una de las joyerías más antiguas de España, con dos boutiques en Madrid, y preguntamos a su director financiero don Germán López.



Para andarnos sin rodeos: ¿Son los diamantes una buena inversión?



En mi opinión los diamantes no son una buena inversión. Siempre se ha dicho que lo son, pero es mentira. Aunque lógicamente esto es muy matizable.



Hay que pensar que cuando se compra un diamante hay que abonar un 21% de IVA, y además hay que descontar el margen del joyero, que puede ser más pequeño en el caso de las joyerías españolas más tradicionales, pero puede llegar a ser muy elevado en las marcas internacionales más famosas. En el mejor de los casos el diamante habrá perdido un 50% de su valor nada más salir de la joyería.



¿Así que no merece la pena invertir en diamantes?



Por pura inversión, desde luego es mejor comprar unas acciones en bolsa u otra cosa. No obstante los diamantes tienen una serie de ventajas innegables.



Podemos decir que tras esa pérdida de valor inicial el diamante, casi con toda seguridad se irá recuperándose año a año hasta que con el suficiente tiempo llegue a generar beneficios. Además, ocupan poco espacio con lo cual son fácilmente transportables a cualquier rincón del mundo; su valor es el mismo en todo el planeta; no se deterioran con el tiempo, y su posesión en principio no tiene ningún coste ni de mantenimiento ni impositivo, y lo más importante de todo es que durante todo el periodo se pueden disfrutar. Unas acciones no se pueden llevar en una fiesta o regalarse como anillo de compromiso.



Cuando compramos otros artículos también se deprecian nada más salir de la tienda, pero a diferencia de éstos, los diamantes una vez adquiridos empiezan a recuperar valor. Son un buen activo a largo plazo, y se suelen conservar dentro de las familias como un tesoro que va pasando de generación en generación.



¿Así que es buena idea comprar diamantes?



¡Claro que sí! Hay que pensar en el futuro y sobre todo disfrutar del presente. Eso sí mejor preguntar a un profesional, ya que el mundo del diamante es verdaderamente complicado y es muy fácil meter la pata.



Finalmente Don Germán López nos despide aclarándonos mucho las ideas. Parece claro que no puede ser tratado como una inversión, pero también parece que puede ser un buen activo a largo plazo, y sobre todo pensar que la sonrisa de la mujer a lo va a lucir es el mejor de los regalos.

Para más información pueden dirigirse a Germán Joyero en la Avenida de Concha Espina 5 y Serrano 114 de Madrid.