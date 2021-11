Una prenda olvidada pero que nunca puede faltar en casa

La llegada del invierno ha disparado, como suele ocurrir, la demanda de nuevos pijamas largos que abriguen y retengan el calor corporal. Y es que el uso y la relativa poca importancia que le solemos dar a este tipo de prendas domésticas suele desembocar en conjuntos que no cumplen su cometido y nos hacen pasar frío.

¿Con qué frecuencia cambiamos de pijama? Ya no decimos lavarlo, que no se hace con tanta frecuencia como otras prendas, sino comprar otro. Generalmente, tanto hombres como mujeres solemos tener un par de juegos de pijamas, y renovarlos cuesta más que un jersey o un pantalón. ¿Por qué? No los lucimos socialmente sino en la intimidad, y por ello, les restamos relevancia y no los vemos como parte de nuestro outfit, lo cual no deja de no ser cierto realmente.

Pijamas como moda íntima

Al hilo de este argumento, se crea el debate de si los pijamas son moda o no. Como prendas que utilizamos, lo lógico sería decir que sí, y no solo lo lógico, sino lo certero. Para los más puntillosos: son parte de lo que llamamos como moda íntima.

Más en el mundo femenino que en el masculino, la búsqueda de pijamas mujer estéticos, funcionales y de calidad contrastada, es un ejercicio que se toma con más seriedad digamos que lo que lo harían los hombres. ¿Razones? Diríamos algunas claras como que las mujeres son más presumidas, meticulosas y también frioleras, lo que les lleva a elegir con minuciosidad el conjunto que van a llevar en casa cuando llegue la hora de cenar o de dormir.

La importancia de la especialización y los materiales

En este proceso de elección de pijamas para mujeres, las féminas buscan especialización, variedad y calidad. Encontrar un proveedor que sea especialista en corsetería y lencería para hacer uso del asesoramiento personalizado y fundamentado que suelen ofrecer a sus clientes.

En cuanto a los materiales, hablamos del elemento más importante en la elección de cualquier tipo de pijama y de prenda en general. Ahora que estamos en la época más fría del año, si nos toca renovar el armario con un nuevo pijama, tened en cuenta los siguientes materiales:

Lana

Franela

Paño Fino

Tejido Polar

Algodón

Elegir uno u otro dependerá también de las condiciones que tengamos en casa, por ejemplo, tipo de calefacción, materiales de la vivienda, dimensiones, ubicación, etc. La lana y la franela son apuestas seguras a la hora de optar por un pijama en invierno. Son telas cálidas que retienen la temperatura corporal y abrigan de verdad. Algodón y paño fino son también muy comunes, siendo esta última una tela más pesada que el algodón tradicional, lo que nos aporta más calor y nos protege mejor del frío.

Por su parte, el tejido polar es un material sintético de tela ligera, pero de gran abrigo, y cada vez lo vemos más extendido en la industria de la moda íntima. Otros materiales posibles serían el común del poliéster o algunos menos habituales como la seda (no la mejor opción para el invierno) o la lona ancha.

Modelos, proveedores de pijamas y condiciones de compra

Hablando también de expertos en pijamas hombre, volvemos a encontrar diferentes alternativas en el mercado en España tanto en el ámbito offline como online. Los hombres compran más modelos de manga larga que de manga carta. Esto es así porque cuando llegan los meses de primavera o verano, muchos de ellos tienden a dormir con pantalones cortos y camisetas que no son pijamas propiamente dicho.

En esta amplia oferta existente, la mayoría de proveedores trabajan con las mejores marcas. Por ejemplo, Corsetería Magda, referente de la vena online y con tiendas físicas en las poblaciones de Barcelona, Badalona y Mataró, deja explícito a sus clientes en su política de comunicación que trabaja con marcas punteras como Abanderado, Rachas&Abreu, DIM, Leonisa, Gisela, Wonderbra o Even, entre otras muchas.

Reconocen sus responsables que cuando se comercializa con ropa interior que siempre está en contacto con la zona íntima y en contacto directo con la piel, no solo cobra importancia la calidad de sus materiales sino también que sean prendas antialérgicas y libres de tintes o materiales que puedan ser tóxicos para el organismo.

Condiciones de compra online

Las devoluciones o cambios de talla son aspectos delicados cuando se compran pijamas o ropa interior en general. De hecho, ningún proveedor suele admitir devoluciones ni cambios en ningún artículo de zona íntima, por ejemplo, bragas, tangas, culottes, medias, pantys, slips, bóxers o prendas con banda de silicona que hayan sido probadas sobre la piel. Sí en los pijamas, por lo que, si compramos online, habrá posibilidad de devolución.