Razones por las que el Real Madrid y Barcelona han convertido el Clásico del futbol español en un evento imperdible

Si eres amante del balompié es casi imposible que no conozcas la eterna rivalidad entre el equipo merengue del Real Madrid y los blaugranas del FC Barcelona. la emoción, la adrenalina y rivalidad son palabras muy descriptivas que detallan porque es la rivalidad deportiva más vista de todo el deporte universal.

Y no es para menos, después del partidazo que nos regalaron ambos conjuntos el pasado domingo donde resultó vencedor el equipo merengue por 2 goles a 0. Es indiscutible (visto desde las afueras de España) que los dos mejores equipo de la liga española son sin duda el FC Barcelona y el Real Madrid.

Pertenecientes en una de las mejores ligas de futbol del mundo (para no decir la mejor, respetando las opiniones personales de cada quien). Un partido que no decepciono en cuanto a nivel de juego se refiere. El primer tiempo dominado en su totalidad por el equipo blaugrana exceptuando ciertos traspiés en la defensa cule que casi ponían a los merengues adelante del partido de manera sorpresiva.

Ya para la segunda mitad del juego, la balanza se inclinó hacia los merengues, obteniendo mejores ocasiones de gol gracias a genialidades de Kroos y Vinicius Jr (para el primer gol) y un reciente ingresado Mariano puso la guinda del pastel para sellar la victoria sobre el conjunto de Messi.

Una de las razones para que un clásico futbolístico como el del Real Madrid y el Barcelona sean tan llamativos a nivel social es que siempre acapara la atención del mundo entero. Cosa que no ocurre en otro clásico deportivo, hasta el momento no existe otro encuentro deportivo que pueda generar tanta expectativa o que por lo menos los equipare en atención.

El pasado Domingo, la presencia de un ex merengue ídolo de la Juventus como lo es Cristiano Ronaldo no podría pasar por debajo de la mesa para la prensa española y las redes sociales no tardaron en estallar, hasta algunos augurando suerte por la presencia en el palco presidencial del astro portugués CR7. ¿Quizás Cristiano fue el amuleto que permitió la victoria a los merengues en este clásico? Eran los titulares que podrías leer en la prensa española deportiva hoy lunes por la mañana.

Otro punto a favor de este clásico y que condimenta emocionalmente a su fanaticada son las confrontaciones dentro y fuera de la cancha, comenzamos con las declaraciones previas a la prensa de ambos conjuntos (cuerpos técnicos y jugadores) en muchas ocasiones son para debatir y analizar durante varias horas con los amigos sobre el posible resultado según las declaraciones.

Sin contar cuando el partido comienza. El nivel de juego en los mismos jugadores se enciende a un grado que no parece un partido de futbol sino una batalla campal. Empujones, pisadas, tacles y palabras ofensivas son retratos vivos de lo que ocurre en la cancha. Y en muchas ocasiones terminan en un desfile de tarjetas amarillas para ambos bandos.

No podemos negar que hasta hace casi dos temporadas nuestros ojos palpaban una de las mejores rivalidades deportivas de la era, aunque Cristiano Ronaldo no estuviera en el equipo. Dos gigantes como Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo partido, es algo que nos dejó un magnifico sabor de boca. Algo que difícilmente el futbol nos pueda regalar nuevamente con tal magnitud de grandeza.

Ver un clásico español es sin duda una de las mejores experiencias que una persona pueda vivir (deportivamente hablando). La historia que hay detrás de estos clásicos, las jugadas memorables que marcaron la retina de la colectividad, jugadores que pisaron el césped y nos deleitaron con sus magistrales ejecuciones futbolísticas.

Cada clásico tiene registrados sus momentos icónicos del partido. ¿Ustedes pueden recordar el momento en el que Pepe le pisa la mano a Messi y esto queda registrado en la repetición? ¿Generando un sinfín de comentarios despectivos hacia el portugués? ¿Recuerdan aquella acalorada discusión de Mourinho que termino en una bofetada a un miembro del Barcelona?

Son historias que podrán rememorarse para las próximas generaciones y que sin duda generaran la misma expectativa o quizás mayor, de vivir un encuentro de tal magnitud como lo es el clásico futbolístico de España por excelencia, Real Madrid vs Barcelona.