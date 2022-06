Todo lo que debes saber antes de hacerte tu primer tatuaje

¿Estás pensando en hacerte tu primer tatuaje? Si es así, lo más probable es que te estén asaltando dudas sobre el proceso, el diseño o las medidas que debes tomar para escoger al mejor profesional. Un tatuaje es para toda tu vida (si tomas la decisión adecuada) y además puede convertirse en un elemento simbólico importante de tu identidad y tu personalidad.

A continuación, te proponemos una selección de consejos que te serán de gran utilidad. ¡Toma nota!

Destina un buen presupuesto

El primer tatuaje es muy especial. Muchas personas se dejan llevar por sus deseos de forma impulsiva y recurren a alternativas económicas para poder tatuarse cuanto antes. Sin embargo, esto no es recomendable. Si no cuentas con demasiado dinero, quizá sea preferible esperar a ahorrar un poco más para acceder a un servicio de mayor calidad. La experiencia del tatuador o los materiales empleados a lo largo del proceso determinarán el resultado final. No solo desde una perspectiva estética, sino también sanitaria.

Encuentra al mejor tatuador para ti

Gracias a la tecnología y las redes sociales es posible identificar y comparar el trabajo de diferentes tatuadores con un par de clics. Aunque hasta ahora las redes sociales (especialmente Pinterest o Instagram) han sido empleadas para obtener inspiración y revisar los portfolios de artistas, en la actualidad han cobrado mayor importancia las plataformas especializadas. Tattoox se ha convertido en el referente dentro del sector gracias a su ágil y cómoda plataforma que actúa como intermediaria entre los mejores tatuadores de España y los clientes. A partir de su interfaz, los usuarios no solo pueden acceder a una infinidad de ejemplos y diseños inspiradores, también tendrán acceso a un catálogo de tatuadores profesionales y de confianza verificados por la plataforma. Gracias a ello, es posible encontrar ideas creativas, además de profesionales que se encuentren a poca distancia y que posean una avalada trayectoria profesional.

Escoger un buen diseño es esencial

¿Conoces la diferencia entre neotradicional y tradicional? ¿Y entre realista y fineline? Si no cuentas con mucho conocimiento acerca los diferentes estilos que existen, lo más recomendable es que antes de tomar una decisión, valores las posibilidades que hay disponibles. Así podrás identificar la estética que mejor se adapte a tus aspiraciones y necesidades. Ten en cuenta tu personalidad, el estilo de ropa que sueles llevar, tu trabajo o el tipo de imagen que te gustaría transmitir.

Una vez que tengas claro lo que estás buscando, llega el momento de que se lo hagas saber a tu tatuador. Por supuesto, en caso de que te proponga un boceto o diseño que no termina de ajustarse a lo que deseas, no tienes más que decírselo e incidir hasta que el resultado sea exactamente el que querías. Ten en cuenta que un tatuaje es (o debería ser) para toda la vida.

Opta por un diseño pequeño

Para empezar, lo más aconsejable es dar prioridad a los tatuajes de dimensiones no demasiado grandes. Ten en cuenta que cada persona tiene una sensibilidad distinta y, por lo tanto, la percepción del dolor es variable en cada caso. Un primer tatuaje pequeño y minimalista te ayudará a conocer la sensación antes de pasar a diseños más ambiciosos y también ver cómo reacciona tu piel. Un tatuaje de grandes dimensiones y situado en una zona especialmente sensible (aquellas que cuentan con una capa de piel más fina), puede llevar a una primera mala experiencia e, incluso, a interrumpir la sesión.

Evita tatuar sobre un lunar

¿Has escogido ya la zona en la que te gustaría hacerte tu primer tatuaje? Antes de pasar a la acción, asegúrate de que no hay ningún lunar. De acuerdo con la Academia Americana de Dermatología, los tatuajes que se imprimen sobre los lunares no son aconsejables porque obstaculizan la detección de los primeros síntomas de afecciones cutáneas como el cáncer de piel. Uno de ellos, es el cambio de la forma, el color o el tamaño de los lunares. De detectarse a tiempo, puede tratarse por lo que este punto es especialmente importante porque puede condicionar tu estado de salud a largo plazo.

Pide información a tu tatuador sobre el tipo de tintas que utiliza

Un tatuaje no deja de ser una inyección de tinta en la piel, lo cual no representa ningún peligro. No obstante, como en cualquier otro sector, existen materiales de mayor o menor calidad. Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, una tinta de mala calidad puede dificultar el trabajo del dermatólogo en la aplicación de tratamientos cutáneos a largo plazo. Por este motivo, es recomendable hablar con el tatuador y preguntarle qué tipo de productos utiliza. Según la AEDV es recomendable llevar un registro personal donde figuren los datos del estudio del tatuador, la fecha en que se llevó a cabo el tatuaje y, también, información sobre las tintas empleadas.