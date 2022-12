Corea del Sur 2-1 Portugal: Corea se clasifica para octavos y Portugal es primera de grupo

El '9' de la selección coreana ha llamado la atención en Qatar. Un delantero que se pega con todos los defensas e incisivo de cara a portería.

Fue emocionante ver a Corea del Sur remontar primero y celebrar después. Su afición es de lo mejorcito en Qatar, simpática y numerosa. Animaron igual con el 0-0, con el 0-1 y con el 2-1.

Corea del Sur se marcó un 'Japón'

Este Mundial no es apto para cardiacos. Eso está claro. Después del final agónico que se produjo en la tercera jornada del grupo E que tuvo a España unos minutos eliminada, el desenlace del grupo H también da para escribir un libro.

Japón dio la sorpresa el día anterior remontando a España y Corea les imitó ganando 2-1 a Portugal y pasando a octavos pese a empezar la jornada como colista de grupo.

Los de Paulo Bento dieron la vuelta al partido en el tiempo de añadido tras una sensacional galopada de Son y asistencia de lujo con caño incluido sobre Cancelo para que Hwang batiera por bajo a Diogo Costa. Éxtasis coreano a costa de una Uruguay que ya mascaba la clasificación.

Los ocho minutos de diferencia que hubo entre ambos partidos debieron ser los peores en la historia de Corea ante cada ataque uruguayo. No se movió el marcador en el otro partido y la alegría se desbordó en el corro que formaron los coreamos mientras esperaban el final del partido.

Portugal tenía el pase encarrilado, pero quería asegurar el primer puesto para ver a Brasil de lejos. Fernando Santos reservó a gran parte de sus pesos pesados -Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix- pero aún así sacó un equipo competitivo para intentar no pasar apuros ante la correosa Corea del Sur.

Algo que parecía demostrado a los cinco minutos de partido después de un gran pase en profundidad del veterano Pepe hacia Dalot, que se internó por la banda derecha y su pase de la muerte lo mandó a la red Ricardo Horta. El ex del Málaga se estrenó en un Mundial en su primer remate a puerta.

Corea, que no dependía de sí misma aunque ganara, es de esas selecciones que no se viene abajo sea el que sea el resultado y siguió a lo suyo. La suerte le acompañó en un córner en el que el balón dio en la espalda de Cristiano Ronaldo, que no pudo apartarse, y quedó muerto para que el central Young-gwon Kim fusilara a Diogo Costa.

Conscientes de la victoria de Uruguay en el otro partido, los de Paulo Bento sabían que ganando sus opciones de clasificación eran muy factibles y se pusieron a ello, pero Portugal era quien controlaba el partido.

La segunda parte empezó seis minutos y 35 segundos antes que el otro partido, algo que no se entiende cuando hay una clasificación en juego y Corea estaba a un gol de pasar a octavos. Pese a la necesidad de marcar los coreanos no se echaron a lo loco al ataque.

Su táctica era más bien sorprender a los lusos con rápidas contras y confiar en la inspiración de Kang-In Lee o de Son. Algo parecido a lo que hizo Japón con España al principio de la segunda parte. A falta de media hora Santos hizo un triple cambio y sacó del terreno de un juego a un Cristiano con cara de pocos amigos.

Portugal no pasaba apuros y seguía creando peligro sobre todo por la banda de Dalot.

Los coreanos, muy cansados los últimos minutos, se quedaron sin fuerzas y Portugal dejaba pasar los minutos hasta que en un córner a favor de los lusos Corea montó una rápida contra en la que Son llegó hasta el área lusa y pasó a Hwang -con caño incluido a Cancelo- para que éste hiciera historia para Corea. Tras el pitido final y ocho minutos angustiosos de espera los coreanos celebraron a lo grande su pase a octavos. Les espera Brasil, pero seguro que les da igual. Este Mundial no sabe de nombres.