Marruecos 0-0 (3-0) España. España no pudo con Marruecos y se va a casa

Planteamiento estratégico erróneo de Luis Enrique

Luis Enrique principal responsable de la eliminación de España en Octavos. Marruecos es un equipo muy inferior y su planteamiento llevo a España a la eliminación

Luis Enrique se equivocó obligando a sus jugadores a jugar en corto y al pie. Ningún corner durante los primeros 90 minutos se jugaron en largo, todo en corto. El entrenador marró la estrategia y esto le ha obligado a que sus jugadores jueguen más de 130 minutos. Como ejemplo de la errática estrategia en el minuto 129 sustituyó a Williams y lo cambió por Sarabia.

Luis Enrique se equivocó desde el principio no trayendo a los mejores jugadores al Mundial, se equivocó trayendo muchos defensas que no utilizó, se equivocó trayendo solo un 9, Morata que por cierto hizo su trabajo. Se equivocó no yendo a las ruedas de prensa. Luis Enrique se ha equivocado y debe marcharse de la Selección Española y debe entregar el testigo a otro. Cuanto antes mejor.

Luis Enrique soberbio: No estuvo el entrenador en la piña de jugadores y cuerpo técnico de la banda. Luis Enrique deja un pésimo legado. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha sido un caprichoso y lo único positivo ha sido que haya encontrado a Gabi. Esperemos que no siga como entrenador de la Selección Nacional aunque con Rubiales de líder apostólico cualquiera sabe. Según ha declarado Luis Enrique en zona mixta a pregunta de periodistas acerca de su continuidad ha confirmado que "ahora no toca" que cuando vuelva a Madrid se sentará con el presidente y decidirán.

España fue incapaz de marcar un tanto durante 130 minutos y falló los tres penaltis que lanzó

Busquets dio la charla y acabó fallando el penalti decisivo: la cara Luis Enrique fue de puro bajón

España se despidió del Mundial ante Marruecos de nuevo desde el punto de penalti. Luis Enrique apostó por su once más clásico con un solo cambio evidente: el lateral derecho. Debutó Marcos Llorente, que dejó en el banquillo a Dani Carvajal y a Azpilicueta.

A España se le atrangantó el entramado defensivo marroquí y no pudo superar ni una vez. Ni los cambios (algo sí de Nico Williams) pudieron cambiar la dinámica. Luego, la (mal llamada) lotería de los penaltis, nos volvió a echar.

Gabi, luchando un balón con Amrabat

Artículo 1 de un Mundial. Antes o después aparece una tanda de penaltis, el sinónimo de la cardiología en el balón. Como en México 1986, Corea 2002 y Rusia 2018 España deja la competición en una especialidad a la que llegó con el susto en la cara. La selección no metió ninguno de sus tres lanzamientos y convertía a Bono, con dos paradas, en un héroe. Un palazo monumental, tanto como el remate de Sarabia a la madera en el último minuto de la prórroga.

España se marcha del Mundial con una victoria ante Costa Rica, un día en el que se abrió el cielo antes de tiempo. Desde ese día se entró en una cuesta abajo que terminó en una ruleta mortal contra Marruecos. No se debió llegar ahí en ningún momento. La selección se enmarañó en su habitual ración de pases. No es un topicazo: sin tirar a puerta no se puede ganar un partido.

La selección española no puede estar orgullosa de este resultado. Han sido los reyes del tiki taka e incapaces de meter ni un solo gol durante 130 minutos

Se celebraban los 44 años de la Constitución española y de paso del Mundial de Argentina, aquel en el que España no pasó de la primera fase por una travesura de Hansi Krankl y el célebre 'no gol' de Cardeñosa ante Brasil. Tras la derrota del pasado verano en Wembley, la selección española escribió otro capítulo de desgracia. Hay que acostumbrarse de nuevo a ganar. Se tarda mucho en recuperar ese vicio.

Derecho a la propiedad privada. Marruecos entregó a España un latifundio para que comprobara el material del balón, una película muy vista en el gremio de entrenadores. La selección no avanzaba yardas. Poseía el balón, pero no controlaba el partido. Las selecciones exóticas que iban a los Mundiales a pedir camisetas son historia. Marruecos, ante el partido de sus vidas, tenía un plan y lo ejecutaba bien.

Luis Enrique había apostado por la foto de Costa Rica con el cambio de Marcos Llorente por Azpilicueta en el lateral derecho, la posición en la que menos cómodo se encuentra el comodín rojiblanco. En esa finca se encontró con un intruso peligroso, Boufal, el jugador más hábil de Marruecos, capaz de hacer un nudo a una hormiga. El interior, ex jugador del Celta, repartía pimienta por las cercanías del área española.

Unai salvando un tiro a puerta de Marruecos

En la otra parcela Jordi Alba disputaba un minipartido con Ziyech, el diablo del Chelsea, con una pierna izquierda en la que se mezclan la precisión y el cianuro. El lateral izquierdo empleó su periscopio para conectar con Asensio al que puso un balón de diamantes que el balear estrelló en el lateral de la red.

Ante la gendarmería marroquí en el mediocampo con Amrabat, Amallah y Ounahi, esa sociedad de zurdos era una buena manera de asustar a Bono, que en su juego de pies hacía temblar Rabat y alrededores. El reloj chupaba minutos y Marruecos también arañaba con un remate de Ounahi.

Si el partido hubiera sido de balonmano el arbitraje se habría inflado a pitar juego pasivo. Marruecos se fue aculando sobre Bono y España recorría el campo de lado a lado a velocidad de balón de caracol a la búsqueda de un resquicio. Faltaba regate y atrevimiento en una partida de ajedrez para especialistas. Con ese ADN en el partido cada remate se podía celebrar con una cabalgata.

Bono, el portero marroquí salvando un gol cantado de España

Luis Enrique removía el avispero con la entrada de Carlos Soler y Morata por Gavi y Asensio. Para un escenario en el que Jordi Alba coleccionaba envíos al área el ariete era imprescindible. Nico Williams relevó en la banda derecha a Ferran Torres, impreciso durante toda la función. El interior del Athletic apareció con una tuneladora. Un jugador distinto para desatascar la tubería marroquí.

La ruta de los penaltis, territorio de lágrimas y risas en la selección española, asomaba al fondo. Marruecos había renunciado a 50 metros de césped. No había noticias de Unai Simón salvo en algún sobresalto con los pies. Estaba en el guion.

Unai salvando otra ocasión de gol

Se abrió la puerta de la prórroga, el reino del calambre, con un dominio español agobiante sobre una escuadra marroquí sostenida por los quince pulmones de Amrabat, un futbolista antimarketing que desplegó una exhibición física memorable.

Había reparto de sustos en las áreas. Con las medias bajadas en el césped y en los salones Cheddira regalaba un gol ante la tibia de Unai Simón. España se volcaba sobre el canódromo montado por Nico Williams. Sarabia enviaba al palo en la última ocasión del partido. Esperaba la tanda de penaltis, la tómbola de la gloria para Marruecos.

Luis Enrique no debe seguir. Roberto Martínez, Tata Martino... todos dejaron el cargo al no cumplir el objetivo

Luis Enrique debe marcharse. Rubiales debe tomar la decisión más pronto que tarde.

El Mundial marca el final de ciclo de las selecciones en cuanto no cumplen objetivos y en este caso España no lo ha cumplido. Por norma, los técnicos suelen dejar el puesto, algo que ya ha sucedido con varios como Tata Martino, Roberto Martínez, Paulo Bento entre otros y ahora está por ver la decisión respecto al futuro de Luis Enrique.

Lo normal en estos casos, pese a la confianza que existe entre el presidente y el seleccionador, es abrir la puerta y llevar a cabo un cambio en la dirección del banquillo. Todo está pendiente de una reunión entre los dos para decidir qué pasará con el futuro del técnico, pero todo apunta a que el cambio de ciclo puede ser la solución.

Jugadores como Busquets, Alba o Koke son los que pueden haber disputado sus últimos minutos en un Mundial. El capitán no ha querido decir nada sobre su continuidad o no en la selección. La toma de decisiones llegarán más adelante y no en caliente.

Luis Enrique llegó a la selección con una idea de juego y lo cierto es que no ha sido capaz de acercarse al éxito, quedándose en los octavos de final de un Mundial que se inició bien y terminó con una eliminación inesperada y dolorosa. Lo peor es que la selección, pese a dominar a Marruecos durante todo el partido, no ha mostrado signo alguno de poder romper el partido con un rival que buscó los penaltis con descaro.

El asunto de la continuidad o no del técnico, que termina contrato en unos días, debe ser abordado con cierta urgencia. Los siguientes partidos tendrán lugar en el mes de marzo ante Noruega y Escocia y aunque hay tiempo, la decisión debe llegar con prontitud. La sensación que existía durante estos días de que la continuidad del técnico no parecía nada clara y ahora menos aún.