Casi 40 muertos en una residencia madrileña que la UME ha desinfectado cuatro veces en un mes

La opacidad que rodea a la gestión de la residencia Ensanche de Vallecas no tranquiliza a los familiares de los residentes. En las últimas semanas, cerca de 40 ancianos han fallecido y hay otros 48 aislados por positivo en Covid-19. Los trabajadores denuncian que se están saltando los protocolos del Ministerio de Sanidad y los familiares están desesperados porque no se les proporciona información.

El tema de las residencias de ancianos en España está siendo muy delicado en esta crisis. La Fiscalía General del Estado investiga ya 86 de estos centros por posibles delitos penales, 40 de ellos en la Comunidad de Madrid. No se sabe - porque la Fiscalía no lo detalla- si este es uno de esos centros investigados. Pero sí se conoce que la empresa Aralia, que gestiona esta residencia de mayores y otras cuatro en Madrid, ha sido multada hasta en 15 ocasiones por la Comunidad de Madrid desde 2015 por incumplir pliegos o violar la ley.

La Consejería de Sanidad no ha querido responder a Confidencial Digital sobre si conoce lo que allí está sucediendo estas semanas, ni ha especificado si en esas 144 residencias que ha anunciado que va a intervenir se encuentra la de Ensanche de Vallecas. Los familiares denuncian que no se les facilita datos de cuántos ancianos hay fallecidos, pero trabajadores del centro aseguran a ECD que son ya unos 38.

Pedimos ayuda en la residencia del ensanche de vallecas urgente pic.twitter.com/D1KpVMNSsU — Lupe Ambrosio Canter (@ambrosio_lupe) March 28, 2020

“Tienen una clara intención de no revelar lo que está pasando en el interior”, explican los familiares. Ellos han lanzado varias "llamadas de socorro" a la Administración y a la propia empresa. Aralia, preguntada por ECD sobre la situación, se ha negado a dar su versión de los hechos.

No se cumplen los protocolos

Desde que murió el primer anciano, los familiares aseguran que no se han cumplido en ningún momento los protocolos. “Han estado rotando por plantas, de acuerdo a las directrices de su empresa, lo que ha hecho que el Covid-19 se haya ido expandiendo de forma alarmante en la residencia”, explican.

La tercera planta es la dedicada a pacientes infectados. Hay alrededor de 48 confirmados a los que se les ha hecho la PCR o test rápidos, pero fuentes de la residencia aseguran que hay más con síntomas. Además, confirman que, a día de hoy, siguen rotando por las plantas en contra del criterio del Ministerio.

Visita de la UME en cuatro ocasiones

La Unidad Militar de Emergencia visitó las instalaciones por primera vez el 26 de marzo. Según los trabajadores estuvieron desinfectando las zonas comunes y dieron unos protocolos para el triaje y la catalogación de los enfermos.

Cuatro días más tarde, los militares regresaron para supervisar las actuaciones. Nuevamente, el 1 de abril la UME acudió a la residencia y cinco días más tarde, según fuentes de la residencia, volvieron.

“Según nos hemos enterado y no por parte de la residencia, esa mañana estuvo la UME, SUMMA y los bomberos. No sabemos el resultado de la visita pero al parecer fallecieron 4 personas solo ese día”, explica un familiar de un residente.

“Nos ponemos el traje del compañero sudado”

La residencia cuenta con 160 plazas y más de un centenar de trabajadores que hacen turnos. “Se supone que tenemos que estar 16 por la mañana, pero ayer por ejemplo éramos 12”, cuenta Rosa Serna, trabajadora del centro.

Mi pareja trabaja en una residencia de mayores en el ensanche de vallecas, ya van 7 fallecidos y nadie hace nada, ni se hacen pruebas a nadie, y los sanitarios que trabajan allí están en riesgo. Necesitan ayuda ya. — Safira (@Safira93893485) March 21, 2020

“Hay ya 60 de baja. He pedido información a la empresa para que me digan cuántos son por Covid. No me dicen nada”, explica.

Los trabajadores no tienen los equipos de protección completos. “No hay calzas, ni hay monos para todo el mundo”, dice la auxiliar de enfermería. “Todos los días me escriben los del turno de noche diciéndome que falta material. Nos piden que alarguemos las mascarillas”.

“Y, aunque desinfectes el mono por fuera, está sudado por dentro. Pasas muchas horas con él y hay que bañar a los residentes. Sudas, te quitas el mono empapada en sudor y se lo tiene que poner otro compañero”, dice.

Además, aseguran que no se ha hecho una prueba para detectar el coronavirus a ninguno de los trabajadores.

El director dejó de responder a los correos

Entre el 19 de marzo y el 1 de abril se estableció un canal de comunicación vía e-mail con el director de la residencia. Pero, según explican los familiares, “de forma unilateral”, el director dejó de contestar a los correos cuando ellos comenzaron a quejarse porque no se cumplían los protocolos.

Desde ese momento la información que reciben se produce “a cuentagotas”. “Si no llamamos nosotros, es muy difícil poder contactar y nos podemos tirar sin noticias hasta tres días”, explica Ana Pérez, hija de una residente.

Los familiares han emitido varios escritos al director de la residencia, a la Dirección de Aralia y a la Comunidad de Madrid solicitando de manera “urgente” la intervención y medicalización del centro para evitar que sigan incrementando los fallecidos y que el contagio continúe expandiéndose.

La única información que han tenido por parte de la empresa llegó esta semana con una "nota informativa", en la que Aralia asegura que el trabajo en sus centros se está produciendo con profesionalidad e "incansablemente" y niega cualquier tipo de dejadez o abandono a los mayores.

Les animaron a llevarse a sus familiares

El director del centro el 1 de abril les envió información de la Comunidad de Madrid por si algún familiar quería llevarse a su residente al domicilio. En el documento anexado decía “solicitud de salida de residentes” y se explicaba que podían llevarse a los familiares que no presentaran síntomas compatibles con coronavirus. Sin hacer ningún test.

El familiar podía firmar un documento donde se responsabiliza y comprometía a tomar las medidas de aislamiento individual de protección indicadas por las autoridades sanitarias durante el tiempo que estuviera en el domicilio.