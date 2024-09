El Gobierno descarta la campaña contra la “turismofobia” que reclaman los empresarios

Índice

Cientos de personas durante una manifestación contra la masificación turística, a 25 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca. (Foto: Isaac Buj / Europa Press)

El conflicto en torno a la creciente presión del turismo sobre ciertas zonas de España ha vuelto a ponerse sobre la mesa, pero el Gobierno ha dejado claro que no lanzará una campaña específica para combatir lo que algunos han denominado “turismofobia”. Esta decisión ha generado críticas desde el sector empresarial, que sigue reclamando medidas urgentes ante lo que consideran un ataque a la imagen de España como destino turístico.

Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo, explica a Confidencial Digital la preocupación del sector por las muestras recientes de rechazo hacia los turistas, como pintadas con mensajes de “tourist go home” [turista vete a casa] o los ataques con pistolas de agua por parte de activistas durante las protestas de Barcelona contra el turismo masivo a visitantes que estaban comiendo en la terraza de un restaurante.

La prensa internacional se hizo eco de estos ataques e incluso agencias de viaje empezaron a desaconsejar a los turistas venir a España.

“Lo que reclamamos desde la Mesa del Turismo, es que las Administraciones Públicas adopten medidas urgentes para atajar el daño que estas manifestaciones tan agresivas y fuera de foco están provocando a la imagen de España, como marca país y como destino turístico”, afirma Abella.

La Mesa del Turismo reclama acción

La Mesa del Turismo es una organización empresarial que agrupa a algunos de los principales actores del sector, como Iberia, Amadeus, Alsa, Avoris, Globalia, Palladium, Hotusa, Sercotel, Binter o MSC Cruceros. Todos ellos coinciden en que es urgente lanzar un mensaje que promueva la convivencia armoniosa entre residentes y turistas, y destacan la importancia de que las Administraciones Públicas tomen cartas en el asunto.

“El sector es el primer interesado en promover una convivencia armónica entre el turista y el residente, y a partir de ahí en que la ciudadanía perciba los beneficios que el turismo genera en el ámbito social y económico”, agrega Abella. Desde su perspectiva, aunque es esencial respetar la libertad de expresión y el derecho a disentir, las manifestaciones de descontento no deben dirigirse hacia los turistas, quienes no son responsables de problemas estructurales como la vivienda.

El Gobierno responde: "manifestaciones puntuales de desafección"

Por su parte, fuentes del Ministerio de Turismo señalan a Confidencial Digital que no está prevista ninguna campaña contra la llamada “turismofobia”. "Nosotros preferimos no hablar de turismofobia, que es un término grandilocuente y que sobredimensiona la cuestión de forma artificiosa", afirmaron desde el ministerio, que prefiere abordar la situación como un fenómeno de “turistificación”. Este concepto, explican, hace referencia a las externalidades negativas asociadas al turismo en ciertas áreas, como la saturación de espacios públicos o la subida de precios, pero remarcan que son “fenómenos puntuales” que no justifican una campaña alarmista.

El Gobierno sostiene que lo que se observa, en su mayoría, son “manifestaciones puntuales de desafección”, y que el fenómeno es limitado a ciertos puntos turísticos del país. Además, consideran que estos incidentes no representan una amenaza generalizada para la industria, aunque admiten que existen fricciones de convivencia entre residentes y turistas en algunos núcleos turísticos.

Un sector vital para la economía

El turismo sigue siendo una piedra angular para la economía española. En los siete primeros meses del año, los turistas internacionales gastaron más de 71.000 millones de euros, un 18,6% más que en 2023. Este flujo de ingresos es crucial para la creación de empleo, especialmente entre jóvenes y mujeres, subrayaron desde la Mesa del Turismo. Sin embargo, el temor a que estos incidentes puedan disuadir a futuros visitantes preocupa a los empresarios. “El daño a la imagen de España, líder en competitividad turística, es evidente, y si no se gestiona la situación, estos incidentes pueden disuadir a muchos turistas de visitar nuestro país”, advirtió Abella.

Este impacto no solo afectaría a la reputación internacional de España, sino también a los más de tres millones de empleos directos e indirectos que dependen de la industria. Por ello, desde la Mesa del Turismo insisten en que la promoción de un mensaje de hospitalidad y acogida es fundamental para asegurar que los turistas sigan sintiéndose bienvenidos en España.

Gobernar el turismo: una prioridad del Plan de Recuperación

El Gobierno, en cambio, subraya que están centrados en “gobernar el turismo” a través del Plan de Recuperación, lo que implica abordar los efectos no deseados de la actividad turística y avanzar en su vertiente social, medioambiental y económica. Este enfoque, conocido como la “triple sostenibilidad”, busca repartir mejor los beneficios del turismo en toda la sociedad y proteger la convivencia en las zonas más afectadas por la saturación turística.

“El objetivo es convertir el turismo en una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos los territorios sin excepción”, señalaron desde el ministerio. Para lograrlo, se están implementando medidas que buscan deslocalizar la oferta turística y desestacionalizar la demanda, es decir, diversificar los destinos turísticos y reducir la concentración de visitantes en ciertos meses del año.

La tasa turística, en manos de las comunidades autónomas

Otro tema recurrente en el debate sobre la regulación del turismo es la tasa turística. Desde el Ministerio de Turismoreiteran que este es un asunto que corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, quienes tienen la competencia para imponerla si así lo consideran oportuno. Sin embargo, por el momento, el Gobierno central no tiene intención de intervenir directamente en este asunto.

En definitiva, mientras que el sector empresarial sigue demandando una campaña activa contra la "turismofobia", el Gobierno apuesta por una gestión más estructural y a largo plazo del fenómeno de la turistificación, priorizando la sostenibilidad y el reparto equilibrado de los beneficios del turismo en la sociedad. Sin embargo, la falta de medidas inmediatas podría prolongar las tensiones entre los residentes y el sector turístico, un sector clave para la economía española.