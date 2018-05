Apple se niega a incorporar el catalán al asistente Siri pese a las protestas

Ofrece incluso el servicio para el francés específico de Suiza

Los usuarios trasladan quejas porque el navegador no identifica los destinos pronunciados en la lengua cooficial

Apple no tiene intención de implementar el catalán en el asistente Siri y CarPlay. Es la respuesta que la multinacional norteamericana ha trasladado recientemente a la Plataforma per la Llengua tras las quejas de los usuarios porque el navegador no identifica las indicaciones en habla catalana.