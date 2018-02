Kilian L. Solé, nuevo consejero delegado de Azor Corporate

Kilian L. Solé recala en AZOR CORPORATE tras haber logrado varios éxitos en la gestión de compañías de diversos sectores, desde el financiero, pasando por el siempre competitivo de servicios, finalmente, y más reciente, el de la construcción e infraestructuras. ``La fuerza de un equipo comprometido, capaz y apasionado en su trabajo es lo que nos ha permitido cumplir objetivos, yo simplemente he sido un mero gestor de talento implicado en una causa conjunta”, explica Solé. “Es igual de importante acertar con la estrategia, como saber trasmitirla, y para ello es fundamental creer en ti y en lo que haces”, añade.

Cuando hace unos meses se convirtió en consejero delegado de AZOR CORPORATE, muchos se preguntaron por qué nadie sabía demasiado de este joven ejecutivo poliédrico, que ha pasado por un buen número de sectores. Algunos colaboradores y antiguos trabajadores lo achacan a una cierta timidez y un escaso interés por dejarse ver en actos sociales. Pero para Kilian L. Solé, su falta de notoriedad pública tiene que ver más bien con una alergia a figurar por figurar. ``No soy para nada tímido, pero tampoco soy egocéntrico ni ególatra. No tengo ningún tipo de pretensión pública ni pasión mediática. Las personas somos efímeras, lo que sobrevive es la empresa, el proyecto o la estrategia, no el individuo´´, asegura.

Una de las principales tareas en su nuevo cargo es consolidar la implantación en mercados iberoamericanos como los de Panamá, México, Perú o Chile, donde la compañía se encuentra en fase de asentamiento. ``Los mercados Iberoamericanos nos resultan muy interesantes, los históricos corroboran la gran acogida que siempre hemos testado en ellos. Tienen economías notablemente dinámicas y están en constante desarrollo infraestructural; sin duda es un entorno favorable para nuestro negocio. Se ha hecho un excelente trabajo hasta la fecha, mi intención es continuar el rumbo que ha ido siguiendo la compañía en los últimos años´´, comenta el directivo.

Una de las claves del éxito prolongado de Azor Corporate ha sido el plan de internacionalización que ha propuesto como una de sus principales políticas de desarrollo en las últimas décadas. ``Desde luego, vivimos en un mundo de constante alteración, la globalización es un hecho. Haber entendido con antelación esa transición ha sido primordial para el desarrollo exponencial que el grupo ha experimentado en los últimos años. En ese aspecto, nuestro presidente y el equipo ejecutivo de entonces, estuvieron muy acertados visionando estos cambios y anticipándose a ellos. Hoy en día, por cómo funcionan los mercados actuales, bajo mi punto de vista y experiencia personal, cualquier directivo con perspectivas de progreso está prácticamente en la obligación de elaborar y accionar un plan de internacionalización si no quiere ver a su compañía en un proceso de estancamiento a corto/medio plazo; un marco de actuación únicamente nacional no es suficiente para cualquier proyecto con óptica de crecimiento´´, expone.

-¿Que características o capacidades cree que tiene como ejecutivo, y cómo se definiría?

-No creo que sea la persona indicada para contestar a eso, no me siento especialmente cómodo hablando de mí mismo; lo que si le diré es lo que creo que debe tener todo buen directivo. Voy a sintetizarlo: importantísimo, visión global, y no sólo desde el ámbito geográfico, sino desde las relaciones humanas, cuestión fundamental para la gestación y prosperidad a largo plazo. Esencial para la estructuración de cualquier compañía es saber detectar talento y tratarlo con cercanía para contribuir a madurarlo. La claridad, sin dejar de lado la flexibilidad. Tenerlo claro y hacer ver lo claro que lo tienes cuando se habla o se discute de cualquier tema es básico en la dirección de colectivos. La destreza para encontrar el mínimo común múltiplo en situaciones con intereses contrapuestos, vital para la armonía del día a día. Clave para optimizar la gestión es la capacidad de analizar y esperar al análisis para tomar un criterio, crucial para la toma de decisiones acertada. Trascendental, de igual modo, la habilidad para no mirar sólo la jugada actual, sino varias jugadas después. Imprescindible, el sentido de la responsabilidad y sacrificio. Y finalizando, la pasión por lo que haces, sin esto último todo lo anterior no cobra sentido.