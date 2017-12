Isabel Gemio solivianta a su equipo por olvidarse de ellos en los Premios Ondas

En la ceremonia, celebrada el pasado martes 12 de diciembre por vez primera en Sevilla, se ha vuelto a reconocer el trabajo de profesionales de la radio, la publicidad radiofónica, la televisión y la música.

Entre los galardonados se encontraba la periodista extremeña Isabel Gemio, que recibió una mención por su trayectoria profesional, destacando “su gran capacidad de conexión con los oyentes”. Las palabras de agradecimiento de la presentadora al recoger el galardón han sido muy comentadas, debido a la polémica generada por el futuro de la periodista y su salida de Atresmedia.

Durante su intervención, que tuvo una duración de dos minutos, Gemio agradeció el Ondas recibido y reconoció que llegaba “en un momento especial de su vida”. Con la voz entrecortada añadió que “era el final de una etapa pero que se encontraba ilusionada por el futuro” y prometió “dar muchas sorpresas”. También hizo alusión al azar “quien ha querido que lo reciba justo la semana que se despide de los oyentes de ‘Te doy mi palabra’ después de 14 años”.

Finalmente, en tono de humor, confesó que no le gustaría emular a la actriz Bette Davis quien después de ganar un Óscar no recibió ofertas de trabajo y tuvo que publicar un anuncio. Y añadió: “el mío sería algo así como ‘presentadora con Ondas busca una oportunidad’”.

Pues bien. Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a Atresmedia, los profesionales del equipo de ‘Te doy mi palabra’ en Onda Cero han criticado que la presentadora no haya hecho ni una sola referencia en su discurso al trabajo realizado por sus compañeros.

Algunos periodistas del programa radiofónico han compartido con Isabel Gemio más de una década de trayectoria profesional. Pese a ello, explican, la que fuese conductora de “Sorpresa ¡Sorpresa!” en Antena 3 se “olvidó” de sus compañeros durante la gala de los 64º Premio Ondas.

Esto ha provocado un gran indignación y malestar en el equipo de fin de semana de San Sebastián de los Reyes, quienes consideran que “la trayectoria profesional de la periodista pacense también está marcada por el equipo que le acompaña a diario”.

Fuentes próximas a la periodista explican que Isabel Gemio ha explicado a su entorno más cercano que no hizo alusión a sus compañeros porque era un premio “a su trayectoria profesional”. Pero la presentadora agradece el trabajo de todos aquellos que han contribuido a su éxito.

Durante su intervención, la periodista no citó públicamente a ningún medio de comunicación en especial… con una excepción: recordó el inicio de su carrera en Cadena SER Extremadura.

El extraño cambio de versión sobre su despido

El pasado 28 de septiembre, Isabel Gemio anunció en un comunicado que había decidido de mutuo acuerdo dejar Onda Cero, tras 14 años al frente del programa de fin de semana 'Te doy mi palabra'.

La periodista explicó que era el momento de cerrar una etapa, que ha sido muy positiva en su carrera, para abordar otros proyectos profesionales que sean “compatibles con su vida familiar y personal”.

Sin embargo, durante su visita a 'El Hormiguero' -el pasado jueves 7 de diciembre- Gemio cambió la versión sobre su despido. La presentadora confesó que durante varios días ha sufrido problemas de insomnio porque ante la opinión pública se ha interpretado que su salida en Onda Cero ha sido por voluntad propia.

La periodista aclaró en televisión esta situación: “levantarse a las 5:00 am los sábados y domingos, no me permite conciliar bien las necesidades familiares. Por este motivo, llevaba años pidiendo un cambio de horario pero no ha podido ser. Al final, tengo que decirle a la gente que no lo he elegido yo. No me voy por voluntad propia. Había pedido esos cambios de horario y finalmente, ha sido Onda Cero la que ha decidido no prorrogar el contrato que terminaba en 2017” (SIC).

Fuentes próximas a Isabel Gemio cuentan a ECD que la presentadora ha decido “revelar la razón de su salida porque durante estos dos últimos meses han ocurrido unas circunstancias que no han sido agradables para la periodista”.

El plan de Isabel Gemio: TVE y COPE

Hay que recordar que, según adelantó Esdiario, Isabel Gemio tenía el siguiente plan antes de comunicar a los directivos de Atresmedia Radio su salida en Onda Cero: colaborar una vez a la semana en el programa de Carlos Herrera en TVE 'Cómo lo vez' y conducir una sección en las mañanas de COPE.

Fuentes próximas a la periodista cuentan que, de esta manera, Gemio compaginaría su vida familiar y laboral de una forma más sencilla.

Sin embargo, el plan de la periodista extremeña sufrió un traspié cuando Televisión Española decidió cancelar el programa de Herrera un mes después de su estreno.