Juanma Romero, candidato a la presidencia de RTVE: “Potenciaré el servicio público por encima de la audiencia”

¿Qué proyecto tiene para RTVE?

Por un lado es la transformación digital mediante las nuevas tecnologías que ayudan ha rentabilizar la televisión. De hecho mi lema sería: “Sin transformación digital, no hay telediarios”. Y luego, el Canal 24Horas, que tiene que ser un canal de “todo noticias” durante las 24 horas, es decir, un canal al que hay que promocionar y disponer de mayor personal.

También exigiré una presidencia profesional, es decir, que si un partido político me apoya pensando que se puede beneficiarse de haberme apoyado, mejor que no lo haga.

Una de las propuestas que menciona es la unificación de una redacción en Torrespaña ¿Te refieres a crear sinergias entre las redacciones?

La redacción tiene que ser una redacción única en Madrid, esto significa que ahora mismo existe una redacción que trabaja para el canal y otra –en la que me incluyo- que trabaja para los telediarios. Y lo que hay que hacer es que todos los profesionales trabajen para todos los informativos.

Y en segundo lugar es que cuando hablamos de RTVE pensamos en los telediarios, y hay que recordar que la corporación está formada también por RNE, la Orquesta y coro, la web, el Instituto de RTVE...etc.

Mi objetivo es crear sinergias entre las redacciones y apoyar a Radio Nacional de España. Nosotros tenemos muchas posibilidades de promocionar sus programas.

¿Apostará por una plantilla renovada?

Sí, hay que renovar la plantilla, tiene que haber gente jóvenes. Es muy importante la experiencia, pero hay que dar oportunidades.

¿Va a incentivar la producción propia?

Mi idea es crear una dirección de producción externa y otra de producción propia. Hay que dar trabajo a los compañeros, pero que no se hagan proyectos fuera cuando se pueden hacer con nuestros recursos. Es cierto que tiene que haber productoras que trabajen para RTVE pero con sentido común y sin derrochar dinero, que somos una empresa pública.

¿Cuál va a ser su apuesta en Televisión Española?

Televisión Española tiene que centrarse en el servicio público, no en la audiencia. Está muy bien que tengamos una audiencia bestial y que ahora mismo seamos líderes en los informativos pero no nos olvidemos que hay muchos programas que hay que hacer -como contra la violencia de género, apoyo a minorías... etc- que habría que incentivar.

Yo apuesto por los informativos. Los realities está muy bien pero hay que potenciar la información.

Qué otras medidas propone que nos hayamos dejado en el tintero...

Me comprometo a medidas como que los directivos almuercen en el mismo comedor que los trabajadores -ya no lo harán en su salón privado-, esta medida incentivará la comunicación con los redactores. Tampoco van a poder coger -los directivos- más de veinte días de vacaciones seguidos, porque los demás no pueden.

Otra medida que voy a tomar es crear un email de presidencia para que todos los profesionales de RTVE tenga un hilo directo de comunicación con el presidente. Este correo estará habilitado para recibir sólo mensajes internos.