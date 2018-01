Movistar + aprueba el piloto presentado por Globomedia con Patricia Conde y Ángel Martín

Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, Movistar + ha dado luz verde al programa piloto presentado por Globomedia, que también realiza en estos momentos para la operadora de televisión el espacio ‘Pool Fiction’.

El dúo cómico que triunfó durante un lustro en las sobremesas de La Sexta regresa seis años después de su ruptura, que en su día se explicó aludiendo al “agotamiento” de Ángel Martín. El actor estará implicado en este nuevo formato también en la fase de guión y realizará algunos sketches “con el tono similar al de su proyecto personal, Solocomedia”.

Fuentes cercanas a Movistar aclaran a ECD que Martín y Conde mantendrán sus roles del anterior proyecto: “crítico” frente a “ingenua”. Y estarán acompañados por una nueva reportera, papel que asumieron en su anterior aventura Pilar Rubio, Paula Prendes y Cristina Pedroche. Ninguna de ellas estará en el programa, pero sí está confirmada la participación de Miki Nadal.

Tampoco se mantendrá el nombre, propiedad de Atresmedia, ni el contenido. En este caso el programa no se centrará en el análisis de los programas del corazón sino que ofrecerá “una mirada más amplia sobre situaciones referidas a la actualidad".

Aun así no se descarta que ‘Sálvame’ aparezca de vez en cuando en la diana de Martín, “si alguna noticia tiene especial relevancia”. En Movistar + confían en este proyecto tras apostar por Patricia Conde, que estrenó en #0 el pasado 21 de diciembre ‘Los poderes extraordinarios del ser humano’.

#0 prepara humor y series para 2018

Además de este nuevo estreno, que reforzará el prime-time semanal de #0, el canal premium de Movistar + seguirá apostando por otros programas satíricos como ‘Late Motiv’, ‘Ilustres Ignorantes’, ‘Cero en historia’ o ‘Loco mundo’. No estarán en la parrilla de este nuevo año ‘Minuto #0 diario’ y ‘Likes’, que han sido cancelados en las últimas semanas.

La apuesta de Movistar por las series de ficción sigue siendo muy relevante. Tras el lanzamiento de ‘Velvet Colección’ y ‘Vergüenza’, ambas fueron renovadas por una segunda temporada. A ellas se ha sumado ‘La zona’ y el próximo 12 de enero llega ‘La Peste’, el buque insignia del sello “Originales Movistar +”.

Esta producción cuenta con un ambicioso presupuesto que ronda los 10 millones de euros. La operadora ha señalado que prevé invertir alrededor de 70 millones de euros anuales en unos 10 proyectos al año. Movistar ha confirmado para 2018 el estreno de ‘Mira lo que has hecho’, con Berto Romero, ‘Félix’ de Cesc Gay, ‘Gigantes’ de Enrique Urbizu, ‘Arde Madrid’ de Paco León, ‘Virtual Hero’ con El Rubius y ‘Carta al padre’ de Marc Coll.

También habrá espacio para la ficción internacional con el estreno de nuevas temporadas de ‘Nashville’, ‘The Tunnel’, ‘Portlandia’, ‘Schitt's Creek’, ‘Mozart in the jungle’ y ‘The Good Fight’. El calendario deportivo sin embargo no está tan claro en la operadora. A día de hoy se desconoce si se emitirá la nueva temporada de la Fórmula 1 (a partir de marzo), la Champions League (agosto) y la Liga Endesa (octubre).