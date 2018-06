Fernández Vara se ha quedado dos veces a las puertas de ser ministro

Guillermo Fernández Vara pudo ser uno de los ministros que ayer prometieron el cargo en el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, dijo “no” a la oferta que Pedro Sánchez le planteó el fin de semana pasado, apenas unas horas después de haber sido investido presidente en el Congreso tras el triunfo de la moción de censura.

Tal y como el propio presidente extremeño ha reconocido, el nuevo presidente del Gobierno contactó con él para ofrecerle entrar en su gabinete. Ante las reticencias de Vara, le pidió que se lo pensara, emplazándole a hablar un día después para anunciarle su decisión. La respuesta definitiva del dirigente autonómica, contada por él, fue la siguiente:

-- “Mi respuesta fue que no podía. Hay razones que no siempre se entienden, pero el presidente las entendió. Cuando el último domingo de mayo de 2015 mucha gente en Extremadura salió de su casa camino del colegio electoral con su DNI y una papeleta blanca con mi nombre, al llegar a la mesa y meterla en la urna se produjo un pacto eterno entre ellos y yo. No puedo olvidarlo ni lo olvidaré jamás”.

Pues bien. Según le cuentan a El Chivato personas muy próximas a Guillermo Fernández Vara, la de Sánchez no ha sido la primera propuesta que el extremeño ha recibido, a lo largo de su carrera política, para entrar en el Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero que se lo propuso tras llegar a La Moncloa.

Como ha pasado ahora con Pedro Sánchez, el ex presidente del Gobierno ofreció al de Olivenza entrar en su Ejecutivo, concretamente como ministro de Sanidad, teniendo en cuenta que Vara es médico forense. Ambos acordaron darse un breve espacio de tiempo para que el extremeño se lo pensara pero, entonces, no tuvo opción de rechazar formalmente la propuesta.

Según las fuentes consultadas, Zapatero volvió a contactar con él para notificarle que finalmente no formaría parte de su Consejo de Ministros: el entonces presidente “quería formar un Gobierno paritario y la entrada de Guillermo se lo impedía. Por ese motivo, se quedó fuera. Su lugar lo ocupó Elena Salgado”.