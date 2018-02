El Colegio de Abogados de Madrid incumple la promesa de no hacer nombramientos opacos

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el penúltimo sobresalto lo ha causado un correo electrónico enviado por Eugenio Ribón, diputado tercero de la nueva Junta y encargado de las Secciones del colegio.

El lunes, Ribón escribió a los colegiados, informándoles de que el plazo para presentar las candidaturas a las seis secciones vacantes está abierto hasta el 18 de febrero.

Poco después, señalaba que “la selección y designación de quien ostente la presidencia” se hará “conforme a la valoración de los méritos y proyecto presentado”.

Indignación y desconcierto

Al poco tiempo empezaron a sentirse las primeras reacciones de los colegiados. En las redes sociales, aparecieron mensajes críticos con la Junta de Gobierno, presidida desde el 8 de enero por José María Alonso, ganador de las elecciones de diciembre.

Hola @JM_AlonsoPuig no sé qué ha podido pasar... por lo visto el @icam_es no va a convocar elecciones para 8 secciones. https://t.co/xt9FFry807 — Javier Alberti (@AlbertiJavier) 5 de febrero de 2018

El primer engaño electoral que se pone de manifiesto. Y no llevan ni un mes. Los presidentes de Secciones los va a elegir la Junta de Gobierno y no los miembros de las Secciones https://t.co/pjoCqmD4Cl — Carlos Javier Galán (@cjgalan) 5 de febrero de 2018

Durante la campaña, Alonso aseguró que bajo su mandato el colegio se regiría bajo el principio de transparencia en todos los aspectos. Entre otros mensajes, aseguró que los miembros de las secciones elegirían a sus presidentes por votación.

Incluso algunos diputados de la Junta han mostrado su sorpresa y desconocimiento por el correo que enviado Ribón. Según ha sabido ECD, desconocían la existencia de ese mensaje y hasta entonces, tenían noticia de que serían las secciones las que nombrarían a sus presidentes, tal y como especificaba el programa electoral.

A la vez, aducen el mensaje a un error de sintaxis o falta de tiempo para elaborar un manual efectivo sobre los nombramientos.

"Falta el voto por correo que prometió Gumpert"

Las secciones que han quedado vacantes son seis de las 32 que componen el colegio: Derechos Humanos, Derecho de Familia y Sucesiones, Derecho Laboral, Derecho Penal, Iniciación y Desarrollo Profesional y Propiedad Intelectual e Industrial. Tras la victoria de Alonso en las elecciones, los presidentes de éstas presentaron su dimisión.

Según ha podido saber este confidencial de fuentes cercanas al ICAM, la nueva Junta de Gobierno ha decidido suplir estas bajas cuanto antes. La razón de que no se convoquen elecciones para designar los presidentes, explican, es que el voto electrónico, promesa electoral de la ex decana Sonia Gumpert, todavía no está implantado en el colegio.

Convocar unos nuevos comicios en menos de dos meses se antoja complicado. Más aún si se tiene en cuenta la participación del 13 de diciembre: sólo acudió a las urnas el 7% de los colegiados madrileños.

Candidaturas abiertas

La manera de suplir la falta del voto electrónico es, según las mismas fuentes, designar a los presidentes por méritos, pero cambiando las reglas de presentación y selección de los candidatos. Antes, la selección no era pública, mientras que en esta ocasión, Ribón ha informado a los más de 70.000 abogados de Madrid de que cualquiera de ellos se puede presentar para dirigir estas seis secciones.

Posteriormente, una comisión de tres diputados de la Junta de Gobierno estudiará los currículos presentados y seleccionará públicamente aquellos que considere más adecuados.