Comidas en restaurantes de lujo, 500.000 euros en abogados: los excesos del ‘exiliado’ Puigdemont

Según explican a El Confidencial Digital fuentes próximas al antiguo Govern de la Generalitat, el enfado del PDeCAT con Puigdemont va en aumento porque, “además de ir dando bandazos sobre su regreso”, su día a día en Bruselas, y su propia defensa están suponiendo unos importantes gastos extra a las cuentas del partido.

El ex president vive en la capital belga costeándose, de su propio bolsillo, algunos gastos, pero no todos. Cargos del PDeCAT reconocen que el partido es el que se encarga de los llamados “gastos de representación”, como las “comidas de trabajo”. Y es ahí, precisamente, donde Puigdemont está realizando, a juicio del partido, unos grandes dispendios.

Medio millón de euros en abogados

El Partido Demócrata Catalán se comprometió a asumir, desde el primer momento, un porcentaje del coste de los abogados que contratara Carles Puigdemont desde el “exilio” para evitar su detención y extradición a España. Una decisión de la que algunos importantes cargos del PDeCAT reconocen ahora estar arrepentidos.

El ex president contactó con el abogado Paul Bekaert, especialista en retrasar la extradición a España de presos de ETA, y con su representante legal en España, Jaume Alonso Cabanillas. Ambos cobran unas “minutas muy elevadas” –unos 1.000 euros por hora- que asumirán tanto el propio Puigdemont como el partido.

En concreto, y según los cálculos hechos por el PDeCAT, la defensa de Puigdemont ya ha costado 500.000 euros. Pero esta cantidad aumentará en los próximos días hasta, por lo menos, su extradición a España: “Después, ya veremos cómo se paga eso...”.

De visita por los restaurantes más ‘cool’

Estos gastos en su propia defensa no impiden que Puigdemont “se corte” a la hora de salir a comer y a cenar tanto en Bruselas como en las ciudades aledañas. El ex president está visitando los restaurantes más ‘cool’ de la capital belga, cuyos menús por persona se sitúan en torno a los 70 euros, para tener en ellos “reuniones de trabajo”. Esta consideración le permite “pasar la factura” al PDeCAT.

Las fuentes consultadas por ECD confirman importantes gastos de Carles Puigdemont en los siguientes establecimientos:

-- Zappaz. Situado en la ciudad de Lovaina, a 50 minutos de Bruselas, este restaurante se caracteriza por su diseño modernista y por ofrecer a sus clientes menús de varios platos con productos típicos de Bélgica y otros países europeos.

-- Comptor des Galeries. Situado en pleno corazón de Bruselas, es un restaurante minimalista que ofrece una amplia carta a sus comensales. Uno de sus productos estrella son las croquetas a 17 euros la ración. También destacan los escalopes bretones a 31 euros.

-- Le Rebassier. También situado en la zona noble de la capital belga, es un restaurante que apuesta por la comida vanguardista. Dispone de un menú de degustación a 69 euros por persona pero también se puede comer o cenar a la carta. Destacan sus vieiras, el bogabante y carne roja como la ternera a la parrilla.

La ópera ha sido “la guinda”

Las fuentes consultadas por ECD explican que desde el PDeCAT se veían con “cierto recelo” los movimientos de Puigdemont en Bélgica. Entre otras cosas, porque su estrategia de retrasar su regreso hasta el día de la toma de posesión en el Parlament puede suponer un riesgo para formar un nuevo Govern separatista.

No obstante, la información sobre su asistencia a la ópera de Gante, para ver “El Duque de Alba”, una obra que trata de la ocupación española de Flandes en el siglo XVI y narra “la lucha de los flamencos por la autonomía frente al noble español”, ha alterado los ánimos en los ex convergentes: “Ha dado imagen de estar viviendo rodeado de lujos, y eso no gusta”.

Esyo, unido a los gastos en abogados y en restaurantes, empieza a “cansar” a sus ex compañeros, que no entienden qué pretende Puigdemont: “Se le ha dado un toque en ese sentido, pero él sigue a su aire”, aseguran antiguos cargos del Govern de Junts pel Sí.